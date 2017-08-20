Политика воспитания подрастающего поколения как основа суверенитета государства

В настоящее время образовательные учреждения России работают по болонской системе. Стоит задаться вопросом: кому это выгодно? Этот стандарт навязан нам рынком и в соответствии с ним развивается, так называемый, компетентностный подход в образовании. Когда образование делится на уровни (бакалавриат, магистратура), и за получение каждого нового пакета компетенций приходится платить. Соответственно, становится невыгодным учить человека учиться, развивать широкий кругозор. Образование превращается в услугу, а значит выгодно, чтобы клиент постоянно возвращался за ней [1] . Зачем человек учится, во благо чего или кого он будет применять, полученные знания? Болонская система блокирует творчество и способность отвечать на вопрос «Зачем?».



Так осуществляется подготовка интеллектуальных импотентов – людей, неспособных думать и самостоятельно принимать решения, людей, которыми легче управлять и манипулировать. Они не обладают системным и критическим мышлением, не способны выявлять причинно-следственные связи, у таких людей нет устоявшейся мировоззренческой основы, они руководствуются внешними параметрами и навязанными ценностями.



Основной целью для них становится реализация приобретённых компетенций, поэтому им не приходится выбирать на кого работать, лишь бы деньги платили.

Это пример, когда целое поколение теряет способность к различению[2] и будет неспособно определять целесообразность тех или иных действий, задаваться и отвечать на вопрос «Зачем?», а это не что иное, как интеллектуальное рабство.

Постоянно работая с детьми, мы проводим исследования и отмечаем негативные тенденции в данной сфере. Разбирая с детьми спектакль по произведению Оскара Уайльда «Звёздный мальчик», мы столкнулись с шокирующим для детей эпизодом продажи человека.



Все дети обратили на это внимание, но их обсуждение сместилось в сторону определения стоимости человека (дёшево или дорого), но никто из группы не вышел на вопрос о неприемлемости данной ситуации в принципе. Таким образом, мы фиксируем, что обработка подрастающего поколения начинается задолго до университетской скамьи и проводится через информационную среду.

Показатели эффективности и критерии «качества» человека, разработанные западным обществом, и внедряемые в том числе, через болонскую систему образования, породили массу социальных проблем.

В этой связи закономерен вопрос: как могут в России, в Китае и других странах, которые заботятся о своём суверенитете и безопасности, котироваться западные дипломы и сертификаты?



Более того, почему многие гранты в наших странах выдаются при условии высокого зарубежного индекса цитирования? Несмотря на то, что уже доказано, что погоня за высокими наукометрическими показателями в качестве главной мотивационной составляющей работы учёного приводит к развитию имитационной науки с выхолащиванием её фундаментального и прикладного содержания[3].



Особенностью России так же является и то, что для присвоения учёной степени кандидата, доктора наук необходимо наличие у соискателя публикаций в западных журналах. Таким образом, получается, что о результате работы наших учёных на Западе узнают ещё на стадии разработок, до того, как они получают учёную степень в родной стране.



Это ставит под сомнение суверенитет России в научной сфере.

Необходимо честно ответить на вопрос: «для кого же наша страна готовит подрастающее поколение» – для обеспечения национальных и общественных интересов или для деятельности транснациональных корпораций[4] и т.п.? И принять соответствующие меры по выработке новых критериев оценки и образовательных стандартов.

В условиях глобального мира должны прослеживаться национально-ориентированные интересы. Поскольку в некотором роде они являются принципом глобальной устойчивости.



Как писал В. И. Ленин «Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться»[5]. А это значит, определить цели, задачи и возможности.

Однако, сегодня во многих отраслях народного хозяйства мы на 90%[6], находимся в информационно-алгоритмической зависимости[7] или так называемой интеллектуальной оккупации? В такой ситуации здоровый национализм является во многом решением различных проблем.



На первый взгляд, эти проблемы могут казаться не связанными между собой. Но если посмотреть внимательно – молодёжная политика, промышленное развитие, информационная безопасность, интеллектуальный потенциал и суверенитет государства лежат в одной плоскости.

В мае 2017 года в своём выступлении на Международном форуме «Один пояс – один путь» в Пекине Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил – «В целом в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем, нужны свежие, свободные от стереотипов идеи».

Действительно качество и направленность подготовки молодёжи определяет развитие государства, либо его деградацию и зависимость от других государств и корпораций. Поэтому никто так не должен быть заинтересован в развитии кадрового потенциала, как государственные структуры и действующая власть. Молодёжная политика – системно образующий элемент общей обороны страны и относиться к этому нужно именно так.

По некоторым косвенным признакам мы отмечаем, что государство ещё обладает субъектностью для построения ценностно-ориентированного общества. Главным аспектом в таком обществе является информационная среда. Поэтому создание информационной среды (киберсреды) – огромная ответственность, от этого зависит будущее наших государств.

В настоящее время информационный контент является мощным оружием и инструментом социальной работы. Кто должен заниматься этим? Новые факультеты социальной журналистики или специальные кибервойска?

В данном аспекте Россия и Китай могли бы объединить усилия и принять общие критерии воспитания человека, создать систему обучения молодёжи, ориентированную на развитие государства.

При выработке новой системы подготовки кадров нам придётся обращаться к положительному опыту человечества. Собирать по крупицам то, что было выработано различными народами и, конечно, вырабатывать новые подходы.

Одной из приоритетных задач в настоящее время является избавление России от информационно-алгоритмической зависимости или, как было сказано выше, интеллектуальной оккупации. Ведь в информационном мире самой большой ценностью являются не деньги, а интеллект.

Будущее человечества заключается в добровольном равноправном партнёрстве во имя мира и в этом мы готовы сотрудничать со всеми, в том числе и со странами Запада.



И сотрудничество это будет выстраиваться исходя из понимания объемлющей над всеми целесообразности в построении общества социальной справедливости и нашего понимания того, что «приемлемо», а что «чуждо».

Презентация к докладу «Политика воспитания подрастающего поколения как основа суверенитета государства и безопасности мирового сообщества».

[1] А. И. Фурсов. Болонская система уничтожает образование. [Электронный ресурс] Режим доступа https://www.youtube.com/watch?v=vg-qWbhw zcw

[2] Различение – базовый алгоритм в работе интеллектуальной автономной нейрофизиологической системы «Человек». Проще говоря, различение — это способность человека распознавать, что «хорошо», а что «плохо» с точки зрения объемлющих систем. На основании базовых алгоритмов различения, выстраивается логика мышления и стереотипы поведения человека.

[3] В защиту науки / [отв. редактор Е.Б. Александров]; составители Е.Б. Александров, Ю.Н. Ефремов; Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Москва. ¬– Бюллетень № 17. — 2016. — 113 с. — ISBN 978-5-9904642-0-9

[4] Стружкова Е.А., Милованов И.П. Территория Безопасности: сохранение культурного кода в условиях интеграции // Сборник докладов II Международной научной конференции «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества в глобальном мире», СПб, 2015

[5] Ленин В. И. Полное Собрание Сочинений., т.IV, стр.378

[6] Цыб С.А. Зависимость промышленности России от импорта [Электронный ресурс] Режим доступа — http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/n ews/#!8750

[7] Бессонов Е.Г. Социально-технологические аспекты создания системы кибербезопасности общества [Электронный ресурс] Режим доступа — http://center-si.com/socialnye-texnologi i/socialno-texnologicheskie-aspekty-sozd aniya-sistemy-kiberbezopasnosti-obshhest va/