Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 августа 2017
- 07:30 Российские военные зафиксировали атаку исламистов на главарей сирийской «Аль-Каиды».
- 04:30 Война в Сирии: Поражения и потери привели к массовому дезертирству в рядах ИГИЛ.
- Вчера 21:42 Знай свое место.
Российские военные зафиксировали атаку исламистов на главарей сирийской «Аль-Каиды»
Российские военные зафиксировали атаку на полевых командиров «Джебхат ан-Нусры» со стороны конкурирующей исламистской группировки.
Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник.
На северо-западе Сирийской Арабской Республики в зоне деэскалации провинции Идлиб и Алеппо продолжается борьба группировок за передел зон влияния.
19 августа средствами объективного контроля на северо-западе Алеппо осуществлялось наблюдение за одним из командных пунктов группировки «Джебхат ан-Нусра», находящимся за пределами зоны деэскалации в населенном пункте Храйтан.
По данным разведки, в нем должна была состояться очередная встреча полевых командиров группировки. Однако внезапно был зафиксирован взрыв, характер которого свидетельствует о том, что это был целенаправленный обстрел.
Позже удалось установить, что главарей сирийской «Аль-Каиды» обстрелял один из отрядов «Нур ад-Дин аз-Зинки». При этом огонь велся уже с территории зоны деэскалации. Судя по всему, в рядах «Джебхат ан-Нусры» есть информатор «Зинки», который сообщил им о предстоящем совещании и месте его проведения.
Как ранее сообщала «Русская Весна», недавно «Аль-Каида» напала на «умеренных отрезателей голов», захватив их штаб и склад ракет TOW.
«Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) является наиболее влиятельной группировкой в настоящее время. Она продолжает поглощать более мелкие формирования, присваивая их территории.
Однако группировка «Нур ад-Дин аз-Зинки» так и не подчинилась требованиям лидеров «Нусры» и продолжает и по сей день противостоять ей, в том числе активно.
Читайте также: Огненный ад: Танки ИГИЛ* бросились на прорыв котла, но были уничтожены ВКС России и Армией Сирии (ВИДЕО)
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Война в Сирии: Поражения и потери привели к массовому дезертирству в рядах ИГИЛ
Дезертирство в рядах террористической группировки ИГИЛ приобретает массовый характер.
О былом распиаренном исламистском движении сейчас напоминают лишь агитационные и мотивационные ролики, распространенные в сети Интернет. Сами его сторонники, некогда охотно приезжавшие служить в ИГИЛ в Сирию из далеких стран, сейчас не желают воевать и покидают свои позиции повсеместно.
Стремительное наступление правительственных войск заставляет боевиков, кому повезло не погибнуть или оказаться раненным под артиллерийскими обстрелами, бежать со своих позиций в попытке спасти собственную жизнь.
А удары российской авиации настигают и рядовых бойцов, и полевых командиров в укрепленных районах на направлении наступления правительственных войск.
Военный источник рассказал корреспонденту «Русской Весны» о зафиксированных в последнее время многочисленных случаях оставления террористами своих позиций.
Так, в районе населенного пункта Эль-Ком под натиском отрядов Сирийской Арабской Армии были отмечены многочисленные случаи дезертирства боевиков ИГИЛ со своих позиций.
Чуть южнее, в районе населенного пункта Эт-Тейбе, один их полевых командиров принял решение направить на передний край обороны боевиков, ранее замеченных в попытке покинуть позиции без приказа. Вероятно, это такая форма наказания, однако она вызывает множество вопросов. Террористы, бежавшие раньше, в менее опасных условиях, вряд ли станут героически держать оборону на передовой.
Сложившееся положение отрядов ИГИЛ в центральной части Сирии толкает террористов бежать с позиций, бросая оружие не только в провинции Хомс, но и в провинции Дейр-Эз-Зор.
Это вынуждает командиров отрядов ИГИЛ идти на крайние меры — устрашение собственных бойцов.
В населенном пункте Му-Хасан, юго-восточнее Дейр-Эз-Зора, палачами ИГИЛ была проведена показательная казнь целого отряда.
Ранее он был замечен в выражении недовольства по поводу размера оплаты и регулярности выплат, а недавно и вовсе в полном составе бежал с позиций, отказавшись выполнять приказ командира. В результате все его члены были расстреляны.
Эта динамика показательна, бегут с позиций не только рядовые неофиты «Исламского государства» и наемники, не желающие умирать за деньги, но и сами полевые командиры.
На всех направлениях, где отряды сирийской армии громят террористов ИГИЛ*, регулярно наблюдаются случаи того, что командиры оставляют свои отряды обороняться, а сами при этом убывают в тыл подальше от огня наступающих подразделений правительственных войск.
Читайте также: Огненный ад: Танки ИГИЛ бросились на прорыв котла, но были уничтожены ВКС России и Армией Сирии (ВИДЕО)
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Знай свое место
Эрдоган про министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.
«Он ничего не понимает. Кто ты такой, что разговариваешь с президентом Турецкой Республики? Разговаривай с главой МИД Турции. Знай свое место, не надо читать нам нотации.
Для нас не имеет никакого значения, откроет ли Германия для Турции свои двери или нет. Нам хватает дверей. Мы с радостью сближаемся с теми, кто их для нас открывает. И мы для них открываем свои двери»
Подобная сентенция в адрес МИД Германии, произошла после того, как Габриэль начал протестовать против призывов Эрдогана к немецким туркам голосовать на предстоящих выборах в Германии против Меркель.
Эрдоган человек простой, он не играет в игры со скрытым вмешательством в чужие выборы, он как слон влезает в чужую посудную лавку и потом наблюдает за последствиями, которые зачастую преподносят сюрпризы прежде всего самому Эрдогану.
Разумеется, в данном случае, Эрдоган своими открытыми призывами голосовать против Меркель, выражает свое крайнее недовольство вмешательством самих немцев в турецкие дела. Ну а так как конфликт тянется уже достаточно давно, дипломатичность явно уступает раздражению.
Ну а по форме, отповедь Эрдогана немцам, напомнила знаменитую отповедь Лукашенко http://dsnmp.ru/lukashenko-vestervelle-n
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com