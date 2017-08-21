Как ПРОСТО… Привести в норму ДАВЛЕНИЕ

В предыдущей статье "Как ПРОСТО...Держать в норме давление" мы узнали, что человек стареет ногами, а не годами, поэтому для того, чтобы артериальное давление было в норме, нужно ежедневно выполнять оздоровительные полуприседания.

Данный вариант выполняется без опоры на руки.

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А этот вариант хорош для тех, у кого уже есть проблемы со здоровьем и где часть нагрузки переносится на руки...

Встань возле опоры и возьмись за нее на уровне пупка. Держи ноги вместе. Наклонись назад, при этом руки и ноги должны быть прямые. Приседай, сгибая колени. Начинать надо осторожно с неглубоких приседаний по 10-15 сантиметров.

После месяца тренировок можно начинать выполнять это упражнение полностью. Через пару месяцев человек уже сможет приседать минимум 100 раз с короткими перерывами на отдых, если нужно. Конечно, надо при этом обратить внимание на индивидуальные особенности организма.

Тот, кто будет делать такие приседания, забудет об инфаркте, инсульте, проблемах с ногами. Также кровяное давление придет в норму.

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ну а теперь немного о методе лечения повышенного давления по Неумывакину и моём опыте применения перекиси водорода.

Как выполнять лечение гипертонии перекисью водорода по Неумывакину

Воздействие на организм

Именно благодаря опыту и трудам прекрасного врача, такого как И.П. Неумывакин, перекись водорода стала использоваться для лечения различных недугов.

Кроме того, она имеется в каждом живом организме. Перекись водорода является важным компонентом. Ведь она принимает участие в множестве разнообразных процессов, происходящих в организме:

1. Перекись водорода представляет собой лучший антиоксидант. Она разрушает токсические элементы, уничтожает разнообразную инфекцию - бактерии, грибки, вирусы.



2. Вещество активно участвует в биоэнергетических реакциях, жировом, углеводном, белковом обмене, образовании минеральных солей, витаминов, тепла в клетках.



3. Воздействуя на кровь, она нормализует ее состав, улучшает текучесть, очищает и насыщает кислородом.



4. Принимает участие в борьбе со свободными радикалами.



5. Нормализует кислотно-щелочное равновесие.



6. Участвует в регулировании некоторых гормональных процессов щитовидки, надпочечников, половых желез.



7. Насыщает кислородом все ткани организма.



8. Участвует в процессе транспортировки кальция в головной мозг.



9. При длительном использовании в организме не накапливается. Тем самым не провоцирует развитие аллергической или токсической реакций.



10. Перекись водорода способна выполнять работу инсулина. Она перемещает сахар в клетки из плазмы крови. Это значительно облегчает функционирование поджелудочной. Диабетикам помогает снизить необходимость в инсулине.



11. Нормализует состояние ЖКТ.



12. Способствует расширению сосудов: головного мозга, сердечных, органов дыхания.



13. Стимулирует умственную работоспособность.



14. Способствует регенерации тканей и омоложению организма.



15. Приводит к восстановлению нарушенного электролитного баланса.





Правила приема

Людям, которые решили воспользоваться советами известного врача, необходимо знать, как пить перекись водорода по Неумывакину. Ведь любая панацея при неправильном употреблении может нанести организму вред.

Схема приема:

1-й прием – 1 капля 3-х процентной перекиси водорода на 1 ст. л. воды, при большом весе пациента показаны 2 капли на 2 ст.л. воды.

Употреблять 2-3 раза в сутки. Ежедневно дозу необходимо увеличивать на 1 каплю.

Постепенно довести одноразовый прием до 10 кап. Максимально допустимый суточный объем лекарства составляет 30 кап.

Как правильно пить: вода с перекисью водорода назначается с утра натощак и на протяжении всего дня исключительно на пустой желудок. После приема пищи должно пройти два часа. При взаимодействии с продуктами препарат теряет свои лечебные свойства. После употребления раствора кушать можно через 40-60 минут.

Рекомендации для применения в лечебных целях: правильно пить препарат курсами по 10 дней, затем сделать перерыв 5 дней. Последующий курс нужно начинать сразу с дозировки 10 кап.

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P.S.

Когда давление 120 на 80, то и не обращаешь на него внимания.. Но вот когда происходят в организме сбои, давление начинает повышаться: 130 на 90, 140 на 100, то начинаешь поневоле искать способ решения проблемы.

Остановился на методе проф.Неумывакина.

Во-первых, нравится сам доктор, бодрый и активный в свои 90 лет, генерал-лейтенант медицинских войск в отставке, стоявший у истоков космической медицины.

Во-вторых, всё гениальное должно быть ПРОСТО.

В-третьих, привлёк прямо таки копеечный способ (ну не верю я в то, чтобы быть здоровым нужны сотни тысяч денежек, ибо это противоречит моему пониманию о Высшем Разуме).

Первый приём перекиси водорода внутрь начал с одной капли в день (а не 2-3 раза) с утра натощак, также начал выполнять полуприседания, держась за ручки двери, 40-60 за раз.

Через две недели давление стабилизировалось, симптомы (как будто горит лицо или уши) практически исчезли.

Второй приём перекиси водорода произвёл спустя два месяца в качестве "контрольного выстрела", 3 раза в день, без выполнения приседаний .

Прошло месяца 4 после первого приёма, давление ни разу не подскочило, кофе (латте) пью даже на одну чашку больше, чем раньше.

Несколько недель назад в одиночку (мне 58 лет) разгрузил полуприцеп с 2-мя кубами шестиметровых досок (25 и 40) и перенес их на следующий день с улицы и сложил в саду.

От нагрузки лицо прямо таки горело, прямо по Евдокимову (морда красная такая), но проблем со здоровьем не возникло.

Вывод: метод проф. Неумывакина, как с перекисью водорода, так и с полуприседаниями является действующим, простым, эффективным.

РЕКОМЕНДУЮ.

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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