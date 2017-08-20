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Сокровища арабской мудрости

09:42. 20 августа 2017 Просмотров - 184 Один комментарий Опубликовал:



1. Когда ты говоришь, слова твои должны быть лучше молчания.
2. Армия овец, возглавляемая львом, победит армию львов, возглавляемую овцой.
3. Отрицать ошибки — это двойная ошибка.
4. Умный поймет, если подмигнуть, а дурак — если толкнуть.
5. Разумная женщина добавляет сахар во все, что она говорит мужчине, и убирает соль из всего, что мужчина говорит ей.
6. Один добытый опыт важнее семи правил мудрости.
7. Нежными словами и добротой можно на волоске вести слона.
8. Ветры дуют не так, как хотят корабли.
9. Если стал наковальней — терпи; если стал молотом — бей.
10. Кто ищет друга без недостатков, тот остается один.
11. Сплошные солнечные дни порождают пустыню.
12. Если зло встало рядом с тобой, сиди не шелохнувшись.
13. Невозможно понять время без движения.
14. Если в твоей душе осталась хоть одна цветущая ветвь, на нее всегда сядет поющая птица.
15. Победив гордость, человек становится приятным. Поборов гнев, он становится веселым. Поборов страсть, он становится преуспевающим. Поборов алчность, он становится счастливым.
16. Лучший повелитель — тот, кто умеет повелевать собой.
17. Если боишься — не говори, если сказал — не бойся.
18. Победа показывает, что человек может, а поражение — чего он стоит.
19. Не открывай дверь, которую ты не в силах закрыть.
20. Мужчины, которые не прощают женщинам их маленьких недостатков, никогда не насладятся их великими достоинствами.
21. Если ты вверишь свои тайны ветру, не кори его за то, что он откроет их деревьям.
22. Если нельзя достигнуть всего, не следует отказываться от части.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: афоризмы, притчи, юмор
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Один комментарий»

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    Valeriy Bondarik 20 августа 2017 в 10:26 Ссылка Пометить
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    “` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`

    Отличная,замечательная,прекрасная ПОДБОРКА!
    “““““““““““““““““““““
    Сколько ВСЕГО ЕСТЬ того,что Реально содержит Мудрость Жизни…
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    Ничего ни к кому личного,так…мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам (ВСЕМ…) настроения! — Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада.20-8-17.

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