Ас Федоров

Среди его наград немецкий Железный крест и Золотая Звезда Героя Советского Союза.Первый самолет – немецкий «мессершмитт» – он сбил в 1937 году в небе Испании, последний – американский Р-51 «Мустанг» – над Кореей в 1951 году. Имя этого летчика Иван Евграфович Федоров.АСАМИ СТАНОВЯТСЯ В БОЮ!Родился Иван Евграфович в Харькове в 1914 году в семье рабочего. В небо он шел дорогой, проторенной до него сотнями молодых людей: школа-пятилетка, рабфак, ФЗУ, завод, Осоавиахим, авиационная школа. Но уже в летной школе начальство выделяло Федорова как безусловно талантливого пилота и человека с весьма строптивым характером, склонного к авантюрам и безрассудным поступкам.63 взыскания и 48 благодарностей плюс запись в личном деле: «Имеет лучшие показатели в стрельбе и бомбометании, ценный подарок и денежную премию от наркома обороны Ворошилова». С таким багажом окончил Федоров военно-авиационную школу в Луганске.В 19 лет Иван Федоров командир звена, а через 4 года командир отряда. Несмотря на молодость, он уже считается высококлассным пилотом, но сам Федоров знает, что настоящим асом можно стать только в бою.ИСПАНСКАЯ КОМАНДИРОВКАВ 1937 году участников воздушного парада в Москве, в числе которых был и Федоров, пригласили в Кремль. Такой случай упускать нельзя! На банкете Федоров подошел к Ворошилову с личной просьбой: «Хочу в Испанию!» И уже в мае он воевал под Мадридом и одержал свою первую победу. Сколько самолетов сбил Федоров в Испании, военные историки спорят до сих пор. Цифры колеблются от 2 до 24, однако никто не отрицает, что из Испании Иван Федоров вернулся в январе 1938 года с двумя орденами Боевого Красного Знамени.Но самой высокой наградой, привезенной из «испанской командировки», Федоров считал поцелуй, которым одарила героя-летчика легендарная Пассионария – Долорес Ибаррури.В 1938 году около 160 летчиков, танкистов и пехотных офицеров, вернувшихся из Испании, были представлены к званию Героев Советского Союза. Была в списке и фамилия Федорова. Но все испортила грандиозная драка на торжественном банкете по случаю награждения между летчиками и танкистами, заспорившими, какой род войск круче. Все участники потасовки были вычеркнуты из приказа о награждении. Золотая Звезда для Ивана Федорова еще не была отлита.ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТВесной 1941 года в Советском Союзе побывала группа немецких пилотов. (Официально Германия и СССР – союзники, их дружба скреплена Пактом о ненападении.) Немецкие пилоты изучали советские истребители. В июне в Германию с ответным визитом отбыли советские летчики – изучать немецкие машины. В составе группы был и Федоров.Уже в конце командировки на аэродром в сопровождении свиты прибыл Геринг. Рейхсмаршал предложил советским пилотам продемонстрировать свое мастерство. Показать класс вызвался Федоров. На «Хенкеле-100» под восторженные «Дас ист фантастиш!» он выполнил в воздухе несколько фигур высшего пилотажа и заслужил высшую оценку своего показательного выступления от командующего люфтваффе. Вечером на прощальном банкете Федорову торжественно вручили Железный крест.(Некоторые историки подвергают сомнению этот эпизод биографии Федорова. Что ж, оставим это на их совести и совести Ивана Евграфовича.)До 22 июня оставалось 4 дня.ДЕЗЕРТИРСТВО… НА ФРОНТС первого дня Иван просился на фронт. Но кровопролитные бои первых месяцев войны проходили без него. Все это время Федоров находился за тысячи километров от линии фронта, в командировке в Китае. Первый рапорт, пятый, десятый оставались без ответа. Наконец рапортам дали, ход и Федорова отправили… на горьковский авиазавод летчиком-испытателем. Снова бесчисленные рапорты, и снова безрезультатно: «броня от фронта» непробиваема. Как объясняли настырному испытателю, линия фронта проходит и через заводские цеха.Отчаявшись, Федоров решил попасть на фронт самовольно. 3 июля 1942 года у него был запланирован испытательный полет. Но опытному ЛаГГ-3 не суждено было в тот день вернуться на родной завод. Сделав круг над аэродромом, Иван Федоров на прощание покачал крыльями оставшимся на земле техникам и взял курс на запад.ТРУДНАЯ ДОРОГА НА ПОЛЕ БОЯСамовольное оставление места службы, угон опытного самолета – все это неоднозначно попахивало судом военного трибунала. Федоров не мог этого не понимать. Поэтому он летел на Калининский фронт: командующий 3-й воздушной армии Михаил Громов – его давний друг, он не выдаст. До аэродрома в Мигаево, где располагался штаб 3-й воздушной армии, Иван долетел не без приключений: его обстреляла своя зенитная артиллерия, пытались перехватить истребители, от которых летчик с боевым опытом легко ушел.В Монино Федоров, угрожая ТТ, заставил техника дозаправить самолет. В момент прибытия Федорова в Мигаево там как раз находился Громов, и Иван доложился ему по всей форме. Громов не подвел старого друга и сразу взял его под свою опеку, прикрыл от гнева начальства. А вскоре Федорову нашлось настоящее дело, вернее, он нашел его себе сам.ГРУППА ШТРАФНИКОВКонец июля 1942 года был отмечен на фронте появлением знаменитого приказа № 227, известного как «Ни шагу назад!», вводившего заградотряды, штрафные роты и батальоны. Командующий 3-й ВА Михаил Громов сразу же обратился к командующему фронтом Ивану Коневу с предложением: вместо того чтобы отправлять провинившихся боевых летчиков в пехотные штрафные подразделения, свести их в особую эскадрилью для выполнения особо важных и опасных задач. Добро было получено, и Громов дал указание приступить к формированию штрафной эскадрильи. Вскоре прибыли 64 летчика, готовые кровью искупить свои проступки.ВО ГЛАВЕ ШТРАФНОЙ ЭСКАДРИЛЬИИ тут встал вопрос о подборе командира на эту хлопотную должность. Никто из прославленных асов 3-й ВА не хотел брать на себя командование этим воинством. Неизвестно, как поведут себя в воздухе осужденные трибуналом летчики, а заградотряд не поставишь. За каждого перелетевшего к врагу штрафника командир ответит своей головой (если останется жив: где гарантия, что воздушный перебежчик предварительно не расстреляет в воздухе своего командира?). Иван Федоров сам вызвался возглавить штрафников.Чуть больше двух месяцев просуществовала группа Федорова. Вопреки опасениям особистов, ни одной попытки перелететь на сторону врага не было. Предоставленным ему исключительным правом самолично решать судьбу свих подчиненных без суда и следствия – как в воздухе, так и на земле – Федоров не воспользовался ни разу.ВОЗДУШНЫЙ ДУЭЛЯНТПосле расформирования авиагруппы штрафников в составе 3-й ВА был сформирован полк асов, которым командовал все тот же Федоров. Иван и его летчики получили право «свободной охоты», чем стали пользоваться весьма своеобразно. Во главе своей группы Федоров прилетал на немецкий аэродром и выбрасывал вымпел – банку из-под тушенки с вложенной внутрь запиской-вызовом на бой по числу прилетевших.После 16-го такого вылета командир «дуэлянтов» получил от Громова жестокий нагоняй и категорический запрет на воздушные поединки: «Еще одна дуэль – вернешься обратно испытателем на завод!» Не было для отважного летчика угрозы страшнее.КРАСНЫЙ ДРАКОНВ июне 1944 года в зоне действия эскадрильи Федорова появилась группа из 29 немецких асов под командованием полковника Берга. Самолеты группы были размалеваны игральными картами, за что их прозвали «картежниками». На фюзеляже Берга был изображен красный дракон. Федоров и его летчики долго охотились за «картежниками», и рандеву состоялось.Иван взял на себя командира вражеского звена. В ходе боя Федоров сымитировал беспорядочное падение самолета, а потом в упор расстрелял «дракона», неосторожно приблизившегося, чтобы добить поврежденную машину. Побывавшая на месте падения самолета комендантская команда привезла Федорову маузер, трубку и награды «красного дракона». Рыцарские кресты Федоров прибил на каблуки своих сапог вместо подков и носил их, пока те не стерлись.ПОЛКОВНИК И КОМДИВДо конца войны Федорову пришлось служить и в качестве заместителя командира дивизии, и в должности комдива. Но даже в высокой должности Федоров оставался летающим командиром. В феврале 1943 года он был вновь представлен к званию Героя Советского Союза, но летчик, имевший среди начальства репутацию анархиста, опять остался без давно заслуженной награды. Победу ас встретил в Берлине, в звании полковника. В Москву он привез с фронта трофей – не тряпки и барахло, а бочку спирта, которую выпил с друзьями и соседями за Победу.ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬВ сентябре 1945 года в дверь Федорова постучали представители ОКБ Лавочкина: «Ну что, дезертир, война кончилась! Пора возвращаться!» Началась работа летчи-каиспытателя. Испытания самолета со стреловидным крылом, достижение скорости 1000 км/ч, преодоление звукового барьера, выброска из реактивного самолета не методом катапультирования, а с обычным парашютом – все это впервые делал Федоров.В ходе испытаний Иван Евграфович побил более трех десятков мировых рекордов. В марте 1948 года Лавочкин представил шеф-пилота своего ОКБ Сталину. На вопрос, чего начальник ОКБ просит для своего пилота, Лавочкин ответил: «Хочу, чтобы он стал Героем!»5 марта 1948 года с третьего захода Иван Евграфович Федоров стал Героем Советского Союза. Золотая Звезда наконец-то нашла свое место на груди этого удивительного человека.ПОСЛЕДНИЙ СЧЕТСвой боевой путь Иван Евграфович Федоров окончил в 1951 году в Корее, где во время краткой командировки сбил свой последний самолет. Всего, по словам Федорова, на его счету более 50 сбитых самолетов, но этих данных нет в энциклопедиях. Иван Евграфович на это всегда реагировал очень спокойно: «Я ведь за Родину воевал, а не за ордена».

Источник: nashaplaneta.su