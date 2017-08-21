Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 21 августа 2017

09:26. 21 августа 2017 Просмотров - 274 Один комментарий Опубликовал:

Горы отходов и слив канализации: как уничтожают морское побережье в Геническе (ФОТО)

Горы отходов и слив канализации: как уничтожают морское побережье в Геническе (ФОТО) | Русская весна

Вчера «Русская Весна» сообщала о кучах гниющего мусора и грязи на береговой линии в Одессе, а сегодня уже мы видим аналогичную картину в Геническе Херсонской области.

Фото побережья опубликовал Алексей Журавко, украинский политик, бывший член «Партии регионов». 

«Эти бессовесные бестолковые власти продолжают уничтожать все на своем пути. После них остается мусор и беспредел. Мусор, отходы и канализационные стоки сбрасываются в море», — пишет он на своей странице в социальной сети.

Стоит отметить, что Геническ является курортным городом, кроме Азовского моря здесь есть несколько соленых озёр.
 
Ни местные ни киевские власти нисколько не заботятся о том, чтобы заменить курорты Крыма, благоустраивая довольно длинную береговую линию азовского и черноморского побережья, которая осталась у Украины.

Читайте также: Украина, наши дни: серая дрянь побеждает

Горы отходов и слив канализации: как уничтожают морское побережье в Геническе (ФОТО) | Русская весна
Горы отходов и слив канализации: как уничтожают морское побережье в Геническе (ФОТО) | Русская весна
Горы отходов и слив канализации: как уничтожают морское побережье в Геническе (ФОТО) | Русская весна
Горы отходов и слив канализации: как уничтожают морское побережье в Геническе (ФОТО) | Русская весна
Горы отходов и слив канализации: как уничтожают морское побережье в Геническе (ФОТО) | Русская весна
Горы отходов и слив канализации: как уничтожают морское побережье в Геническе (ФОТО) | Русская весна
Горы отходов и слив канализации: как уничтожают морское побережье в Геническе (ФОТО) | Русская весна
Горы отходов и слив канализации: как уничтожают морское побережье в Геническе (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Скандал: В США обвинили Маккейна в поддержке украинских нацистов

Скандал: В США обвинили Маккейна в поддержке украинских нацистов | Русская весна

На фоне скандала с выступлениями крайне правых в американском Шарлотсвилле влиятельная американская газета The Daily Caller вспомнила о связях сенатора от Аризоны, знаменитого русофоба Джона Маккейна с правыми националистами на Украине. 

В статье под названием «Воспоминание: Как Маккейн встретил и похвалил настоящих неонацистов на Украине» The Daily Caller напоминает, как в далеком 2013 году сенатор Маккейн совершил поездку на Украину, где обратился к тысячам протестующих на главной площади Киева. .

Визит сенатора продемонстрировал всецелую поддержку США майдана, однако его имя вспомнили сейчас совершенно по другому поводу. В Киеве Маккейн неоднократно встречался с лидером правой украинской националистической партии «Свобода», подтверждением чего стали их многочисленные совместные фотографии, о чем тогда подробно писал Business Insider.

The Daily Caller напомнила американским читателям, что партия «Свобода» имеет определенный вес и известность на Украине и набрала 10% голосов на выборах в парламент страны в 2010 году.

Но что более интересно, подчеркивает издание, «Свобода» знаменита еще и своей ярко выраженной антисемитской позицией. После учреждения в 1995 году даже логотип партии был очень похож на нацистскую свастику. В последующие годы партия раскололась, но по-прежнему осталась верна идеям продвижения украинской этнической идентичности.

Тягнибок также прославился своими многочисленными антисемитскими комментариями. Он был исключен из парламента в 2014 году после того, как он потребовал от украинского народа начать войну против «московско-еврейской мафии». Оба слова — это оскорбления, направленные против граждан Украины русской и еврейской национальности, подчёркивает американское издание и приводит ссылку на БиБиСи (www.bbc.com/news/magazine-20824693).

В 2015 году Тягнибок требовал бороться с «еврейскими» законами на Украине, также говорится в статье.

Очевидно, что, встречаясь с находившимся на переднем крае украинских протестов политиком, Маккейн даже не подозревал, что «антисемитская карта» Тягнибока может сыграть с ним злую шутку через столько лет, резюмирует The Daily Caller.

Читайте также: Неожиданно: В Гонконге призвали восстановить независимость украинской Галиции

Скандал: В США обвинили Маккейна в поддержке украинских нацистов | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Второй срок Порошенко: активизация Банковой

Второй срок Порошенко: активизация Банковой | Русская весна

«Forbes» высоко оценил профессиональные и финансовые способности Петра Алексеевича в 2016 году. Состояние президента Украины оценено в 858 млн долларов. За последний год оно выросло на 100 млн долларов. И это только официальные данные.

Активная и в некоторой степени бестолковая политическая деятельность Банковой и лично Порошенко усиливается с каждым месяцем. На самом деле, Петр Алексеевич уже начал президентскую гонку.

Порой кажется, что Петр Порошенко регулярно читает Льюиса Кэролла, а именно «Алису в Зазеркалье»: — У нас, когда долго бежишь, непременно попадаешь в другое место.

— Ну, а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее.

Вот уже появился технический, но неимоверно активный и творческий кандидат Вадим Рабинович, который устроил бушующее море скандалов, интриг и расследований в стане оппозиции. И всем понятно, что по легким намекам и советам Банковой Вадим Зиновьевич еще покажет мастер-класс.

Куда Вадима Рабиновича унесет политическое вдохновение — и куда он поведет своих поклонников и избирателей? Да хоть в пустыню на 40 лет, лишь бы в 2019 году на президентских выборах никто не помешал Порошенко уже в первом туре доказать свое превосходство. Хотя уже ходят слухи, что действо это, по просьбе иностранных гостей и советников, будет «расширено и углублено» — до второго тура. И если конкурентом будет Тимошенко — она начнет играть всерьез. А всем известна «мечта жизни» Юлии Владимировны — ухватить гетманскую булаву, да с президентского кресла «вспомнить все». И всем.

Пока до окончания президентского срока еще далеко, благосостояние растет, жена Марина Порошенко счастливо улыбается — основания этому есть. «Forbes» высоко оценил профессиональные и финансовые способности Петра Алексеевича в 2016 году.

Состояние президента Украины оценено в 858 млн. долларов. Причем за последний год оно выросло на 100 млн долларов. И это только официальные данные.

Кроме этого Петр Алексеевич владеет корпорацией Roshen, которую передал в «слепой траст», также у него в активах Международный инвестиционный банк, холдинг «Укрпроминвест-Агро». И не забываем про более мелкие, но не менее приятные активы в крахмальной, автомобильной, судостроительной и машиностроительной отраслях.

И конечно, без чего не может обойтись на один настоящий олигарх в Украине — это СМИ. Петр Порошенко владеет несколькими национальными и региональными телерадиокомпаниями. Но конкуренты подпирают, а «наследники» откровенно затачивают колюще-режущее, не переставая улыбаться на приемах. Так что только бежать вперед в два раза быстрее, чтобы остаться на том же самом месте. А желательно бежать еще чуть-чуть быстрее.

От Одессы до Парижа

В этом году президент Украины необычно регионально активен. С начала года Порошенко успел совершить 14 региональных поездок, причем Одесскую область он за восемь месяцев посетил трижды. Что демонстрирует особое внимание Порошенко к этому региону, а заодно высокую независимость и несговорчивость одесских элит. Регион заставляет президента договариваться напрямую и лично — слишком уж важен выход к морю, а также ряд «белых» и «серых» финансовых потоков, проходящих через Одессу с незапамятных времен.

Кроме того, Петр Порошенко побывал в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Харьковской (два раза), Волынской, Закарпатской, Сумской, Львовской и Тернопольской областях. Понятно, что президент уже заранее начинает переговоры с региональными элитами по поводу их поддержки на грядущих президентских выборах. Не менее показательны внутренние путешествия премьер-министра Гройсмана. Как часть команды Порошенко, он дополняет переговоры и усиливает контакты с элитами в менее значимых регионах.

Кроме того, Порошенко, разумеется, рассчитывает на поддержку заграницы. Несмотря на то, что объективно он провалил все реформы и задания, которые ему давали США и Европа, а заодно крайне осложнил отношения с администрацией Дональда Трампа, президент Украины не отчаивается.

Похоже, что Порошенко делает основную ставку на Европу. Не зря из 18 заграничных поездок в 2017 году целых три были в Германию (январь, февраль, май), и три раза президент Украины посетил Францию (май, июнь, июль).

Летал он туда все с теми же рассказами о том, что Украина защищает Европу от России. И только он лично, Петр Алексеевич Порошенко, как главнокомандующий и президент способен справиться с таким неимоверно важным стратегическим оборонительным валом, который стоит прямо за нерушимой «стеной Яценюка».

Галантерейщик и кардинал готовы спасти Европу!

Не забывает Петр Порошенко и о внутреннем имидже, неумело копируя действия президента соседнего государства. Иным аттракционные «покатушки» на самолете Миг-29, истребителе 40-й бригады тактической авиации, не назовешь. Если это было послание Европе, то она его явно не поняла — разве что узнала, что у Украины еще осталась авиация.

Читайте также: Порошенко покатался на истребителе (ФОТО)

Если это было послание внутриполитическое, то коллеги и конкуренты только пожали плечами. Перформансы того же Ляшко с вилами намного более артистичны и понятнее простому народу. Да даже порядком уже поднадоевшие Femen вызвали бы намного более активную реакцию в СМИ и социальных сетях.

В общем, авиационное топливо спалил, а эффекта нуль.

Но Банковая не отчаивается. Впереди много инсталляций, перформансов и массово-затейных мероприятий. Потому что многочисленные чиновники прекрасно понимают, что вслед за сюзереном они сами посыплются из уютных кресел. Новый президент приведет новых вассалов и точно не будет церемониться со старой командой. Олигархи Украины давно уже сделали правильные выводы, наблюдая за судьбой Фирташа и Лазаренко.

Пока есть государство, пока украинские олигархи при власти, их не трогают, у них есть функция. Как только они выпадают из власти, то для европейских и американских элит они становятся обычными бандитами с постсоветского пространства, пусть и богатыми бандитами. Так что нахождение у власти — это единственная возможность гарантировать сохранность активов не только со стороны внутриукраинских конкурентов, но и со стороны мировых элит.

И жизнь, и благосостояние Порошенко тесно связаны с его политическим успехом и сохранением должности президента. Потому что иначе… Все ждут. Смотрят и ждут.

А Петр Алексеевич очень хорошо чувствует эти голодные взгляды коллег.

Дмитрий Дзыговбродский

Читайте также: 16-я Десантная бригада из Британии снова воюет за ДНР против Украины, у Киева и ОБСЕ есть доказательства (ВИДЕО) 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Майдан как культура победы смерти (ФОТО)

Майдан как культура победы смерти (ФОТО) | Русская весна

На Украине не осталось ни одного памятника Владимиру Ленину.

Об этом в четверг, 17 августа, рассказал журналистам глава «Украинского института национальной памяти» Владимир Вятрович. За три с половиной года смелые националисты снесли 1320 Ильичей и еще более тысячи других памятников советского времени.

Победа над памятниками Ленину стала третьим реальным успехом майданной власти после переименования нескольких тысяч городов и улиц и после подписания экономической ассоциации с ЕС и получения безвизового режима.

Читайте также: «Перемога»: На Украине снесли все памятники Ленину

Но уже выяснилось, что ассоциация идет Украине во вред: европейцы сбывают здесь ненужные себе товары, в то время как украинский экспорт не растет. Уже ясно, что безвизовый режим работает лишь на депопуляцию Украины: стало проще валить на Запад на заработки. Так что успехи сводятся к названиям и памятникам.


Памятник Ленину в момент падения. Хмельницкий, 21 января 2014 года

Победивший майдан навязывает Украине свою версию культуры, которая сводится к жесткой идеологичности и предельной монологичности. Это — культура третьего уровня, не способная не то что создавать новое, но даже находиться в состоянии взаимодействия со своими оппонентами.

Такая культура предполагает вертикальное подчинение всех своих составляющих основной политической идее (Украина uber alles), а также силовое подавление оппонентов и «охоту на ведьм». Неспособность к диалогу предопределяет основное занятие носителей культуры майдана — борьбу с неодушевленными предметами. 

В число таких предметов, конкретных и абстрактных, попадают памятники и названия. Духовные отцы майдана из «Украинской повстанческой армии» не одерживали побед ни над кем, кроме еврейских стариков и детей, а их духовные дети способны лишь опрокидывать истуканов и менять таблички.


Уничтожение памятника Ленину в Киеве во время Евромайдана 

То, что борьба ведется в первую очередь именно с неодушевленными предметами, не является случайным. Оппонента нужно переубеждать. Даже для его запрета требуются известные интеллектуальные усилия. А прямое насилие и убийства не всегда удобны.

Если контакт с оппонентом все-таки неизбежен, он сводится к уничтожению оппонента, физическому или политическому. Предварительно оппонента требуется расчеловечить — так, чтобы уничтожать его уже как неодушевленный предмет, нечто вроде очередного памятника Ильичу. 

В той же, неодушевленной части мироздания находятся и позитивные достижения майданной культуры. Установлено несколько мировых рекордов по длине украинского флага и ширине вышиванки. Не имея интеллектуальных способностей оперировать идеями, носители этой культуры меряются физическими параметрами неодушевленных предметов.


Памятник вандализму возле горсовета Нежина

Эрзац-идеология майданной культуры представляет собой прискорбное свидетельство о её интеллектуальном и нравственном уровнях. Ключевой составляющей идеологии является наличие врага. Этот враг, то есть та цивилизация, частью которой была Украина, совершала плохие поступки, «следовательно», была черной без полутонов. Все, кто боролся с черным без полутонов, являются героями, сколько бы глупостей они не сказали и сколько бы женщин и стариков не сожгли заживо. Поскольку черные плохи, их следует запретить, а несогласных с героизацией их оппонентов — посадить. Такова позиция свободных, а у несвободных нет и не может быть никаких прав.

Культура майдана — это культура победы смерти над жизнью, диктата над диалогом, мифа над реальностью, фантазий над правдой, означающего над означаемым. Не должно удивлять презрение националистов и к своим, и к чужим жизням. Убийства политических оппонентов, гражданская война, замещение культуры вышиванками и эпическая победа над памятниками Ленина — звенья одной цепи, одного логического ряда победы смерти над жизнью.


Изуродованный памятник Ленину в Житомире 

В ситуации отсутствия на Украине реальных политических оппонентов майдана, а также в отсутствия возможностей для появления таких оппонентов, всё, что остается тем, кто предпочитает мифу реальность, фантазиям правду, а смерти жизнь — это уповать на безразличие девяноста процентов населения Украины как на столь необходимое им противоядие, а также уповать на скорость и неизбежность следующего шага в эволюционном развитии пауков — их взаимное самоуничтожение.

Сергей Гуркин

Читайте также: СРОЧНО: САА и ВКС России разгромили 2 колонны ИГИЛ, шедшие на прорыв «акербатского котла», убито свыше 160 боевиков — подробности (+ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Незалежность — теоретически она есть, но ее никто не видит

Незалежность — теоретически она есть, но ее никто не видит | Русская весна

«Видишь суслика?» — «Нет…» — «И я не вижу. А он есть».

Этот краткий, но эпический диалог полностью описывает ситуацию с незалежностью Украины — теоретически она есть, но ее никто не видит.

Впрочем, слово «никто», конечно, преувеличение. Украинская власть взахлеб рассказывает о суверенитете, ей вторит специфическое гражданское общество, окучивающее тему незалежности и самости так успешно, что хватает на хлеб с маслом и икрой.

И все же 26-я годовщина независимости — неплохой повод поговорить о том, с чем пришла крупная европейская держава к возрасту расцвета. Поговорить сухо и холодно — по возможности дистанцируясь от мифа о независимости молодого государства, у которого есть флаг, гимн и даже малый герб, а также суверенные вышиванки и шаровары, но нет ни одного доказательства реальной субъектности. 

В основе любой независимости, безусловно, лежит экономическая состоятельность. Украине в этом смысле хвастаться совершенно нечем — эксперты высмеивают данные о росте экономики, которые премьер-министр Гройсман черпает из явно параллельной реальности. По его словам, все последнее десятилетие до Майдана Украина только то и делала, что упускала возможности, а вот в последние полгода взмыла в небо гордым соколом.

Из его отчета следует, что все невероятно растет и колосится, коррупция побеждена, доходы населения резко выросли, дороги строятся, экспорт растет, а зарплата в госучреждениях достигла невиданных 150 долларов в месяц.

Стоит напомнить, что киевские чиновники стартовали скакать на Майдан, когда их только официальная зарплата составляла минимум долларов 500 в месяц, и вот теперь она выросла до 150. Все счастливы, уверен Гройсман. Народ безмолвствует.

Между тем, подписав вожделенную ассоциацию с ЕС и сознательно отказавшись от кооперации с Россией, украинцы потеряли настолько весомую часть собственной экономики, что этот провал невозможно залепить ни гимнопением, ни заклинаниями, ни даже скачками.

Квоты на экспорт в ЕС ускользающе малы, а рынки России если и не закрылись совсем, то резко сузились.

Перманентное выклянчивание кредитов МВФ вкупе с лихорадочной радостью по поводу антироссийских санкций в формате «у соседа корова сдохла» — вот та экономическая реальность, в которой пребывает Украина, в прежние времена бывшая самой экономически мощной и технологически продвинутой республикой СССР.

Гибель легендарных флагманов промышленности, утрата индустриального Донбасса, регулярные выстрелы себе в ногу в виде разрывов промышленной кооперации с СНГ — все это, однако, продается доверчивому населению как некий величественный план переучреждения страны в крупнейшую аграрную державу. Не спрашивайте, каким образом это корреспондируется с продажей чернозема иноземцам, вырубкой лесов на Карпатах, повсеместно превращаемых в отполированную до блеска лысину, с закрытием предприятий, производящих удобрения и сельхозтехнику. Никак не корреспондируется.

Впереди Украину ждет производство рапса и подсолнечника, истощающих почву до полного изнеможения, а также роль полигона для фирмы «Монсанто» — мирового лидера в производстве ГМО.

И это еще в лучшем случае — независимая Болгария и независимая Румыния могут много рассказать, как заколосилось их сельское хозяйство после передачи собственного суверенитета в руки брюссельских чиновников. Здесь нет никакого злопыхательства, а только тоскливо фиксируемая реальность, ибо чудес не бывает.

Впрочем, будет Украина флагманом мирового аграрного сектора или нет, символическое превращение бывшего индустриального гиганта в тотальное село идет неуклонно. Новые ценности, обряды, предрассудки, ритуалы — все направлено на то, чтобы победить проклятую урбанизацию с критическим и самостоятельным мышлением городских образованных жителей.

В этом смысле симптоматичен случившийся летом скандал с поступлением в университеты Украины, когда набравшие максимально высокие баллы во внешнем тестировании городские абитуриенты оказались за бортом оплачиваемого бюджетом высшего образования — их обошли сельские выпускники, зачисленные благодаря повышающему коэффициенту к их оценкам.

Подавляющая часть истории украинской незалежности прошла под флагом заискивающего внимания к директивам западных кураторов с двумя резкими обострениями — при Ющенко и вот теперь. После «революции достоинства» американские чиновники вроде Джо Байдена просто заезжали в кабмин, отодвигали в сторону премьера Яценюка и возглавляли заседания правительства, не утруждая себя даже ритуальными жестами уважения к вассалам.

Дирижировали они и Верховной радой — не только подковерно, но и вполне публично. Еще бы — ведь финансово Украина зависит от Запада чуть более чем полностью.

Сейчас под упомянутые выше кредиты МВФ Украина проводит целый ряд широко анонсированных социально-экономических реформ, более похожих на опыты доктора Менгеле.

Здравоохранение. Эта отрасль экономики в странах, менее гидных и величественных в своем замахе, чем Украина, призвана обеспечить сохранность и приумножение рабочей силы государства посредством применения лучших научно-технологических достижений. Украина идет ровно противоположным путем, явно выполняя поставленную перед украинской властью задачу радикального сокращения народонаселения.

Оно ведь нагло претендует на долю национального продукта в то время, когда его остро не хватает депутатам, политологам, активистам, медиаобслуге и карателям из нацбатальонов — носителям украинской незалежности. Министр-варяг Супрун открыто лоббирует интересы западных компаний, приобретая у них препараты по крайне мутным коррупционным схемам, в чем ее обвиняют уже даже соратники.

Практически прекращены закупки вакцин и сывороток, закрыты программы обеспечения препаратами пациентов с особо тяжелыми патологиями вроде онкологии. Резкое сокращение сети больничных учреждений и формальное калькирование опыта западной медицины без какой-либо подготовки предвещает катастрофу.

Во главу отрасли не зря поставлена натуральная людоедка, невозбранно и бестрепетно добивающая остатки украинского здравоохранения.

Образование. Здесь Украина формально полностью перенимает западную систему — как у нас принято, в формате пресловутого карго-культа. Впрочем, содержание обучения все равно не самое главное. Главное — обеспечение преемственности патриотического воспитания, под которым имеется в виду взращивание детишек в русле агрессивной ненависти ко всему русскому и националистический бред о праве первородства.

Поскольку кураторы благосклонно воспринимают девиз украинских радикалов «Украина понад усэ», делая вид, что в кальке с немецкого слогана времен рейха нет ничего зазорного, воспитание нового поколения в духе национальной исключительности и ксенофобии обеспечено прямо с младых ногтей.

Первые семена засеваются уже в детсадах, и далее ядовитые ростки лелеются в школе, детских лагерях, секциях и кружках — вплоть до вузов, со всеми остановками.

Согласно новой парадигме, в школах планируется оставить примерно восемь предметов, которые дети будут изучать долгих 12 лет.

Судя по всему, главным в школе видится отныне не образование, а затачивание нового поколения под сугубо утилитарные идеологические концепции, главная из которых — тотальная украинизация с зачисткой под ноль любых проявлений русской культуры.

Пенсионная реформа. Повышение возраста выхода на пенсию и требуемого трудового стажа, логичное для стран с высокой продолжительностью жизни, на Украине выглядит откровенно садистски — имеется в виду, что человек просто не успеет по-пенсионерски разинуть рот на национальное богатство, из трудового коллектива отправляясь прямо на кладбище.

И все же обывательская биомасса, после революции гидности получившая дырку от бублика, продолжает ан масс воспевать плоды Майдана и гордиться нашей незалежностью, а те, кто не воспевают и не гордятся, сидят тихо и ровно, потому что спинным мозгом чуют — Украина практически превратилась в латиноамериканскую диктатуру полицейского типа. Это вам не игрушечного тирана Януковича троллить, тут ответ будет до полной гибели всерьез. Те же критики, кто все еще осмеливается сомневаться в неполном великолепии нашего суверенитета, каждую минуту ждут стука в дверь.

Власть опирается на вооруженную опричнину и заискивает перед ней, поскольку в случае чего опричнина надает этой власти битами по башке. Симбиоз власти с вооруженной уголовщиной оказался необыкновенно плодотворным для всех участников. Кроме биомассы, разумеется: ей в лучшем случае положен попкорн.

Никакой независимой Украины в природы не существует. Это полностью вассальное, лишенное какой бы то ни было субъектности квазигосударство, тотально зависимое от внешнего управления и доедающее остатки советского наследия, неустанно в него же плюя. Сюзерены закрывают глаза на окончательно оформленное нацистское перерождение украинского государствообразующего мифа и разрешают верхушке вассалитета некоторые вольности в дерибане национального продукта.

Пока это государство выполняет свою главную и едва ли не единственную функцию — быть незаживающей трофической язвой на границе с Россией, старшие дяди будут делать вид, что Украина является субъектом мировой политики, и продолжат бросать ошметки с собственного пиршественного стола на поддержание штанов местной, простите за выражение, элиты. 

Так кто же является бенефициаром четвертьвековой постыдной деконструкции республики, в советское время суверенной настолько, что она была представлена в качестве отдельного члена ООН?

Несомненно, это Порошенко, ставший единственным настоящим олигархом в стране, которую Кучма пытался отдать на кормление нескольким миллиардерам, от конкуренции которых между собой все же что-то перепадало и населению

Это преданные Порошенко силовики, прокуроры и судьи, готовые исполнить любой приказ Шоколадного Королька. 

Это депутаты из властной коалиции, которым позволено безнаказанно воровать, грабить, стрелять в крепостных и проворачивать коррупционные схемы в рамках дозволенного диктатором, не забывая демонстрировать лояльность и судорожный вышиваночный патриотизм. 

Это представители нациствующего гражданского общества, которые не сеют, не пашут, не строят, но зарабатывают сокровища свои рейдерством, грабежами, участием в частных армиях старшего и младших олигархов, доносами и расправами. 

Это абсолютно сервильные медиа, лепящие какие угодно фейки о российских оккупантах и кремлевских наймитах и травящие по отмашке тех, кого велено.

Это совершенно отвязные в своей наглости и алчности волонтеры и активисты. 

Это украинские мытци (люди искусства), которых выгнали бы из любого борделя за крайне грязный разврат, делающие себе имя на облизывании власти и нацистов, а также на неустанной борьбе с «руськими» коллегами.

 …Как уже официально объявлено, представители девяти стран НАТО и рвущейся туда Грузии примут участие в параде в День независимости 24 августа в Киеве, заверят в уважении к суверенитету и поприветствуют население Украины как соратника в борьбе с общим противником, которого даже называть излишне. 

Сам министр обороны США Джеймс Мэттис явится на парад и прямо там встретится с украинским коллегой и президентом Порошенко. По сути — лично примет военный парад в чужой стране. Как это принято в суверенных и независимых государствах.

Нюра Н. Берг

Читайте также: СРОЧНО: САА и ВКС России разгромили 2 колонны ИГИЛ, шедшие на прорыв «акербатского котла», убито свыше 160 боевиков — подробности (+ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: важное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии сегодня 9 апреля 2015
Обзор актуальных событий Украины и Новороссии, все новости в одном месте. Информация обновляется... независимости Украины 24 августа 1991 года, когда Верховной Радой Украины был ...в государственный бюджет Украины, люди получили еще в августе 2014 года....
Новости Украины и Новороссии 23 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Нацбанк: ... имущество и подарки ветеранам. С августа 2014 года на Донбасс доставлено... крупнейшая концентрация ПВО РФ на Украине с августа.«Объединённые силы "сепаратистов" и...
Новости Украины и Новороссии 15 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Первые ... территории РФ будет отменён 1 августа «Я надеюсь, что никаких эксцессов... 1 августа (когда истекает срок действующего соглашения о льготном режиме) граждане Украины...
Новости Украины и Новороссии 28 мая 2015
...избежал мусорки. Предыдущие выпуски новостей: Информационный выпуск новостей Новороссии за 26-27 мая... помощью для Донбасса. С августа прошлого года в пострадавшие регионы... Сегодня в пресс-центре «РИА Новости Украина» в Киеве состоялась пресс-конференция...
Новости Украины и Новороссии 13 сентября 2015
... центром «Особый статус»В августе этого года Центром социологических исследований...связанные с Украиной - это присоединение к России и создание Новороссии.Касательно ...К оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: На Закарпатье медведи могут умереть...
Новости Украины и Новороссии 18 июля 2016
... оглавлению | Источник: dnr-news.com Новости Украины: Савченко устроила скандал на Донбассе... News Front о музыкальной группе «Новороссия», которая исполняет своё творчество на... совета директоров будет в конце августа… и получение денег оттянется после...

Один комментарий»

  • 18944 6608
    Люся 21 августа 2017 в 11:32 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    В США начинают гнобить клинтоновско- маккейнскую клику.Не вышло у них Россию втянуть в войну с Украиной,а всё было под это заточено,но облом недоумкам.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>