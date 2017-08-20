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Суровый „Приказ № 270 Ставки Верховного Главнокомандования”

09:14. 20 августа 2017 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:
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16 августа 1941 года был издан Приказ № 270 Ставки Верховного Главнокомандования, согласно которому все советские военнослужащие, сдавшиеся в плен, объявлялись изменниками родины.

Согласно этому приказу, каждый красноармеец был обязан сражаться до последней возможности.

Даже если войсковое соединение было окружено силами противника; запрещалось сдаваться в плен врагу.

Нарушители могли быть расстреляны на месте, при этом они признавались дезертирами, а их семьи подлежали аресту и лишались всех государственных пособий и поддержки…
Выдержка из Приказа № 270:
"Позорные факты сдачи в плен нашему заклятому врагу свидетельствуют о том, что в рядах Красной Армии, стойко и самоотверженно защищающей от подлых захватчиков свою Советскую Родину, имеются неустойчивые, малодушные, трусливые элементы, — говорилось в приказе. — И эти трусливые элементы имеются не только среди красноармейцев, но и среди начальствующего состава.

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Как известно, некоторые командиры и политработники своим поведением на фронте не только не показывают красноармейцам образцы смелости, стойкости и любви к Родине, а, наоборот, прячутся в щелях, возятся в канцеляриях, не видят и не наблюдают поля боя, при первых серьезных трудностях в бою пасуют перед врагом, срывают с себя знаки различия, дезертируют с поля боя.
Можно ли терпеть в рядах Красной Армии трусов, дезертирующих к врагу и сдающихся в плен, или таких малодушных начальников, которые при первой заминке на фронте срывают с себя знаки различия и дезертируют в тыл? Нет, нельзя! Если дать волю этим трусам и дезертирам, они в короткий срок разложат нашу армию и загубят нашу Родину. Трусов и дезертиров надо уничтожать.
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Представляем вашему вниманию редкие фотографии немецких хроникеров, запечатлевших советских солдат в плену.

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Первая неделя войны. Солдаты из немецкой 101-й пехотной дивизии конвоируют пленных командиров Красной Армии по мосту через реку Сан в пограничном городе Перемышль (ныне Пшемысль, Польша).

Справа на переднем плане — офицер СС. Город был взят немцами днем 22 июня, но уже на следующее утро был освобожден советскими войсками. 99-я стрелковая дивизия генерала Н.И. Дементьева, действуя совместно с пограничниками и батальонами Перемышльского укрепленного района, трижды выбивала из города части немецкой 101-й пехотной дивизии. Город удерживался до 27 июня, когда был окончательно оккупирован.

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"Немецкий солдат поит раненного русского солдата". Историки до сих пор спорят: это гуманизм немецкого солдата или постановочное пропагандистское фото?

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Во время рейда на Калинин 17-18 октября 41 года танк Т-34 со строевым номером 4 из 21-й танковой бригады таранил САУ StuG III лейтенанта Тачински с 660-й батареи штурмовых орудий. Обе боевых машины вышли из строя. Экипаж был взят в плен, информации о его дальнейшей судьбе нет.

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Немецкий офицер допрашивает только что сдавшегося в плен красноармейца

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Пленные командующий 12-й армией РККА генерал-майор П.Г. Понеделин (в центре) и командир 13-го стрелкового корпуса 12-й армии генерал-майор Н.К. Кириллов. Все они заочно были приговорены к расстрелу.

Вместе с тем, находясь в плену, все эти генералы вели себя мужественно и патриотично. Их волю не сломили ни издевательства, ни посулы фашистов. После войны они были освобождены западными союзниками и добровольно вернулись на Родину, где почти сразу были арестованы.

В 1950 году на основании того же приказа №270 они были вновь осуждены и расстреляны.

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Герой Советского Союза майор Яков Иванович Антонов из 25-го ИАП в немецком плену, в окружении германских летчиков, которые с интересом слушают своего коллегу. Видно, что разговор идет профессиональный.

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Колонна пленных красноармейцев и беженцев в районе Киева.

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Пленные советские танкисты из состава 2-й танковой дивизии 3-го мехкорпуса Северо-Западного фронта у своего танка КВ-1. В конце июня 1941 года в районе города Расейняй вместе с другим КВ-1 этой же части вел бой за развилку дорог.

После потери возможности вести огонь был окружен немецкими солдатами, уцелевшие члены экипажа были взяты в плен после того, как немцам удалось сорвать ломом крышку люка механика-водителя.

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Пленные красноармейцы идут по дороге мимо горящего танка БТ-7.

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Немецкий обер-лейтенант допрашивает пленного советского лейтенанта под Ленинградом. Осень 1941 г.

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Два немецких солдата берут в плен красноармейца.

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Солдаты СС позируют с пленным красноармейцем в окопе. В руках немца справа трофейный советский автомат ППШ.

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Обыск взятого в плен красноармейца. Май 1942 года, в районе ржевско-вяземского выступа.

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Допрос пленного советского лейтенанта. Май 1942 г., район Ржевско-Вяземского выступа.

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Пленные красноармейцы на допросе.

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Пленный красноармеец показывает немцам на карте интересующую их информацию.

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Пленный красноармеец, показывающий немцам комиссаров и коммунистов

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Большая группа пленных советских солдат и офицеров.

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Пленный советский полковник. Барвенковский котел. Май 1942 года.

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Пленные советские солдаты. Волховские леса, 1942 год.

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Четверо советских военнопленных и немецкий конвоир на бульваре Тараса Шевченко в оккупированном Киеве. Фото сделано через 10 дней после падения Киева.

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Район Умани. Август 1941 г. Советский военнопленный. По какой-то причине немцы везут его с собой в кузове грузового автомобиля.

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Эшелон с пленными красноармейцами.

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Советские военнопленные на раздаче пищи.

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Землянки советских военнопленных в Тромсё (Северная Норвегия).

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Пленные советские солдаты под охраной немецких солдат в лесу в Салла (Salla), Лаппландия, Финляндия.

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Группа пленных красноармейцев с воспитанником. На заднем плане немецкий конвоир.

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Немецкий охранник даёт своим собакам позабавиться с «живой игрушкой»

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Приказ № 270 Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии от 16 августа 1941 г.

Приказываю:
1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров.
Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава.

2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть, как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам.
Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен, — уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи.
3. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности как самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев.
Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и штабах.

Ставка Верховного Главного Командования Красной Армии:
И. Сталин
Зам. Председателя Государственного Комитета Обороны
В.Молотов
Маршал Советского Союза С. Буденный
Маршал Советского Союза К. Ворошилов
Маршал Советского Союза С. Тимошенко


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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: война, войска, история, предательство, Родина, советский, сталин, Фурсов
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