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Колумба на гиляку

21:38. 21 августа 2017 Просмотров - 224 2 коммент. Опубликовал:


В Балтиморе повалив памятники героям Конфедерации, взялись за Колумба.
На видео ниже, кувалдой разбивают табличку на монументе Колумбу, а так же заявляют, что "Колумб  символизирует первоначальное вторжение европейского капитализма в Западное полушарие. Колумб инициировал многовековую волну терроризма, убийств, геноцида, изнасилований, порабощения, экологической деградации и капиталистической эксплуатации труда в Америке. Это волна разрушения инициированная Колумбом продолжается на спинах коренных, афро-американских и коричневых людей".




Эдак и до сноса памятников Вашингтону недалеко.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: балтимор, вандализм, колумб, США
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