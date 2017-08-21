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Отказ России от доллара: предложение Путина серьезно поможет рублю

19:49. 21 августа 2017 Просмотров - 163 Нет комментариев Опубликовал:

Отказ России от доллара: предложение Путина серьезно поможет рублю

Российские стивидоры будут работать в национальной валюте. Владимир Путин решил отказаться от доллара. Об этом заявило издание BusinessFM

Стивидоры – это люди, которые ведают погрузкой и разгрузкой продукции в морских портах. По информации издания, раньше все расчеты шли в иностранной валюте. Поскольку это было выгодно, в первую очередь, компаниям-транспортерам. При стабильном курсе рубля до 2014 года ситуация с использованием разных валют была вполне объяснима. Однако теперь Россия взяла курс на экономическое развитие в условиях санкционной политики Запада, поэтому необходимо менять некоторые устои.
 
Именно поэтому Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки перевести расчеты стивидоров на российскую валюту. Очевидно, что большинство выплат происходит в долларах, поэтому решение главы российского государства фактически означает отказ от доллара в данной отрасли, отмечает издание.
 
Некоторые эксперты считают, что подобное событие сможет серьезно укрепить российскую валюту и развить финансовые институты. К примеру,  гендиректор исследовательского агентства «Инфраньюс» Алексей Безбородов заявил, что отказ от разных валют в пользу рубля поспособствует работе банков.

 

Ведь данный процесс будет сопряжен с многочисленными перечислениями зарубежных валютных средств с их последующим обменом на российскую валюту. Кроме того, выгоду получат и отечественные грузоотправители, поскольку смогут более грамотно планировать свои затраты. Благодаря новым изменениям они не будут серьезно привязаны к изменениям на рынке валют.
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