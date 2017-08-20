Новости Украины и Новороссии 20 августа 2017

В том время, как центральные регионы Украины все глубже погружаются в пучину украинизации и совершенно отпетого национализма, на Закарпатье присутствуют совершенно иные тенденции.

Да, тема некоего «закарпатского сепаратизма» уже достаточно избита, однако реальные факты таковы, что эта территория никогда и не была Украиной в том смысле, который вкладывают в это понятие нынешние киевские идеологи.

Во-первых, стоит напомнить, что территория Закарпатья исторически входила в состав Венгерского королевства, затем Трансильвании и Австро-Венгрии, а в мае 1919 года собрание в Ужгороде провозгласило желание войти в состав Чехословакии. И только 29 июня 1945 года было подписано соглашение о вхождении бывшей Подкарпатской Руси в состав УССР.

Во-вторых, серьезное влияние на местную культуру оказывает как географическое расположение — от остальной страны Закарпатье отделено горами, так и тот факт, что область граничит сразу с четырьмя европейскими государствами: Венгрией, Румынией, Словакией и Польшей.

В-третьих, национальный состав населения области достаточно разнообразен, и на ее территории проживает значительное количество венгров (по данным переписи 2001 года — до 12%).

Все эти факторы, как минимум, не позволяют назвать эту область чисто украинской.

Более того, на ее территории не так уж спокойно. Несмотря на уверения главы ОГА Геннадия Москаля, на Закарпатье регулярно происходят не слишком укладывающиеся в общую информационную струю украинских СМИ, инциденты.

Так, 22 июля 2017 г. в СМИ сообщалось, что В Ужгородский городской районный суд направлено обвинительное заключение в отношении двух украинцев, обвиняемых в государственной измене за установление в Закарпатье агитационных стел на венгерском языке.

«Речь идет об установлении и дальнейшем инсценированном уничтожении агитационных стел на территории Береговского и Виноградовского районах Закарпатской области с надписями на венгерском языке: „Береговский район. Земля венгерского языка” и „Венгры приветствуют в Виноградовском районе” с целью дальнейшего освещения указанной акции в российских СМИ, с провокационной целью, в интересах усиления напряжения в регионе, создания ложного представления о дискриминации и ущемлении венгероязычного населения Закарпатской области», — говорилось в СМИ.

Впрочем, тема «российских шпионов» здесь всплывает регулярно. По мнению украинских изданий, Москва использует своих агентов в венгерских парамилитарных и правых организациях для провокаций на почве сепаратизма.

«Они влияют на них с территории соседней Венгрии. И западная пресса уже неоднократно обращала внимание на то, что РФ использует ее в качестве передовой операционной базы разведки на территории НАТО и ЕС», — считают украинские журналисты.

Однако если взглянуть на ситуацию непредвзято, то складывается несколько иная картина. Огромный поток новостей о контрабанде и нелегалах показывает присутствие на Закарпатье мощной организованной преступности, действующей в тесном контакте с местными коррумпированной властью.

Более того, в начале августа СМИ объявили, что Компания из США Avellana Gold разработала проект по добыче золотой и золото-полиметаллической руды на Закарпатье, в который планирует инвестировать около $100 миллионов. Рудник находится в селе Мужиево, в 15 километрах от венгерской границы, и, с перебоями, действует уже достаточно долгий срок.

При этом американская компания обещает оживить рудник, и начать добычу хотят уже со следующего года.

А ведь где золото — там и большие деньги. Где большие деньги — там большой криминальный бизнес.

Вот и получается, что Закарпатская область Украины — вовсе не составная часть страны, а очень даже криминально-олигархическая республика, со своими источниками дохода и высокой степенью автономности.

С одной стороны, это говорит о том, что, в случае реального отделения от Украины, местный криминал потеряет основную статью дохода от контрабанды, а значит, будет всячески давить — и давить успешно — любые проблески сепаратизма.

С другой стороны, как только контрабанда перестанет быть основным источником дохода — что вполне возможно на фоне возобновления и увеличения объема добываемого золота — и выгоды от интеграции в состав одной от европейских стран превысят выгоды от нахождения в составе Украины, необходимость в сохранении Закарпатья в составе страны для реальных местных элит отпадет.

Формальным же поводом для ухода области из ее состава легко могут стать исторические предпосылки и непринятие насильственного насаждения чуждой жителям области «новой украинской культуры».

И если такое решение будет принято, Киев при всем желании сделать ничего не сможет.

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