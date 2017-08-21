10 до сих пор неразгаданных тайн древности

Ежегодно туристы путешествуют к известным достопримечательностям и разным жутким местам, надеясь глубже понять загадочные культуры, и всё, что происходило с ними много лет назад.

Но иногда странные вещи происходят с самыми обычными людьми в их родных городах. И тогда желание узнать, что именно случилось и почему это случилось, начинает подогревать интерес миллионов людей по всему миру. А особенно интересно бывает тогда, когда кажется, что никакого логического объяснения происходящему просто нет.

1. Зальцбургский параллелепипед

В 1885-м году один из сотрудников литейного цеха в Австрии обнаружил таинственный «Зальцбургский параллелепипед». Он расколол кусок угля, и нашёл в нём параллелепипед очень странного вида. На его поверхности было множество отверстий и трещин, цвет у него был необычный, а внизу посредине была особенно глубокая трещина. Рабочий никогда не видел ничего подобного, и после того, как находку показали начальнику, её было решено передать в музей. В следующем году профессор по имени Адольф Гурльт изучил параллелепипед и установил, что он был частью метеорита. Но дальнейшее исследование артефакта в музее естественной истории показало, что он на самом деле не был метеоритом, а был создан искусственно, причём неизвестно кем. Считается, что куску угля, в котором нашли параллелепипед, как минимум 60 млн лет.

2. Кричащая мумия

Обнаруженная в 1886-м году, мумия с мучительным выражением на лице давно стала объектом всевозможных спекуляций. Все внутренние органы этой мумии нетронуты, что совершенно не характерно для процедуры бальзамирования. На этой почве возникло много интересных теорий, но ни одна из них не была признана верной. Боб Бриер, археолог из Университета Лонг-Айленда, предположил, что за мучительным выражением лица мумии стоят как минимум два человека. Один человек был убийцей, а второй обеспечил полную сохранность тела (возможно, вследствие личных отношений с жертвой). Другие исследователи выдвинули массу собственных теорий, от хладнокровного отравления до погребения заживо. В 2008-м году в документальном фильме, выпущенном National Geographic, исследователи предположили, что мумия может быть принцем Пентауром, сыном фараона Рамзеса III, которого заподозрили в намерении убить отца. Древние документы 12 века утверждали, что одна из жён фараона была осуждена за участие в заговоре с целью убийства Рамзеса. Считается, что она стремилась помочь Пентауру взойти на трон, а когда заговор был раскрыт, она отравила Пентаура, а после мумификации завернула его тело в овчину. Если всё было именно так, то «крик» мумии возможно связан с ядом в организме. Менее сенсационные теории предполагают, что нижняя челюсть мумии открыта, потому что голова, скорее всего, сильно откинулась назад после того как наступила смерть.

3. Вечно горящие лампы

Лампы, которые продолжали гореть без топлива, в средние века обнаруживали по всему миру. Эти лампы были запечатаны в гробницах, якобы для того, чтобы у покойного был свет, который поможет ему найти путь в загробную жизнь. Некоторые из этих гробниц были открыты совсем недавно, а лампы в них всё ещё горели. Суеверные люди были в ужасе от этого явления, и стремились уничтожить любой негасимый светильник, с которым им довелось столкнуться. Другие обвиняли языческих жрецов в обмане. Третьи просто отказывались верить в то, что лампа в состоянии гореть в течение неопределённо долгого периода времени. А подавляющее большинство утверждало, что всё это — козни дьявола.

Также была распространена гипотеза о том, что в еврейских общинах было открыто и сохранено то, что мы сегодня называем электричеством. Согласно легенде, один французский раввин по имени Жешиле имел лампу, которая могла загораться сама по себе, без фитиля и топлива. Но даже с электричеством, которое в наши дни является обыденной вещью, все, кто когда-либо пытался воссоздать вечно горящие лампы, потерпели неудачу. Поэтому вопрос остаётся прежним: как эти лампы горели в течение сотен лет без топлива?

4. Пещеры Пасьян Дадонг

Известно, что в пещерах Пасьян Дадонг люди жили 300000 лет назад. Также известно, что недалеко от этих пещер обитали крупные животные. Тем не менее, учёные были крайне удивлены, когда обнаружили в доисторических отложениях свидетельства того, что массивные стегодоны и риноцеросы тоже жили, ну или по крайней мере умерли в этих пещерах. Учёные сочли это очень странным, учитывая тот факт, что пещеры находятся на высоте в 1600 м над уровнем моря. Палеонтолог Линн Шепарц говорит, что это большая редкость, найти в пещерах животных, которые в них обычно не живут. Она полагает, что риноцеросы и стегодоны вряд ли случайно забрели в эти пещеры. Риноцеросы, в частности, были животными-одиночками, которые паслись сами по себе. И тем не менее, в пещерах лежат их останки. Одна теория предполагает, что плотоядные животные убивали этих млекопитающих, а потом затаскивали их в пещеры. Но наиболее вероятный ответ — вмешательство человека. Осмотр костей показал, что они побывали в огне. А затем по ним били инструментом, который, предположительно, мог быть сделан из камня. Последняя экспедиция в пещеры была в 1998-м году, и на сегодняшний день учёные так и не приблизились к разгадке того, как именно эти крупные животные оказались в пещерах.

5. Дама зубчатого трона

Дама зубчатого трона — это наиболее подходящее имя для этого загадочного и неповторимого артефакта, который датируется 2700-м годом до н. э. Артефакт остаётся самым странным древним предметом из когда-либо найденных человеком. Убедившись, что это не подделка, итальянский археолог Массимо Видале и его команда зафиксировали уникальный внешний вид артефакта для потомков. Объект этот имеет форму колесницы или лодки, на носу которой установлена фигурка бычьей головы. На «лодке» есть 15 человеческих фигур, которые образуют нечто, что можно описать словом «процессия». На этих фигурах есть следы чёрной, красной и жёлтой краски. Некоторые фигурки в «процессии» имеют на голове одни и те же украшения, и они носят конические «мантии», которых не наблюдается на других подобных статуэтках. Также можно увидеть женскую фигуру, которая сидит на «зубчатом троне», откуда и пошло название артефакта. Исследователи пришли к выводу, что «дама» была создана древней индской цивилизацией, но они не смогли выяснить смысл и цель создания данного артефакта. Нет никаких доказательств того, что во времена индской цивилизации использовались четырёхколёсные транспортные средства, и непонятно, был ли этот артефакт создан для ритуального применения, или для чего-то другого, более практичного и рационального.

6. Древнее сооружение под Галилейским морем

В 2003-м году учёные случайно обнаружили структуру конической формы под Галилейским морем. 10 лет спустя геофизик Шмуэль Марко рассказал CNN, что они были очень удивлены, когда увидели нечто, что выглядело как бронзовая статуя на дне океана. Марко предположил, что древнее сооружение, возможно, было морским питомником для рыбы. Однако большинство археологов считают, что сооружение изначально находилось на поверхности земли, и погружалось в воду постепенно, в течение долгого времени. Сооружение состоит из базальта, и имеет коническую форму. «Дно» сооружения 70 м в диаметре, а его высота 10 м. Вес сооружения, по оценкам учёных, достигает 60000 т. То есть оно весит примерно как два Стоунхенджа. Возраст оценивается от 2000 до 12000 лет, этот диапазон был определён исходя из количества песка, скопившегося на основании сооружения и из последующего сравнения сооружения с аналогичными структурами. Археолог Дани Надель отметил, что сооружение по форме напоминает древние захоронения в этом районе. Назвав это по-настоящему необычной находкой, Надель предположил, что сооружение, вероятно, использовалось для каких-то ритуальных целей. Также он отметил, что построено это сооружение из больших камней, каждый из которых весит около 100 кг, и это действительно впечатляющее достижение. При этом он подчеркнул, что истинное назначение и возраст этого сооружения, скорее всего, так и останутся неизвестны.

7. Обувь, спрятанная в египетском храме

Во время экспедиции в Египет в 2004-м году археологи обнаружили необычное «сокровище»: в кувшине, который находился в двух других кувшинах, было семь пар обуви. Две пары были детскими, а вся остальная обувь принадлежала взрослому человеку, который, предположительно, хромал. Археолог Анджело Сесана заявил, что кувшин был спрятан в кирпичной кладке намеренно, и произошло это более 2000 лет назад. Андре Вельдмейер, знаток древней обуви, назвал открытие «экстраординарным» из-за того, что найденная обувь была в отличном состоянии. Он провёл анализы, и предположил, что обувь была довольно дорогой, и должна была подчёркивать статус владельца. По его словам, главная тайна заключается в том, почему кувшин с обувью был спрятан в стену, и почему его владельцы никогда не извлекали его. Вельдмейер предположил, что в этом районе однажды начались беспорядки, в результате которых владелец обуви спрятал её, после чего вынужден был уехать.

8. Туннели Байи

Более 2000 лет назад храм Байи в Риме был очень популярным местом, известным своими минералами, предположительно дающими бессмертие, и тем, что в нём, возможно, находился вход в Аид. Теперь же от него остались лишь таинственные руины. В 60-х годах Роберт Пейджет и Кит Джонс решили исследовать эти руины. С трудом протиснувшись через узкое отверстие, они оказались в узком туннеле, в котором пахло вулканическим газом. Пейдж обнаружил, что начало туннельного комплекса указывало на восход, а сами туннели идут в основном с востока за запад. Это позволило предположить, что ритуалы были важным фактором при строительстве туннелей. Исследователи нашли множество ниш, предназначенных для установки светильников вдоль стен туннелей. Также они обнаружили то, что, казалось, было системой вентиляции туннелей. А когда они дошли до конца одного из туннелей, на свет появилась настоящая загадка. Сразу за резким поворотом бежал поток кипящей воды. Камни, которые учёные бросали в эту воду, казалось, просто исчезают в темноте. Мужчины решили, что если мифический вход в Аид на самом деле существует, то они, вероятно, только что нашли его.

В 1965-м году учёные с помощью полковника Дэвида Льюиса определили, что кипяток шёл из подземных вулканических каверн, которые возникли из-за горячих источников. Тем не менее, даже с этим новым знанием было совершенно непонятно, кто именно построил туннели Байи, и с какой целью он это сделал.

9. След в Антилопа-Спрингс

1 июня 1968-го года охотник за окаменелостями Уильям Мейстер-старший взял свою семью в поездку по Антилопа-Спрингс. В ходе этой поездки Мейстеру попалась на глаза окаменелость, которая была похожа на след от обуви, причём пятка была вдавлена глубже, чем остальная часть стопы. А под этим отпечатком он обнаружил двух окаменевших трилобитов. Найдя их, он сразу подумал, что человек в обуви каким-то образом наступил на окаменелости. Проведя экспертизу, Мейстер и его коллеги выяснили, что возраст находки составляет почти 600 млн лет. Тайной является то, что хотя «отпечаток обуви» ясно указывает на то, что кто-то наступил на трилобитов, на самих трилобитах нет никаких следов давления. Кроме того, трилобиты были морскими существами, а это значит, что тот, кто оставил «отпечаток», входил в море. Почему — никто не знает.

10. Пирамида Эллинико

Кажется странным думать, что пирамиды есть в Европе. Но они там действительно есть, и их там довольно много. В одной только Греции их насчитывается 16, и самой известной из них является пирамида Эллинико в Аргосе. Первое упоминание об этой пирамиде встречается в трудах древнегреческого географа Павсания. В труде «Описание Греции» он описывает это сооружение как «здание, очень похожее на пирамиду, с коваными щитами аргосской формы». Затем он упоминает битву, которая имела место у пирамиды, и примирение, которое произошло позже. Все павшие в том бою были помещены в «общий склеп». В целом же о пирамиде не было известно почти ничего, кроме предполагаемой даты её строительства: 2720-й год до н. э. Если эта дата верна, то пирамида Эллинико может оказаться старше, чем самая старая пирамида Египта. Но величайшая тайна пирамиды Эллинико это вовсе не её возраст, а то, что никто до сих пор не знает, кто её построил, и для чего она использовалась.