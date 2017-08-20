Главная » Невероятное в мире, События

Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 августа 2017

09:33. 20 августа 2017 Просмотров - 632 Нет комментариев Опубликовал:

Российские военные зафиксировали атаку исламистов на главарей сирийской «Аль-Каиды»

Российские военные зафиксировали атаку исламистов на главарей сирийской «Аль-Каиды» | Русская весна

Российские военные зафиксировали атаку на полевых командиров «Джебхат ан-Нусры» со стороны конкурирующей исламистской группировки.

Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник. 

На северо-западе Сирийской Арабской Республики в зоне деэскалации провинции Идлиб и Алеппо продолжается борьба группировок за передел зон влияния.

19 августа средствами объективного контроля на северо-западе Алеппо осуществлялось наблюдение за одним из командных пунктов группировки «Джебхат ан-Нусра», находящимся за пределами зоны деэскалации в населенном пункте Храйтан.

По данным разведки, в нем должна была состояться очередная встреча полевых командиров группировки. Однако внезапно был зафиксирован взрыв, характер которого свидетельствует о том, что это был целенаправленный обстрел.

Позже удалось установить, что главарей сирийской «Аль-Каиды» обстрелял один из отрядов «Нур ад-Дин аз-Зинки». При этом огонь велся уже с территории зоны деэскалации. Судя по всему, в рядах «Джебхат ан-Нусры» есть информатор «Зинки», который сообщил им о предстоящем совещании и месте его проведения.

Как ранее сообщала «Русская Весна», недавно «Аль-Каида» напала на «умеренных отрезателей голов», захватив их штаб и склад ракет TOW.

«Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) является наиболее влиятельной группировкой в настоящее время. Она продолжает поглощать более мелкие формирования, присваивая их территории.

Однако группировка «Нур ад-Дин аз-Зинки» так и не подчинилась требованиям лидеров «Нусры» и продолжает и по сей день противостоять ей, в том числе активно.

Читайте также: Огненный ад: Танки ИГИЛ* бросились на прорыв котла, но были уничтожены ВКС России и Армией Сирии (ВИДЕО)

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Война в Сирии: Поражения и потери привели к массовому дезертирству в рядах ИГИЛ

Война в Сирии: Поражения и потери привели к массовому дезертирству в рядах ИГИЛ | Русская весна

Дезертирство в рядах террористической группировки ИГИЛ приобретает массовый характер.

О былом распиаренном исламистском движении сейчас напоминают лишь агитационные и мотивационные ролики, распространенные в сети Интернет. Сами его сторонники, некогда охотно приезжавшие служить в ИГИЛ в Сирию из далеких стран, сейчас не желают воевать и покидают свои позиции повсеместно.

Стремительное наступление правительственных войск заставляет боевиков, кому повезло не погибнуть или оказаться раненным под артиллерийскими обстрелами, бежать со своих позиций в попытке спасти собственную жизнь.

А удары российской авиации настигают и рядовых бойцов, и полевых командиров в укрепленных районах на направлении наступления правительственных войск.

Военный источник рассказал корреспонденту «Русской Весны» о зафиксированных в последнее время многочисленных случаях оставления террористами своих позиций.

Так, в районе населенного пункта Эль-Ком под натиском отрядов Сирийской Арабской Армии были отмечены многочисленные случаи дезертирства боевиков ИГИЛ со своих позиций.

Чуть южнее, в районе населенного пункта Эт-Тейбе, один их полевых командиров принял решение направить на передний край обороны боевиков, ранее замеченных в попытке покинуть позиции без приказа. Вероятно, это такая форма наказания, однако она вызывает множество вопросов. Террористы, бежавшие раньше, в менее опасных условиях, вряд ли станут героически держать оборону на передовой.

Сложившееся положение отрядов ИГИЛ в центральной части Сирии толкает террористов бежать с позиций, бросая оружие не только в провинции Хомс, но и в провинции Дейр-Эз-Зор.

Это вынуждает командиров отрядов ИГИЛ идти на крайние меры — устрашение собственных бойцов.

В населенном пункте Му-Хасан, юго-восточнее Дейр-Эз-Зора, палачами ИГИЛ была проведена показательная казнь целого отряда.

Ранее он был замечен в выражении недовольства по поводу размера оплаты и регулярности выплат, а недавно и вовсе в полном составе бежал с позиций, отказавшись выполнять приказ командира. В результате все его члены были расстреляны.

Эта динамика показательна, бегут с позиций не только рядовые неофиты «Исламского государства» и наемники, не желающие умирать за деньги, но и сами полевые командиры.

На всех направлениях, где отряды сирийской армии громят террористов ИГИЛ*, регулярно наблюдаются случаи того, что командиры оставляют свои отряды обороняться, а сами при этом убывают в тыл подальше от огня наступающих подразделений правительственных войск.

Читайте также: Огненный ад: Танки ИГИЛ бросились на прорыв котла, но были уничтожены ВКС России и Армией Сирии (ВИДЕО)

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Знай свое место



Эрдоган про министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.

«Он ничего не понимает. Кто ты такой, что разговариваешь с президентом Турецкой Республики? Разговаривай с главой МИД Турции. Знай свое место, не надо читать нам нотации.
Для нас не имеет никакого значения, откроет ли Германия для Турции свои двери или нет. Нам хватает дверей. Мы с радостью сближаемся с теми, кто их для нас открывает. И мы для них открываем свои двери»

Подобная сентенция в адрес МИД Германии, произошла после того, как Габриэль начал протестовать против призывов Эрдогана к немецким туркам голосовать на предстоящих выборах в Германии против Меркель.
Эрдоган человек простой, он не играет в игры со скрытым вмешательством в чужие выборы, он как слон влезает в чужую посудную лавку и потом наблюдает за последствиями, которые зачастую преподносят сюрпризы прежде всего самому Эрдогану.
Разумеется, в данном случае, Эрдоган своими открытыми призывами голосовать против Меркель, выражает свое крайнее недовольство вмешательством самих немцев в турецкие дела. Ну а так как конфликт тянется уже достаточно давно, дипломатичность явно уступает раздражению.

Ну а по форме, отповедь Эрдогана немцам, напомнила знаменитую отповедь Лукашенко http://dsnmp.ru/lukashenko-vestervelle-nu-ne-nravitsya-mne-eta-golubyatnya-statya-i-video/, когда он заявил, что лучше быть диктатором, чем голубым, указывая на то, что тогдашний министр иностранных дел Германии был геем.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 сентября 2016
...livejournal.com Новости мира: Франция начала наносить авиаудары по ИГИЛ с ...в Сирии значительно ослабили потенциал террористической группировки ИГ. “Мы наблюдали за последний год...победе они практически прикоснулись 15 августа, когда им удалось почти захватить...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 ноября 2016
... теме: ИГИЛ; новости мира К оглавлению | Источник: news-front.info Армия Сирии ведет... одном из выпусков ночных новостей от 11 августа 2014 года доктор Салейя... что интенсивность действий боевиков за последние месяцы снизилась, периодически из этого...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 ноября 2015
... с ИГИЛ*,- подчеркнул глава государства. _________________________________________________________________ *ИГИЛ — ... news-front.info Новости Сирии: на турецкой границе... в августе. Ситуация в Сирии, где...мятежников в Сирии. Плюс последние официальные ролики...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2016
..." на контролируемую правительством Сирии территории.Сирия. Конец августа 2015 года.https://upload...ИГИЛ и «Ан-Нусрорй наверное сил будет достаточно», — сказал РИА Новости... этим решениям, включая Вашу последнюю договоренность с Президентом Обамой, сегодня...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 августа 2016
... силами, однако в свете последних событий они могут иметь далеко...источник. Источник Метки по теме: ИГИЛ; новости России К оглавлению | Источник: news...человек. Гуманитарную ситуацию в Сирии в понедельник, 22 августа, обсудит Совет Безопасности...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 сентября 2016
...договоренности по Сирии. 11:45 Новости Сирии: установлен контроль...Скорее — о подражателях ИГ, недовольных американскими действиями ... инфраструктуры. В августе в результате налёта... любые попытки представить последние налеты как непреднамеренные ошибки...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>