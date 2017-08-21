Колумба на гиляку

В Балтиморе повалив памятники героям Конфедерации, взялись за Колумба.На видео ниже, кувалдой разбивают табличку на монументе Колумбу, а так же заявляют, что "Колумб символизирует первоначальное вторжение европейского капитализма в Западное полушарие. Колумб инициировал многовековую волну терроризма, убийств, геноцида, изнасилований, порабощения, экологической деградации и капиталистической эксплуатации труда в Америке. Это волна разрушения инициированная Колумбом продолжается на спинах коренных, афро-американских и коричневых людей".Эдак и до сноса памятников Вашингтону недалеко.

Источник: colonelcassad.livejournal.com