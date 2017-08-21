Кнут и пряник от Ватикана

Сегодня начинается официальная часть визита кардинала Пьетро Паролина в Россию, где у него запланированы встречи с Владимиром Путиным и Патриархом Кириллом.

Почта моего блога полна письмами с одним вопросом — зачем к нам едет серый кардинал Ватикана. Если ответить коротко — он едет за деньгами, если уточнить — будет предлагать «корону» кому-то из первых лиц государства и просить взамен активы бывшего СССР. Причем, юридическая сила предлагаемой короны весьма сомнительна и сразу снизит международный статус того, кому на голову ее наденут, и страны, которую он будет представлять. Предлагать «выгодную сделку» будут сначала В. Путину, но возможны варианты. Кардинал особо не скрывает, что едет выбирать приемника…

Из известных претендентов, например С. Шойгу, который все свободное время на рыбалке с Путиным затратил на выпрашивание короны для себя лично, но, видимо, министр обороны поймал обычную, а не золотую рыбку, – вопрос остался открытым, и наш рыцарь печального образа (http://wowavostok.livejournal.com/4924961.html ) твердых гарантий не получил. (Мальтийский орден тесно сотрудничает с Ватиканом.)

Как обычно для таких важных переговоров, как передача власти в государстве, готовят не только пряник, но и кнут. А кнут — угроза войны с Украиной с вводом войск НАТО сначала на ее территорию, а потом, вероятно, и на российскую. Потому со всех сторон российско-украинской границы — маневры, а у кого не маневры, у тех, — учения. (Перечислять здесь не буду, сами погуглите.)

В. Путин пообещал П. Порошенко предотвращать все возможные покушения на жизнь Петра Алексеевича ровно до тех пор, пока тот не введет на Украину войска НАТО. Петр Алексеевич кроме Путина никому не верит, потому старается, как может, — морочит голову своим зарубежным партнерам.

За войну выступает проклинтоновское лобби Вашингтона, частично утратившее влияние в США, но пока еще сохранившее влияние в Европе, так как там еще не вся их агентура среди руководителей европейских государств отошла от власти. Но — время идет, агентура в высших эшелонах власти постепенно в результате выборов и отставок сменяется иными политиками, и ресурс влияния снижается, а потому реализовать его надо как можно скорее с максимальной выгодой для себя. Максимальная выгода для клинтоновских недобитков — это война, причем, война с Россией, которая запустит процесс перезагрузки ФРС. А дальше — победителей не судят, и Трамп будет играть по их правилам. Тут их интересы совпадают до запятой с интересами Ватикана: у иезуитов тоже крупные финансовые проблемы и война бы им помогла их решить. Ну а из тех, стран, где пока еще есть что грабить, наиболее лакомый кусок – Россия.

Потому несвязанные между собой действия условных ватиканцев и условных клинтоновцев — на самом деле хорошо скоординированы. И наши «горбатые под прессом» Путин и Порошенко волею судьбы оказались в одной лодке и заняли круговую оборону.

Порошенко бегает, как ужаленный, но хорошего выхода для себя пока не видит.

http://kp.ua/politics/584109-kak-pervye-lytsa-ukrayny-provodiat-leto-hroisman-ynspektyruet-dorohy-a-poroshenko-samolety

Лето- 2017 президент Петр Порошенко может смело называть насыщенным с точки зрения важных международных визитов и встреч. Не смотря на прогнозы скептиков, в июне у Петра Порошенко был официальный визит в США и встреча с президентом-республиканцем Дональдом Трампом. А уже в июле в Киев приезжал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В июле –августе глава государства принимал на Банковой президента Беларуси Александра Лукашенко, , главу МИД Португалии Аугушту Силву, генсека НАТО Йенса Столтенберга, генсека ООН Антонио Гуттериша, а также провел саммит Украина- ЕС. Петр Порошенко за лето успел посетить пять стран: США, Грузию, Германию, Францию, Бельгию . 24 июля Петр Порошенко провел телефонный разговор в Нормандском формате относительно мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Подвижек, правда, пока никаких.

Давление на Порошенко идет во всех мировых СМИ, по поводу передачи Украиной ракетных технологий Северной Корее, и, одновременно, по поводу Саакашвили и его возможного брака с Надеждой Савченко для возвращения тому украинского гражданства. Мессидж простой — посадим либо свергнем, причем, в самое ближайшее время, или вводи.

Кстати, отдых для пророссийски настроенных украинских политиков смертельно опасен в европейских странах, где вольготно себя чувствуют сотрудники ЦРУ и сильно влияние Ватикана. Гибель Ирины Бережной — тому доказательство.

Против Путина ординарный шантаж не сработает, потому тут выдумано более сильное средство - подготовка беспорядков в Крыму.

Опять же, в рамках планируемой НАТО военной кампании, беспорядки в Крыму могут стать поводом для введения войск НАТО сначала на Украину, а затем и в Россию. Деньги на организацию беспорядков уже завезли на территорию Крыма.

Согласившись принять корону от Ватикана, либо под давлением, либо по расчету В. Путин подпишет себе смертный приговор. И себе и своему ближайшему окружению, а Россия получит ввод войск НАТО, войну всех со всеми и раздел на части. Бойся ватиканцев, дары приносящих.

Терпения и стойкости Вам, Владимир Владимирович.