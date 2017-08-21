«Евгений Онегин» — одно из самых знаменитых произведений Александра Пушкина. Над романом поэт работал более 7 лет. Свою работу Пушкин называл подвигом, а по количеству затраченных усилий и времени он был сопоставим лишь с «Борисом Годуновым»… Удивительно, что два самых знаменитых произведения Пушкина создавались в ссылке, в одиночестве. Работу над «Онегиным» поэт начал, находясь в ссылке в Кишиневе, а «Годунов» — был написан во время ссылки в Михайловское…

С момента первой публикации романа в 1831 году прошло 186 лет. За это время он стал одним из самых культовых народных произведений, заняв первую строчку пушкинского наследия. Это подтверждает и крупнейший поисковик Яндекс:

Уже долгие годы по анализу поисковой системы Яндекс, роман «Евгений Онегин» является самым востребованным и популярным поэтическим произведением.

Сегодня не каждый из современников знает, что большинство крылатых выражений, афоризмов и цитат, употребляемых в 21 веке взяты из «величайшей энциклопедии русской жизни» — из романа «Евгений Онегин».

Итак, 10 крылатых фраз из романа «Евгений Онегин», употребляемые в 21 веке

№1.

«…Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как-нибудь,

Так воспитаньем, слава богу,

У нас немудрено блеснуть…»

Сегодня это выражение, как правило, употребляется в ироническом ключе, рассуждая о дилентатстве, о неглубоких, поверхностных познаниях в какой-либо области…

№2.

«Что вам дано, то не влечет

Вас непрестанно змий зовет

К себе, к таинственному древу.

Запретный плод вам подавай,

А без того вам рай — не рай.»

№3.

Куда, куда вы удалились,

Весны моей златые дни?

Что день грядущий мне готовит?

Его мой взор напрасно ловит,

В глубокой мгле таится он.

Любимая и часто упоминающиеся фраза отечественными магами, колдунами, гадалками и прочими шарлатанами. Но вряд ли кто-нибудь из этих людей знает, что особенно популярной эта строка стала благодаря «арии Ленского» в постановке оперы П. И. Чайковского (1878).

№4.

Чем меньше женщину мы любим,

Тем легче нравимся мы ей,

И тем ее вернее губим

Средь обольстительных сетей.

Фраза стала по-настоящему народной. Современники обычно говорят не «легче», как у Пушкина, а «больше». Примечательно, что эту мысль, с тем же комментарием поэт высказал за год до создания романа (1822) в письме к своему брату, Льву Сергеевичу: «Чем меньше любишь женщину, тем вернее овладеваешь ею. Но это удовольствие достойно старой обезьяны 18-го столетия»…

№5.

«А счастье было так возможно,

Так близко!.. Но судьба моя

Уж решена. Неосторожно,

Быть может, поступила я…

Цитата из монолога Татьяны (Глава. 8, строфа 47). В этом монологе Татьяна признается в любви Евгению Онегину, но говорит о том, что она вышла замуж и, как верная жена, останется верна своему мужу.

Выражение стало особенно популярным после постановки на сцене оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. Эти слова звучат в заключительном дуэте Онегина и Татьяны. Кстати, заканчивается монолог еще одним крылатым выражением:

Я вас люблю (к чему лукавить?),

Но я другому отдана;

Я буду век ему верна.»

№6.

«Любви все возрасты покорны;

Но юным, девственным сердцам

Ее порывы благотворны,

Как бури вешние полям:

В дожде страстей они свежеют,

И обновляются, и зреют —

И жизнь могущая дает

И пышный цвет и сладкий плод.

Но в возраст поздний и бесплодный,

На повороте наших лет,

Печален страсти мертвой след:

Так бури осени холодной

В болото обращают луг

И обнажают лес вокруг.

Классический пример, когда фраза вырвана из контекста и сегодня в большинстве случаев употребляется не к месту. Если прочитать всю строфу от начала и до конца, то станет ясно, что Александр Сергеевич выражал свою мысль в ином ключе, схожую по смыслу с цитатой известного древнеримского поэта Овидия: «Безобразное явление — старческая любовь!»

В опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин» эти строки вошли в арию Гремина, мужа Татьяны. Пушкин намеренно иронизировал по поводу пылких, юношеских чувств немолодого человека. Интересно, что сегодня на разницу в возрасте обращают внимание лишь тогда, когда одному из влюбленных далеко за 60 или 70. Когда 40-летний мужчина берет в жены 20-летнюю девушку — критики гораздо меньше…

Любопытно, что разница в возрасте между Александром Сергеевичем Пушкиным и Натальей Николаевной Гончаровой, на момент вступления в брак составляла 13 лет…

№7.

Как часто в горестной разлуке,

В моей блуждающей судьбе,

Москва, я думал о тебе!

Москва… как много в этом звуке

Для сердца русского слилось!

Как много в нем отозвалось!»

Любимая фраза каждого московского экскурсовода, не теряющая своей актуальности. Да, Москва уже далеко не белокаменная, огромная и необъятная, дико современная, но восхищаться столицей мы никогда не перестанем.

В романе описывается, как мать Татьяны Лариной решила на зиму уехать в Москву, взяв с собой Татьяну. Поэт описывает приближение семейства Лариных к Москве.

№8.

Но дружбы нет и той меж нами.

Все предрассудки истребя,

Мы почитаем всех нулями,

А единицами — себя.

Мы все глядим в Наполеоны;

Двуногих тварей миллионы

Для нас орудие одно…

Как правило, фраза употребляется в шутливо-ироническом ключе: об амбициозном, тщеславном, заносчивом человеке. А также самоиронично: о своих далеко идущих планах, замыслах…

№9.

Кто жил и мыслил, тот не может

В душе не презирать людей…

Эта фраза перекочевала в 21 век, немного уступив позиции другой фразе, которая еще хлеще выражает актуальность современного бытия: «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак».

№10.

… Рвалась и плакала сначала,

С супругом чуть не развелась;

Потом хозяйством занялась,

Привыкла и довольна стала.

Привычка свыше нам дана:

Замена счастию она.

Фразу о семейной жизни Пушкин позаимствовал из романа Шатобриана «Рене». В оригинале она звучит так: «Если бы я имел безрассудство еще верить в счастье, я бы искал его в привычке».

В понимании современных институтов брака и семьи, фраза все менее востребована и употребима, чем, к примеру, в середине 20-ого столетия. Современному человеку обретение душевного равновесия, покоя в привычном укладе семейного быта чертовски мало, и в некотором роде скучно. Об этом свидетельствует статистика последних лет —

по оценкам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), больше половины заключенных браков каждый год распадаются. Развод в современном обществе — естественное событие, норма. Каждый четвертый, а это, к слову, около 27% россиян, готов развестись.



https://moiarussia.ru/10-krylatyh-fraz-iz-romana-evgenij-onegin-upotreblyaemye-v-21-veke/

Источник: slavyanskaya-kultura.ru