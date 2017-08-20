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Сводки от ополчения Новороссии 20 августа 2017

12:28. 20 августа 2017 Просмотров - 300 Нет комментариев Опубликовал:

Киев продолжает нарушать Минские соглашения – Марочко

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Жительница Трудовских: Начинают стрелять – сразу в погреб

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“Храбрость” без границ: Как наблюдатели ОБСЕ позабавили жительниц Зеленого Гая

Во время пребывания представителей мониторинговой миссии ОБСЕ в поселке Зеленый Гай, сотрудники миссии, услышав звуки выстрелов со стороны ВСУ, упали на землю и предприняли попытки спрятаться в то время, как местные жительницы никак не отреагировали на ситуацию. Об этом рассказала военный корреспондент из Донецка Марина Харькова.

Несколько дней назад наблюдатели миссии ОБСЕ приехали в поселок Зеленый Гай, где общались через переводчика с женщинами. Вскоре ВСУ начали обстрел из АГС.

«Едва заслышав хлопки и увидев дымок от гранат, они стали падать под бордюры, как подкошенные, прятаться, теряя каски. Мы, женщины, все стоим спокойно, даже не дрогнули и бровью не повели. Эти же падают, все из рук у них валится, каски по асфальту катятся. Кино! Постояли мы, посмотрели и говорим им: «Че вы днем-то приехали? Днем тут почти спокойно. Вы к нам вечерком и ночью приезжайте, вот когда сильные обстрелы начинаются и страшно — так страшно!». Ничего не сказали. Наверно, больше не приедут», —процитировала Харькова слова местной жительницы.

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Комбат «Абхаз» в гостях у Захара Прилепина и Александра Казакова (ВИДЕО)

Комбат «Абхаз» в гостях у Захара Прилепина и Александра Казакова (ВИДЕО) | Русская весна

В новом – шестом – выпуске полюбившейся зрителям рограммы «Донецкий формат» в гости к Захару Прилепину и Александру Казакову пришел знаменитый  комбат «Пятнашки» с позывным «Абхаз».

«Добровольцы и ополченцы» – это проект, посвященный Донбассу и России. Здесь говорят о войне и мире. О свободе, совести и справедливости. И, главное, о людях!

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ВАЖНО: ВСУ готовятся к масштабным боевым действиям под Горловкой

ВАЖНО: ВСУ готовятся к масштабным боевым действиям под Горловкой | Русская весна

ВСУ готовятся к активным боевым действиям на Горловском направлении.

Об этом «Русской Весне» сообщил заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«Сегодня подразделения 128-й отдельной горно-пехотной бригады в течение дня несколько раз обстреливали пос. Зайцево, в результате чего произошло возгорание оставленных нежилых домов. Обстрелам также подверглись окраины н.п. Доломитное. Командование „АТО“ по сложившейся традиции, пытаясь „замести следы“, поспешило обвинить в этом ВС ДНР.

Отмечу, что в результате обстрелов со стороны противника, которые так старательно пытаются скрыть украинские военные, за предыдущие сутки ранены двое жителей н.п. Зайцево», — сказал он.

«В последние несколько дней ВС Украины умышленно нагнетают обстановку на Горловском направлении. Кроме того, мы располагаем информацией об увеличившихся поставках боеприпасов и топлива подразделениям ВСУ в данном районе», — отметил Басурин.

«Командование ВС ДНР выражает свою обеспокоенность указанными фактами, свидетельствующими об информационной и материальной подготовке украинской армии к возобновлению вооруженного конфликта», — подчеркнул заместитель командующего.

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