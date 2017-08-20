Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 августа 2017

Российские военные зафиксировали атаку на полевых командиров «Джебхат ан-Нусры» со стороны конкурирующей исламистской группировки.

Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник.

На северо-западе Сирийской Арабской Республики в зоне деэскалации провинции Идлиб и Алеппо продолжается борьба группировок за передел зон влияния.

19 августа средствами объективного контроля на северо-западе Алеппо осуществлялось наблюдение за одним из командных пунктов группировки «Джебхат ан-Нусра», находящимся за пределами зоны деэскалации в населенном пункте Храйтан.

По данным разведки, в нем должна была состояться очередная встреча полевых командиров группировки. Однако внезапно был зафиксирован взрыв, характер которого свидетельствует о том, что это был целенаправленный обстрел.

Позже удалось установить, что главарей сирийской «Аль-Каиды» обстрелял один из отрядов «Нур ад-Дин аз-Зинки». При этом огонь велся уже с территории зоны деэскалации. Судя по всему, в рядах «Джебхат ан-Нусры» есть информатор «Зинки», который сообщил им о предстоящем совещании и месте его проведения.

Как ранее сообщала «Русская Весна», недавно «Аль-Каида» напала на «умеренных отрезателей голов», захватив их штаб и склад ракет TOW.

«Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) является наиболее влиятельной группировкой в настоящее время. Она продолжает поглощать более мелкие формирования, присваивая их территории.

Однако группировка «Нур ад-Дин аз-Зинки» так и не подчинилась требованиям лидеров «Нусры» и продолжает и по сей день противостоять ей, в том числе активно.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.