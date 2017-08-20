Вехи технократии: шесть техноукладов

Технологический уклад – это совокупность производственных технологий человечества, взаимодополняющих друг друга. Смену технологических укладов предопределяет не только ход научно-технического прогресса, но и инерция мышления общества: новые технологии появляются значительно раньше их массового освоения. За свою историю человечество уже освоило пять укладов и на полном ходу (по крайней мере цивилизованные страны) приближаются к освоению шестого.



Первый технологический уклад (1770г.)



Основной ресурс – энергия воды. Ключевой фактор I техноуклада — прядильные машины, ядро уклада — текстильная промышленность. В чём новизна данного технологического уклада: механизация труда, создание поточного производства. Страны-лидеры: Великобритания, Франция, Бельгия.



Второй технологический уклад (1830г.)



Основной ресурс: энергия пара, уголь. Главная отрасль: транспорт, чёрная металлургия. Достижение уклада: рост масштабов производства, развитие транспорта. Ключевой фактор II техноуклада — паровая машина, ядро уклада — паровое судоходство, угледобыча, железные дороги. Страны-лидеры: Великобритания, Франция, Бельгия, Германия, США



Гуманитарное преимущество: постепенное освобождение человека от тяжёлого ручного труда.



Третий технологический уклад (1890г.)



Основной ресурс: электрическая энергия, неорганическая химия (конвертер, динамит). Главная отрасль: тяжёлое машиностроение, электротехническая промышленность, чёрная металлургия, железные дороги, кораблестроение, производство взрывчатых веществ. Ключевой фактор – электродвигатель.

Достижение уклада: концентрация банковского и финансового капитала; появление радиосвязи, телеграфа; стандартизация производства. Страны-лидеры: Германия, США, Великобритания, Франция, Бельгия, Швейцария, Нидерланды



Гуманитарное преимущество – повышение качества жизни.



Четвёртый технологический уклад (1930г.)



Основной ресурс – энергия углеводородов, начало ядерной энергетики.

Основные отрасли – автомобилестроение, цветная металлургия, нефтепереработка, синтетические полимерные материалы.

Ключевой фактор – двигатель внутреннего сгорания, нефтехимия, реактивный и турбореактивный двигатели, ракеты, атомное топливо, компьютер, лазер, конвейерное производство, радиосвязь. Страны-лидеры: США, Западная Европа, СССР.



Гуманитарное преимущество – развитие связи, транснациональных отношений, рост производства продуктов народного потребления.



Пятый технологический уклад (1960г.)



Пятый уклад опирается на достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т. п. Происходит переход от разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких компаний, соединенных электронной сетью на основе Интернета, осуществляющих тесное взаимодействие в области технологий, контроля качества продукции, планирования инноваций.

Ключевой фактор — микроэлектронные компоненты. Преимущество технологического уклада, по сравнению с предыдущим, заключалось в индивидуализации производства и потребления, в повышении гибкости производства.



Гуманитарное преимущество – глобализация, скорость связи и перемещения.



Шестой технологический уклад (2010г.)



Основные отрасли: нано- и биотехнологии, наноэнергетика, молекулярная, клеточная и ядерная технологии, нанобиотехнологии, биомиметика, нанобионика, нанотроника, а также другие наноразмерные производства; новые медицина, бытовая техника, виды транспорта и коммуникаций; использование стволовых клеток, инженерия живых тканей и органов, восстановительная хирургия и медицина.



Преимущество технологического уклада, по сравнению с предыдущим, по прогнозу будет состоять в резком снижении энергоёмкости и материалоёмкости производства, в конструировании материалов и организмов с заранее заданными свойствами.



Гуманитарное преимущество: существенное увеличение продолжительности жизни человека и животных. Повышение роботизации производства, резкое повышение потребности общества в высококвалифицированных работниках, появление новых типов профессий.



На 2016 год доля производительных сил пятого технологического уклада в наиболее развитых странах составила примерно 70 процентов, четвёртого – 20 процентов, а шестого – около 10 процентов.