Новости Украины и Новороссии 21 августа 2017
- 08:43 Горы отходов и слив канализации: как уничтожают морское побережье в Геническе (ФОТО).
- 07:15 Скандал: В США обвинили Маккейна в поддержке украинских нацистов.
- 03:00 Второй срок Порошенко: активизация Банковой.
- 02:30 Майдан как культура победы смерти (ФОТО).
- 01:30 Незалежность — теоретически она есть, но ее никто не видит.
Горы отходов и слив канализации: как уничтожают морское побережье в Геническе (ФОТО)
Вчера «Русская Весна» сообщала о кучах гниющего мусора и грязи на береговой линии в Одессе, а сегодня уже мы видим аналогичную картину в Геническе Херсонской области.
Фото побережья опубликовал Алексей Журавко, украинский политик, бывший член «Партии регионов».
«Эти бессовесные бестолковые власти продолжают уничтожать все на своем пути. После них остается мусор и беспредел. Мусор, отходы и канализационные стоки сбрасываются в море», — пишет он на своей странице в социальной сети.
Стоит отметить, что Геническ является курортным городом, кроме Азовского моря здесь есть несколько соленых озёр.
Ни местные ни киевские власти нисколько не заботятся о том, чтобы заменить курорты Крыма, благоустраивая довольно длинную береговую линию азовского и черноморского побережья, которая осталась у Украины.
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Скандал: В США обвинили Маккейна в поддержке украинских нацистов
На фоне скандала с выступлениями крайне правых в американском Шарлотсвилле влиятельная американская газета The Daily Caller вспомнила о связях сенатора от Аризоны, знаменитого русофоба Джона Маккейна с правыми националистами на Украине.
В статье под названием «Воспоминание: Как Маккейн встретил и похвалил настоящих неонацистов на Украине» The Daily Caller напоминает, как в далеком 2013 году сенатор Маккейн совершил поездку на Украину, где обратился к тысячам протестующих на главной площади Киева. .
Визит сенатора продемонстрировал всецелую поддержку США майдана, однако его имя вспомнили сейчас совершенно по другому поводу. В Киеве Маккейн неоднократно встречался с лидером правой украинской националистической партии «Свобода», подтверждением чего стали их многочисленные совместные фотографии, о чем тогда подробно писал Business Insider.
The Daily Caller напомнила американским читателям, что партия «Свобода» имеет определенный вес и известность на Украине и набрала 10% голосов на выборах в парламент страны в 2010 году.
Но что более интересно, подчеркивает издание, «Свобода» знаменита еще и своей ярко выраженной антисемитской позицией. После учреждения в 1995 году даже логотип партии был очень похож на нацистскую свастику. В последующие годы партия раскололась, но по-прежнему осталась верна идеям продвижения украинской этнической идентичности.
Тягнибок также прославился своими многочисленными антисемитскими комментариями. Он был исключен из парламента в 2014 году после того, как он потребовал от украинского народа начать войну против «московско-еврейской мафии». Оба слова — это оскорбления, направленные против граждан Украины русской и еврейской национальности, подчёркивает американское издание и приводит ссылку на БиБиСи (www.bbc.com/news/magazine-20824693).
В 2015 году Тягнибок требовал бороться с «еврейскими» законами на Украине, также говорится в статье.
Очевидно, что, встречаясь с находившимся на переднем крае украинских протестов политиком, Маккейн даже не подозревал, что «антисемитская карта» Тягнибока может сыграть с ним злую шутку через столько лет, резюмирует The Daily Caller.
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Второй срок Порошенко: активизация Банковой
«Forbes» высоко оценил профессиональные и финансовые способности Петра Алексеевича в 2016 году. Состояние президента Украины оценено в 858 млн долларов. За последний год оно выросло на 100 млн долларов. И это только официальные данные.
Активная и в некоторой степени бестолковая политическая деятельность Банковой и лично Порошенко усиливается с каждым месяцем. На самом деле, Петр Алексеевич уже начал президентскую гонку.
Порой кажется, что Петр Порошенко регулярно читает Льюиса Кэролла, а именно «Алису в Зазеркалье»: — У нас, когда долго бежишь, непременно попадаешь в другое место.
— Ну, а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее.
Вот уже появился технический, но неимоверно активный и творческий кандидат Вадим Рабинович, который устроил бушующее море скандалов, интриг и расследований в стане оппозиции. И всем понятно, что по легким намекам и советам Банковой Вадим Зиновьевич еще покажет мастер-класс.
Куда Вадима Рабиновича унесет политическое вдохновение — и куда он поведет своих поклонников и избирателей? Да хоть в пустыню на 40 лет, лишь бы в 2019 году на президентских выборах никто не помешал Порошенко уже в первом туре доказать свое превосходство. Хотя уже ходят слухи, что действо это, по просьбе иностранных гостей и советников, будет «расширено и углублено» — до второго тура. И если конкурентом будет Тимошенко — она начнет играть всерьез. А всем известна «мечта жизни» Юлии Владимировны — ухватить гетманскую булаву, да с президентского кресла «вспомнить все». И всем.
Пока до окончания президентского срока еще далеко, благосостояние растет, жена Марина Порошенко счастливо улыбается — основания этому есть. «Forbes» высоко оценил профессиональные и финансовые способности Петра Алексеевича в 2016 году.
Состояние президента Украины оценено в 858 млн. долларов. Причем за последний год оно выросло на 100 млн долларов. И это только официальные данные.
Кроме этого Петр Алексеевич владеет корпорацией Roshen, которую передал в «слепой траст», также у него в активах Международный инвестиционный банк, холдинг «Укрпроминвест-Агро». И не забываем про более мелкие, но не менее приятные активы в крахмальной, автомобильной, судостроительной и машиностроительной отраслях.
И конечно, без чего не может обойтись на один настоящий олигарх в Украине — это СМИ. Петр Порошенко владеет несколькими национальными и региональными телерадиокомпаниями. Но конкуренты подпирают, а «наследники» откровенно затачивают колюще-режущее, не переставая улыбаться на приемах. Так что только бежать вперед в два раза быстрее, чтобы остаться на том же самом месте. А желательно бежать еще чуть-чуть быстрее.
От Одессы до Парижа
В этом году президент Украины необычно регионально активен. С начала года Порошенко успел совершить 14 региональных поездок, причем Одесскую область он за восемь месяцев посетил трижды. Что демонстрирует особое внимание Порошенко к этому региону, а заодно высокую независимость и несговорчивость одесских элит. Регион заставляет президента договариваться напрямую и лично — слишком уж важен выход к морю, а также ряд «белых» и «серых» финансовых потоков, проходящих через Одессу с незапамятных времен.
Кроме того, Петр Порошенко побывал в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Харьковской (два раза), Волынской, Закарпатской, Сумской, Львовской и Тернопольской областях. Понятно, что президент уже заранее начинает переговоры с региональными элитами по поводу их поддержки на грядущих президентских выборах. Не менее показательны внутренние путешествия премьер-министра Гройсмана. Как часть команды Порошенко, он дополняет переговоры и усиливает контакты с элитами в менее значимых регионах.
Кроме того, Порошенко, разумеется, рассчитывает на поддержку заграницы. Несмотря на то, что объективно он провалил все реформы и задания, которые ему давали США и Европа, а заодно крайне осложнил отношения с администрацией Дональда Трампа, президент Украины не отчаивается.
Похоже, что Порошенко делает основную ставку на Европу. Не зря из 18 заграничных поездок в 2017 году целых три были в Германию (январь, февраль, май), и три раза президент Украины посетил Францию (май, июнь, июль).
Летал он туда все с теми же рассказами о том, что Украина защищает Европу от России. И только он лично, Петр Алексеевич Порошенко, как главнокомандующий и президент способен справиться с таким неимоверно важным стратегическим оборонительным валом, который стоит прямо за нерушимой «стеной Яценюка».
Галантерейщик и кардинал готовы спасти Европу!
Не забывает Петр Порошенко и о внутреннем имидже, неумело копируя действия президента соседнего государства. Иным аттракционные «покатушки» на самолете Миг-29, истребителе 40-й бригады тактической авиации, не назовешь. Если это было послание Европе, то она его явно не поняла — разве что узнала, что у Украины еще осталась авиация.
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Если это было послание внутриполитическое, то коллеги и конкуренты только пожали плечами. Перформансы того же Ляшко с вилами намного более артистичны и понятнее простому народу. Да даже порядком уже поднадоевшие Femen вызвали бы намного более активную реакцию в СМИ и социальных сетях.
В общем, авиационное топливо спалил, а эффекта нуль.
Но Банковая не отчаивается. Впереди много инсталляций, перформансов и массово-затейных мероприятий. Потому что многочисленные чиновники прекрасно понимают, что вслед за сюзереном они сами посыплются из уютных кресел. Новый президент приведет новых вассалов и точно не будет церемониться со старой командой. Олигархи Украины давно уже сделали правильные выводы, наблюдая за судьбой Фирташа и Лазаренко.
Пока есть государство, пока украинские олигархи при власти, их не трогают, у них есть функция. Как только они выпадают из власти, то для европейских и американских элит они становятся обычными бандитами с постсоветского пространства, пусть и богатыми бандитами. Так что нахождение у власти — это единственная возможность гарантировать сохранность активов не только со стороны внутриукраинских конкурентов, но и со стороны мировых элит.
И жизнь, и благосостояние Порошенко тесно связаны с его политическим успехом и сохранением должности президента. Потому что иначе… Все ждут. Смотрят и ждут.
А Петр Алексеевич очень хорошо чувствует эти голодные взгляды коллег.
Дмитрий Дзыговбродский
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Майдан как культура победы смерти (ФОТО)
На Украине не осталось ни одного памятника Владимиру Ленину.
Об этом в четверг, 17 августа, рассказал журналистам глава «Украинского института национальной памяти» Владимир Вятрович. За три с половиной года смелые националисты снесли 1320 Ильичей и еще более тысячи других памятников советского времени.
Победа над памятниками Ленину стала третьим реальным успехом майданной власти после переименования нескольких тысяч городов и улиц и после подписания экономической ассоциации с ЕС и получения безвизового режима.
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Но уже выяснилось, что ассоциация идет Украине во вред: европейцы сбывают здесь ненужные себе товары, в то время как украинский экспорт не растет. Уже ясно, что безвизовый режим работает лишь на депопуляцию Украины: стало проще валить на Запад на заработки. Так что успехи сводятся к названиям и памятникам.
Памятник Ленину в момент падения. Хмельницкий, 21 января 2014 года
Победивший майдан навязывает Украине свою версию культуры, которая сводится к жесткой идеологичности и предельной монологичности. Это — культура третьего уровня, не способная не то что создавать новое, но даже находиться в состоянии взаимодействия со своими оппонентами.
Такая культура предполагает вертикальное подчинение всех своих составляющих основной политической идее (Украина uber alles), а также силовое подавление оппонентов и «охоту на ведьм». Неспособность к диалогу предопределяет основное занятие носителей культуры майдана — борьбу с неодушевленными предметами.
В число таких предметов, конкретных и абстрактных, попадают памятники и названия. Духовные отцы майдана из «Украинской повстанческой армии» не одерживали побед ни над кем, кроме еврейских стариков и детей, а их духовные дети способны лишь опрокидывать истуканов и менять таблички.
Уничтожение памятника Ленину в Киеве во время Евромайдана
То, что борьба ведется в первую очередь именно с неодушевленными предметами, не является случайным. Оппонента нужно переубеждать. Даже для его запрета требуются известные интеллектуальные усилия. А прямое насилие и убийства не всегда удобны.
Если контакт с оппонентом все-таки неизбежен, он сводится к уничтожению оппонента, физическому или политическому. Предварительно оппонента требуется расчеловечить — так, чтобы уничтожать его уже как неодушевленный предмет, нечто вроде очередного памятника Ильичу.
В той же, неодушевленной части мироздания находятся и позитивные достижения майданной культуры. Установлено несколько мировых рекордов по длине украинского флага и ширине вышиванки. Не имея интеллектуальных способностей оперировать идеями, носители этой культуры меряются физическими параметрами неодушевленных предметов.
Памятник вандализму возле горсовета Нежина
Эрзац-идеология майданной культуры представляет собой прискорбное свидетельство о её интеллектуальном и нравственном уровнях. Ключевой составляющей идеологии является наличие врага. Этот враг, то есть та цивилизация, частью которой была Украина, совершала плохие поступки, «следовательно», была черной без полутонов. Все, кто боролся с черным без полутонов, являются героями, сколько бы глупостей они не сказали и сколько бы женщин и стариков не сожгли заживо. Поскольку черные плохи, их следует запретить, а несогласных с героизацией их оппонентов — посадить. Такова позиция свободных, а у несвободных нет и не может быть никаких прав.
Культура майдана — это культура победы смерти над жизнью, диктата над диалогом, мифа над реальностью, фантазий над правдой, означающего над означаемым. Не должно удивлять презрение националистов и к своим, и к чужим жизням. Убийства политических оппонентов, гражданская война, замещение культуры вышиванками и эпическая победа над памятниками Ленина — звенья одной цепи, одного логического ряда победы смерти над жизнью.
Изуродованный памятник Ленину в Житомире
В ситуации отсутствия на Украине реальных политических оппонентов майдана, а также в отсутствия возможностей для появления таких оппонентов, всё, что остается тем, кто предпочитает мифу реальность, фантазиям правду, а смерти жизнь — это уповать на безразличие девяноста процентов населения Украины как на столь необходимое им противоядие, а также уповать на скорость и неизбежность следующего шага в эволюционном развитии пауков — их взаимное самоуничтожение.Сергей Гуркин
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Незалежность — теоретически она есть, но ее никто не видит
«Видишь суслика?» — «Нет…» — «И я не вижу. А он есть».
Этот краткий, но эпический диалог полностью описывает ситуацию с незалежностью Украины — теоретически она есть, но ее никто не видит.
Впрочем, слово «никто», конечно, преувеличение. Украинская власть взахлеб рассказывает о суверенитете, ей вторит специфическое гражданское общество, окучивающее тему незалежности и самости так успешно, что хватает на хлеб с маслом и икрой.
И все же 26-я годовщина независимости — неплохой повод поговорить о том, с чем пришла крупная европейская держава к возрасту расцвета. Поговорить сухо и холодно — по возможности дистанцируясь от мифа о независимости молодого государства, у которого есть флаг, гимн и даже малый герб, а также суверенные вышиванки и шаровары, но нет ни одного доказательства реальной субъектности.
В основе любой независимости, безусловно, лежит экономическая состоятельность. Украине в этом смысле хвастаться совершенно нечем — эксперты высмеивают данные о росте экономики, которые премьер-министр Гройсман черпает из явно параллельной реальности. По его словам, все последнее десятилетие до Майдана Украина только то и делала, что упускала возможности, а вот в последние полгода взмыла в небо гордым соколом.
Из его отчета следует, что все невероятно растет и колосится, коррупция побеждена, доходы населения резко выросли, дороги строятся, экспорт растет, а зарплата в госучреждениях достигла невиданных 150 долларов в месяц.
Стоит напомнить, что киевские чиновники стартовали скакать на Майдан, когда их только официальная зарплата составляла минимум долларов 500 в месяц, и вот теперь она выросла до 150. Все счастливы, уверен Гройсман. Народ безмолвствует.
Между тем, подписав вожделенную ассоциацию с ЕС и сознательно отказавшись от кооперации с Россией, украинцы потеряли настолько весомую часть собственной экономики, что этот провал невозможно залепить ни гимнопением, ни заклинаниями, ни даже скачками.
Квоты на экспорт в ЕС ускользающе малы, а рынки России если и не закрылись совсем, то резко сузились.
Перманентное выклянчивание кредитов МВФ вкупе с лихорадочной радостью по поводу антироссийских санкций в формате «у соседа корова сдохла» — вот та экономическая реальность, в которой пребывает Украина, в прежние времена бывшая самой экономически мощной и технологически продвинутой республикой СССР.
Гибель легендарных флагманов промышленности, утрата индустриального Донбасса, регулярные выстрелы себе в ногу в виде разрывов промышленной кооперации с СНГ — все это, однако, продается доверчивому населению как некий величественный план переучреждения страны в крупнейшую аграрную державу. Не спрашивайте, каким образом это корреспондируется с продажей чернозема иноземцам, вырубкой лесов на Карпатах, повсеместно превращаемых в отполированную до блеска лысину, с закрытием предприятий, производящих удобрения и сельхозтехнику. Никак не корреспондируется.
Впереди Украину ждет производство рапса и подсолнечника, истощающих почву до полного изнеможения, а также роль полигона для фирмы «Монсанто» — мирового лидера в производстве ГМО.
И это еще в лучшем случае — независимая Болгария и независимая Румыния могут много рассказать, как заколосилось их сельское хозяйство после передачи собственного суверенитета в руки брюссельских чиновников. Здесь нет никакого злопыхательства, а только тоскливо фиксируемая реальность, ибо чудес не бывает.
Впрочем, будет Украина флагманом мирового аграрного сектора или нет, символическое превращение бывшего индустриального гиганта в тотальное село идет неуклонно. Новые ценности, обряды, предрассудки, ритуалы — все направлено на то, чтобы победить проклятую урбанизацию с критическим и самостоятельным мышлением городских образованных жителей.
В этом смысле симптоматичен случившийся летом скандал с поступлением в университеты Украины, когда набравшие максимально высокие баллы во внешнем тестировании городские абитуриенты оказались за бортом оплачиваемого бюджетом высшего образования — их обошли сельские выпускники, зачисленные благодаря повышающему коэффициенту к их оценкам.
Подавляющая часть истории украинской незалежности прошла под флагом заискивающего внимания к директивам западных кураторов с двумя резкими обострениями — при Ющенко и вот теперь. После «революции достоинства» американские чиновники вроде Джо Байдена просто заезжали в кабмин, отодвигали в сторону премьера Яценюка и возглавляли заседания правительства, не утруждая себя даже ритуальными жестами уважения к вассалам.
Дирижировали они и Верховной радой — не только подковерно, но и вполне публично. Еще бы — ведь финансово Украина зависит от Запада чуть более чем полностью.
Сейчас под упомянутые выше кредиты МВФ Украина проводит целый ряд широко анонсированных социально-экономических реформ, более похожих на опыты доктора Менгеле.
Здравоохранение. Эта отрасль экономики в странах, менее гидных и величественных в своем замахе, чем Украина, призвана обеспечить сохранность и приумножение рабочей силы государства посредством применения лучших научно-технологических достижений. Украина идет ровно противоположным путем, явно выполняя поставленную перед украинской властью задачу радикального сокращения народонаселения.
Оно ведь нагло претендует на долю национального продукта в то время, когда его остро не хватает депутатам, политологам, активистам, медиаобслуге и карателям из нацбатальонов — носителям украинской незалежности. Министр-варяг Супрун открыто лоббирует интересы западных компаний, приобретая у них препараты по крайне мутным коррупционным схемам, в чем ее обвиняют уже даже соратники.
Практически прекращены закупки вакцин и сывороток, закрыты программы обеспечения препаратами пациентов с особо тяжелыми патологиями вроде онкологии. Резкое сокращение сети больничных учреждений и формальное калькирование опыта западной медицины без какой-либо подготовки предвещает катастрофу.
Во главу отрасли не зря поставлена натуральная людоедка, невозбранно и бестрепетно добивающая остатки украинского здравоохранения.
Образование. Здесь Украина формально полностью перенимает западную систему — как у нас принято, в формате пресловутого карго-культа. Впрочем, содержание обучения все равно не самое главное. Главное — обеспечение преемственности патриотического воспитания, под которым имеется в виду взращивание детишек в русле агрессивной ненависти ко всему русскому и националистический бред о праве первородства.
Поскольку кураторы благосклонно воспринимают девиз украинских радикалов «Украина понад усэ», делая вид, что в кальке с немецкого слогана времен рейха нет ничего зазорного, воспитание нового поколения в духе национальной исключительности и ксенофобии обеспечено прямо с младых ногтей.
Первые семена засеваются уже в детсадах, и далее ядовитые ростки лелеются в школе, детских лагерях, секциях и кружках — вплоть до вузов, со всеми остановками.
Согласно новой парадигме, в школах планируется оставить примерно восемь предметов, которые дети будут изучать долгих 12 лет.
Судя по всему, главным в школе видится отныне не образование, а затачивание нового поколения под сугубо утилитарные идеологические концепции, главная из которых — тотальная украинизация с зачисткой под ноль любых проявлений русской культуры.
Пенсионная реформа. Повышение возраста выхода на пенсию и требуемого трудового стажа, логичное для стран с высокой продолжительностью жизни, на Украине выглядит откровенно садистски — имеется в виду, что человек просто не успеет по-пенсионерски разинуть рот на национальное богатство, из трудового коллектива отправляясь прямо на кладбище.
И все же обывательская биомасса, после революции гидности получившая дырку от бублика, продолжает ан масс воспевать плоды Майдана и гордиться нашей незалежностью, а те, кто не воспевают и не гордятся, сидят тихо и ровно, потому что спинным мозгом чуют — Украина практически превратилась в латиноамериканскую диктатуру полицейского типа. Это вам не игрушечного тирана Януковича троллить, тут ответ будет до полной гибели всерьез. Те же критики, кто все еще осмеливается сомневаться в неполном великолепии нашего суверенитета, каждую минуту ждут стука в дверь.
Власть опирается на вооруженную опричнину и заискивает перед ней, поскольку в случае чего опричнина надает этой власти битами по башке. Симбиоз власти с вооруженной уголовщиной оказался необыкновенно плодотворным для всех участников. Кроме биомассы, разумеется: ей в лучшем случае положен попкорн.
Никакой независимой Украины в природы не существует. Это полностью вассальное, лишенное какой бы то ни было субъектности квазигосударство, тотально зависимое от внешнего управления и доедающее остатки советского наследия, неустанно в него же плюя. Сюзерены закрывают глаза на окончательно оформленное нацистское перерождение украинского государствообразующего мифа и разрешают верхушке вассалитета некоторые вольности в дерибане национального продукта.
Пока это государство выполняет свою главную и едва ли не единственную функцию — быть незаживающей трофической язвой на границе с Россией, старшие дяди будут делать вид, что Украина является субъектом мировой политики, и продолжат бросать ошметки с собственного пиршественного стола на поддержание штанов местной, простите за выражение, элиты.
Так кто же является бенефициаром четвертьвековой постыдной деконструкции республики, в советское время суверенной настолько, что она была представлена в качестве отдельного члена ООН?
Несомненно, это Порошенко, ставший единственным настоящим олигархом в стране, которую Кучма пытался отдать на кормление нескольким миллиардерам, от конкуренции которых между собой все же что-то перепадало и населению
Это преданные Порошенко силовики, прокуроры и судьи, готовые исполнить любой приказ Шоколадного Королька.
Это депутаты из властной коалиции, которым позволено безнаказанно воровать, грабить, стрелять в крепостных и проворачивать коррупционные схемы в рамках дозволенного диктатором, не забывая демонстрировать лояльность и судорожный вышиваночный патриотизм.
Это представители нациствующего гражданского общества, которые не сеют, не пашут, не строят, но зарабатывают сокровища свои рейдерством, грабежами, участием в частных армиях старшего и младших олигархов, доносами и расправами.
Это абсолютно сервильные медиа, лепящие какие угодно фейки о российских оккупантах и кремлевских наймитах и травящие по отмашке тех, кого велено.
Это совершенно отвязные в своей наглости и алчности волонтеры и активисты.
Это украинские мытци (люди искусства), которых выгнали бы из любого борделя за крайне грязный разврат, делающие себе имя на облизывании власти и нацистов, а также на неустанной борьбе с «руськими» коллегами.
…Как уже официально объявлено, представители девяти стран НАТО и рвущейся туда Грузии примут участие в параде в День независимости 24 августа в Киеве, заверят в уважении к суверенитету и поприветствуют население Украины как соратника в борьбе с общим противником, которого даже называть излишне.
Сам министр обороны США Джеймс Мэттис явится на парад и прямо там встретится с украинским коллегой и президентом Порошенко. По сути — лично примет военный парад в чужой стране. Как это принято в суверенных и независимых государствах.Нюра Н. Берг
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В США начинают гнобить клинтоновско- маккейнскую клику.Не вышло у них Россию втянуть в войну с Украиной,а всё было под это заточено,но облом недоумкам.