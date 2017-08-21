Почему россияне массово идут в работяги

По данным Министерства образования и науки, в этом году к обучению по программам среднего профобразования приступят более 59% выпускников девятых классов. В стране выросла популярность таких профессий, как повар-кондитер, автомеханик и сварщик.

Ожидается, что с нового 2017/18 учебного года к обучению по программам среднего профессионального образования (СПО) приступят более 976 тыс. первокурсников. В 2016/17 учебном году этот показатель составил 934 тыс., а в 2015/16 — 910 тыс.

«По данным демографов, в ближайшие годы нас ожидает прирост когорты пятнадцатилетних во всех субъектах Российской Федерации, что также повлияет на численность поступающих в колледжи и техникумы», — сообщили в министерстве.

Вчерашние школьники мечтают получать профессии СПО, куда входят повар-кондитер, автомеханик, сварщик, тракторист-машинист сельхозпроизводства, парикмахер, электромонтёр, продавец, мастер отделочных строительных работ, мастер по обработке цифровой информации и мастер общестроительных работ.

Также многие хотят выучиться на машиниста локомотива и станочника в области металлообработки. Отметим, что всего в 2016/17 учебном году по направлениям СПОпроходили подготовку около 2,85 млн человек (в 2015/16 учебном году — 2,73 млн).

Исполняющий обязанности директора московского Политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова Николай Селенков подтвердил тенденцию роста числа желающих получить среднее профобразование.

«На рабочие профессии идут, и там у нас даже конкурс — по три-четыре человека на место. На сегодняшний день у нас 99% девятиклассников уже набраны. Уже ходят родители, спрашивают, можно ли поступить на платное обучение, потому что бюджетные места заняты. Сейчас проходной балл достиг значения 4,1-4,2. А раньше мы брали всех подряд», — сказал директор учреждения.

В последнее время лидерами роста зарплат в России стали рабочие — к примеру, у электромонтеров прибавка составила 45%. Эксперт объясняют это дефицитом квалифицированных кадров, вызванный деградацией среднего профессионального образования.

По данным аутсорсинговой компании Intercomp, представители рабочих специальностей возглавили группу лидеров по росту зарплат в 2016 году — наряду с юристами, рекламщиками и IT-специалистами. Заметный рост зарплат у представителей рабочих профессий наблюдается в последние три-четыре года: сварщики в Москве могут получать до 120 тыс. руб.

Руководитель отраслевого отделения «Деловой России» Сергей Варламов пояснил, что нынешним школьникам стоит получать рабочие специальности, но нужно учитывать, что ценятся именно квалифицированные работники, а не разнорабочие: выгодно быть автомехаником, автомаляром, автослесарем — починка автомобиля всегда будет актуальна; престижно быть кондитером высокого уровня.

Согласно Росстату, на 200% за год увеличились заработки продавцов и ремонтников мотоциклов (с 17,8 тыс. до 53,6 тыс. руб.), почти удвоились зарплаты людей, занятых копированием записанных носителей информации, — с 57,7 тыс. до 101,97 тыс. руб. (рост зарплат на 76,6%).

Можно сделать вывод, что рейтинг профессий, представителям которых россияне испытывают наибольшее доверие, составленный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам проведенного им опроса, возглавили рабочие. Они получили 4,05 балла из максимально возможных 5. За ними следуют учителя (3,96) и военные (3,95).

«Тут банальное сочетание — поиск баланса спроса и предложения. Когда у вас на пять мест электромонтеров один человек, понятно, что он будет получать больше, чем менеджер, которых по десять человек на одно место. Этих самых менеджеров за последние пять лет «изготовили» столько, что их некуда девать. Они, как показывает практика, и работать не умеют»,- заявил в интервью Pravda.ru президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин. «Заработать приличные деньги, будучи классным электриком, это просто», — резюмировал эксперт