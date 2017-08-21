Конкордия Антарова: о пути радости из книги «Две жизни»

Конкордия Антарова (1886 — 1959), оперная певица, педагог. Свою книгу «Две жизни» она записала посредством яснослышание, во время Второй мировой войны.Ниже цитаты о том, как идти по пути радости.Перестаньте видеть добродетель в оплакивании неудач личной жизни. Отрите глаза, откройте уши – и вы сможете услышать тихий голос Радости, говорящей вам: «В себе несёшь Бога. Он жив в тебе. Ищи понять, что ты всегда не один, что всё в тебе. Но всё открывает свой лик только радостному».Не останавливайтесь в пути, чтобы оплакивать неверные шаги прошлого. Каждая такая остановка кладёт на ваше настоящее разъедающий пластырь. Учатся на своих ошибках только те, кто вырастает духом, поняв свое вчерашнее убожество. Тот, кто окреп сегодня, потому что увидел в своём вчерашнем недоразумении или ссоре с людьми собственную ошибку и решился более её не повторять, тот сегодня вырос на вершок во всех своих делах и встречах.Очи, что плачут, не могут видеть ясно. Так же и уши тех, что жалуются, сетуют и слышат только уныние собственного сердца, не могут услышать зова Жизни. И сердце, стучащее в минорной гамме, стучит монотонно: «я, я, я». Такое сердце знает только страх будущего и раздирающую тоску прошедшего. Но текущей минуты, летящего «сейчас» оно не в силах ни видеть, ни слышать, так как за стонами и страхами о несуществующем прошлом и не менее эфемерном будущем оно мертво для летящих сейчас мгновений, то есть именно для истинной Жизни.Если ты строишь свой завтрашний день на слёзах, сомнениях и скорби сегодняшней, ты никогда не построишь его цельно и прочно. Только прожив день со всей полнотой чувств и мыслей, можно завтра попасть в атмосферу полноценного существования.Каждая ваша улыбка ускорит вашу победу и развернет в вас силы. Каждая слеза и слова уныния скомкают то, чего вы уже достигли в своих способностях, и отодвинут вашу победу далеко от вас.Только радостный видит ясно и может действовать в полную меру вещей.Ни в какие мрачные или трагические моменты жизни нельзя забывать самого главного: радости, что вы ещё живы, что можете кому-то помочь, через себя принеся человеку атмосферу мира и защиты.Человек должен жить так, чтобы от него передавались эманации мира и отдыха каждому, кто его встречает. Вовсе не входит в задачу простого человека становиться или пыжиться стать святым. Но задача – непременная, обязательная задача каждого – прожить своё простое, будничное сегодня так, чтобы внести в своё и чужое существование каплю мира и радости.Радуйся, выбирай мысли чистые, не отделяйся от вселенной, и ты не будешь знать болезней. Всем им начало – страх и себялюбие. Береги сердце от мусора, и тело твоё останется крепким и свежим.Храни и удерживай мысли светлые и бодрящие и прогоняй мысли унылые. Нет ни болезней, ни злой судьбы человека, есть одна та судьба, что он сам себе создал, судьба – следствие, судьба – результат его собственных мыслей и дел.Развязать верёвки слёз, которыми вы сами себя опутали, сжечь чехол уныния, в который вы себя засадили, можете только вы сами, но не те «святые», к которым вы взываете. Чтобы получить ответ от тех, кого зовёшь, надо создать чистые пути в себе и вокруг себя, по которым могли бы пройти к вам их ответы. И прежде всего надо вылезти из чехлов слёз и уныния.Жизнь – это радость. Вся сила дня в том, что можешь радоваться красоте без угнетения в сердце, в том, что ты свободно и спокойно любуешься красотой мира и людей. Тогда и песня поётся радостно, потому что в сердце легко и свободно. Тогда и ценишь семью и любовь, когда ложь не давит. Всякое твоё действие правдиво и свободно и радостью своей ты каждому человеку можешь украсить жизнь, если не давит тебя лицемерие.Помни, что радость – непобедимая сила, тогда как уныние и отрицание погубят всё, за что бы ты ни взялся. Знание растёт не от твоих побед над другими, побед, тебя возвышающих. Но от мудрости, спокойствия и радости, которые ты добыл в себе тогда, когда этого никто не видал. Побеждай любя – и ты победишь всё. Ищи радостно – и всё ответит тебе.

Источник: nashaplaneta.su