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Самые крутые советские концепты транспорта

12:34. 20 августа 2017 Просмотров - 208 Нет комментариев Опубликовал:

Эти транспортные средства выглядят так, словно их создали в альтернативной вселенной.

ГАЗ-А-Аэро, конструктор Алексей Никитин, 1934

Одним из первых пост-революционных советских спорткаров стал ГАЗ-А-Аэро, созданный в 1934 году на шасси ГАЗ-А Алексеем Осиповичем Никитиным. Автомобиль существовал в единственном экземпляре, где он сейчас – неизвестно.

ГАЗ М-20 «Победа-Спорт», 1950

Спортивный автомобиль на базе кузова и агрегатов серийной модели ГАЗ—20 «Победа». Высота кузова уменьшена на 160 мм. Носовой и хвостовой обтекатели — из дюралюминия. В 1951 году эти машины были оснащены такими же двигателями, как «ГАЗ—Торпедо», а на одном из образцов стоял опытный мотор НАМИ. В 1955 году появился открытый вариант «Победа—спорт» с верхнеклапанным двигателем «Волга». В общей сложности на этих машинах одержаны три победы на трех чемпионатах СССР.

ЗИС-112 с шестилитровым двигателем, 1951 год

Максимальная скорость машины составляла 204 километра в час. «Циклоп» был очень красив, но совершенно не подходил для гонок конца 50-х гг. Длинная база, лишний вес (полная масса превышала 3 тонны!) и плохая маневренность не позволяла показывать хорошие результаты на гоночных трассах. Поэтому на заводчане приступили к созданию новых, уже исключительно гоночных машин.

«Торпедо-ГАЗ» с дюралюминиевым кузовом на базе «Победы», 1951 год

Эта машина получилась значительно легче своей предшественницы – Победы, при этом обладая намного лучшей обтекаемостью. Корпус состоял из дюралюминиевых профилей, обшитых листами алюминия. Максимальная скорость Торпедо – 190 км/ч, автомобиль проходил 1000 метров за 33,7 секунды. На этом спорткаре было установлено два рекорда всесоюзного значения.

ГАЗ-ТР «Стрела» с реактивным самолетным двигателем, 1954 год 

Максимальная скорость на испытаниях — 300 километров в час (она была бы больше, если бы существовали подходящая трасса и подходящие шины).

«Москвич Г2» с аэродинамическим кузовом, 1956 год

Максимальна скорость — 223 километра в час.

ВНИИТЭ-ПТ, концептуальное такси

Разработанно в НИИ технической эстетики, 1964 год.

КА-30, 1969 год

Экранолет ЭКИП («Экология и прогресс») 

— советская летающая тарелка, конструктор Лев Щукин, разработка начата в 1978 году. Грузоподъемность — 100 тонн.

Вагон ТА-05, поезд на магнитной подвеске, 1986 год

Недалеко от Москвы была построена небольшая часть экспериментальной дороги — 600 метров. После распада Советского Союза финансирование прекращено. Запланированная скорость — 250 километров в час, стоимость одного человеко-километра должна была стать в 3-5 раз меньше, чем в метро.

Экраноплан «Лунь» 

Конструктор Ростислав Алексеев. Использовался в 1987-1990 годах.

МАЗ-2000 «Перестройка», 1988 год

Прототип магистрального грузовика, отличавшийся оригинальной модульной конструкцией: спереди располагалась большая часть агрегатов – двигатель, коробка передач, ведущий мост и рулевое управление. При необходимости любая из «пассивных» тележек заменялась подобным набором агрегатов, позволяя строить автопоезда любой длины и грузоподъемности.

Осенью 1988-го года на Парижском автосалоне эта конструкция получила очень высокую оценку, но в производство прототип так и не попал. МАЗ 2000 полностью захлебнулся а вот французская фирма Renault сумела организовать производство подобных машин, но только в классическом виде

Кузов локомотива на шасси МЗКТ-7919, 2001-2002 годы

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Источник: www.kramola.info

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