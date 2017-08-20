Суровый „Приказ № 270 Ставки Верховного Главнокомандования”
Согласно этому приказу, каждый красноармеец был обязан сражаться до последней возможности.
Даже если войсковое соединение было окружено силами противника; запрещалось сдаваться в плен врагу.
Нарушители могли быть расстреляны на месте, при этом они признавались дезертирами, а их семьи подлежали аресту и лишались всех государственных пособий и поддержки…
Как известно, некоторые командиры и политработники своим поведением на фронте не только не показывают красноармейцам образцы смелости, стойкости и любви к Родине, а, наоборот, прячутся в щелях, возятся в канцеляриях, не видят и не наблюдают поля боя, при первых серьезных трудностях в бою пасуют перед врагом, срывают с себя знаки различия, дезертируют с поля боя.
Представляем вашему вниманию редкие фотографии немецких хроникеров, запечатлевших советских солдат в плену.
Первая неделя войны. Солдаты из немецкой 101-й пехотной дивизии конвоируют пленных командиров Красной Армии по мосту через реку Сан в пограничном городе Перемышль (ныне Пшемысль, Польша).
Справа на переднем плане — офицер СС. Город был взят немцами днем 22 июня, но уже на следующее утро был освобожден советскими войсками. 99-я стрелковая дивизия генерала Н.И. Дементьева, действуя совместно с пограничниками и батальонами Перемышльского укрепленного района, трижды выбивала из города части немецкой 101-й пехотной дивизии. Город удерживался до 27 июня, когда был окончательно оккупирован.
"Немецкий солдат поит раненного русского солдата". Историки до сих пор спорят: это гуманизм немецкого солдата или постановочное пропагандистское фото?
Во время рейда на Калинин 17-18 октября 41 года танк Т-34 со строевым номером 4 из 21-й танковой бригады таранил САУ StuG III лейтенанта Тачински с 660-й батареи штурмовых орудий. Обе боевых машины вышли из строя. Экипаж был взят в плен, информации о его дальнейшей судьбе нет.
Немецкий офицер допрашивает только что сдавшегося в плен красноармейца
Пленные командующий 12-й армией РККА генерал-майор П.Г. Понеделин (в центре) и командир 13-го стрелкового корпуса 12-й армии генерал-майор Н.К. Кириллов. Все они заочно были приговорены к расстрелу.
Вместе с тем, находясь в плену, все эти генералы вели себя мужественно и патриотично. Их волю не сломили ни издевательства, ни посулы фашистов. После войны они были освобождены западными союзниками и добровольно вернулись на Родину, где почти сразу были арестованы.
В 1950 году на основании того же приказа №270 они были вновь осуждены и расстреляны.
Герой Советского Союза майор Яков Иванович Антонов из 25-го ИАП в немецком плену, в окружении германских летчиков, которые с интересом слушают своего коллегу. Видно, что разговор идет профессиональный.
Колонна пленных красноармейцев и беженцев в районе Киева.
Пленные советские танкисты из состава 2-й танковой дивизии 3-го мехкорпуса Северо-Западного фронта у своего танка КВ-1. В конце июня 1941 года в районе города Расейняй вместе с другим КВ-1 этой же части вел бой за развилку дорог.
После потери возможности вести огонь был окружен немецкими солдатами, уцелевшие члены экипажа были взяты в плен после того, как немцам удалось сорвать ломом крышку люка механика-водителя.
Пленные красноармейцы идут по дороге мимо горящего танка БТ-7.
Немецкий обер-лейтенант допрашивает пленного советского лейтенанта под Ленинградом. Осень 1941 г.
Два немецких солдата берут в плен красноармейца.
Солдаты СС позируют с пленным красноармейцем в окопе. В руках немца справа трофейный советский автомат ППШ.
Обыск взятого в плен красноармейца. Май 1942 года, в районе ржевско-вяземского выступа.
Допрос пленного советского лейтенанта. Май 1942 г., район Ржевско-Вяземского выступа.
Пленные красноармейцы на допросе.
Пленный красноармеец показывает немцам на карте интересующую их информацию.
Пленный красноармеец, показывающий немцам комиссаров и коммунистов
Большая группа пленных советских солдат и офицеров.
Пленный советский полковник. Барвенковский котел. Май 1942 года.
Пленные советские солдаты. Волховские леса, 1942 год.
Четверо советских военнопленных и немецкий конвоир на бульваре Тараса Шевченко в оккупированном Киеве. Фото сделано через 10 дней после падения Киева.
Район Умани. Август 1941 г. Советский военнопленный. По какой-то причине немцы везут его с собой в кузове грузового автомобиля.
Эшелон с пленными красноармейцами.
Советские военнопленные на раздаче пищи.
Землянки советских военнопленных в Тромсё (Северная Норвегия).
Пленные советские солдаты под охраной немецких солдат в лесу в Салла (Salla), Лаппландия, Финляндия.
Группа пленных красноармейцев с воспитанником. На заднем плане немецкий конвоир.
Немецкий охранник даёт своим собакам позабавиться с «живой игрушкой»
Приказ № 270 Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии от 16 августа 1941 г.
2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть, как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам.
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Источник: ss69100.livejournal.com