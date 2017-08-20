Новости Украины и Новороссии 20 августа 2017
- 10:04 На Запорожской АЭС отключен второй энергоблок за две недели.
- 07:00 Как американские морпехи «освобождают Украину» в Северной Каролине (ВИДЕО).
- 02:30 Зачем Закарпатью Украина?.
- Вчера 23:36 Эдуард Лимонов: Украина – это империя, составленная как лоскутное одеяло. “Донузлав – 2017″.
- Вчера 23:10 Вертолет “Надежда”.
- Вчера 17:57 Интересы Украины и США могут не совпадать, — советник Порошенко.
На Запорожской АЭС отключен второй энергоблок за две недели
На Запорожской атомной электростанции отключили энергоблок № 1 — по официальной формулировке «для проведения среднего планового ремонта».
Как уточняет пресс-служба «Энергоатома», отключение от энергосети было осуществлено 19 августа в 22.56.
Как ожидается, ремонт продлится 107 суток. В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока из шести, поскольку не далее как 5 августа на АЭС почти на два месяца отключили энергоблок № 4.
Напомним, что Запорожская АЭС — это крупнейший энергетический объект на Украине. Она вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в «незалежной».
Однако, судя даже по официальным сообщениям, делает это из последних сил и на пределе своих ресурсов.
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Как американские морпехи «освобождают Украину» в Северной Каролине (ВИДЕО)
Американские морпехи, рискуя жизнями, освободили от врага украинскую деревеньку. В Северной Каролине. Типичная такая деревенька: с мазанками, курами и русской речью.
«Помогите, спасите! Убили, убили! Кого-то! Убили! Там!..» Этот истерический женский крик на чистом русском языке — из сценария военных учений. Между тем учения проводят морпехи США на собственной базе в Северной Каролине. По легенде, они действуют в некоей деревушке, населенной русскоязычными жителями.
Жителей набрали из русских эмигрантов. Массовка как может ведет свою «рольку». Вот группа растрепанных женщин жмется к американским военным в полной амуниции. Слова такие: «Нам надо домой. Наш дом вон там. Корова не доена. Собака не кормлена».
Военные не понимают, но держатся уверенно, в то время как их явно обманывают. Коровы нет. Собаки тоже. Зато есть муляжи осликов. Из живых очевидцев деревенской жизни привезли только кур. Пеструшки сидят в клетках. Молчат, не несутся. Видимо, понимают свою высокую роль.
Так что же должно быть понятно этим курам и всем, кто участвует в «спектакле», а также снимает его на 167 камер в разных ракурсах и затем показывает и комментирует? Над миром нависла угроза третьей мировой войны. С Россией. Ни больше и ни меньше.
Во всяком случае, одно из американских изданий снабдило учебный ролик именно таким заголовком: «Симулятор, обучающий морских пехотинцев на случай третьей мировой войны с Россией».
Россия представлена чем-то вроде украинских хаток из глины, покрытых соломенными дерюжками. Дома не только жилые, есть и общественного назначения с вывесками на русском: «Пекарня», «Поликлиника», «Ресторан». С американской точки зрения это важнейшие, видимо, пункты в русской деревеньке. А чтобы было понятно, что «действие происходит в наши дни», из одного дома доносится радиомузыка — песня Земфиры с очень подходящим названием «Искала». Морпех входит в дом буквально под припев: «Ты совсем как во сне!..»
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Чей это сон-бред и что ищут бравые янки в неаккуратно сляпанных декорациях, где вместо кустиков средней полосы — комнатные пальмы на белом песке? Бред — их собственный. Поэтому и поиск, что бы они ни искали, бесплодный. Впрочем, цель им все-таки формулируют.
По словам ветерана морской пехоты Грега Джексона, вся эта «конкретика» обучения дана на тот случай, «если на местах на Украине будут развернуты взводы морской пехоты США». Именно «на Украине», сказал Грэг. Стало быть, деревенька украинская.
Но кто же тогда «условный противник» этого готового ко всем случаям офицера в отставке? Неужели украинец, которого почему-то не нашли для массовки на базе? На учениях это странный штатский в камуфляжных штанах и спортивной майке. Он условно убит в условном доме с коврами на полу и самоткаными половиками на столиках. Однако автомат рядом с ним — самый настоящий «Калашников».
… В России про такие спектакли говорят: «Людям некуда деньги девать».
Никакой реальной угрозы третьей мировой войны со стороны России США не видят, это ясно даже подвезенным с каролинских ферм курам. Иначе было бы не до развлечений с ароматическим генератором запаха навоза (и такое тоже на базу подвезли!).
Но разве может Пентагон отказаться от приятной пухлости бюджетной строчки? Вот и резвится с муляжными осликами.
Ольга Бугрова, радио Sputnik
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Зачем Закарпатью Украина?
В том время, как центральные регионы Украины все глубже погружаются в пучину украинизации и совершенно отпетого национализма, на Закарпатье присутствуют совершенно иные тенденции.
Да, тема некоего «закарпатского сепаратизма» уже достаточно избита, однако реальные факты таковы, что эта территория никогда и не была Украиной в том смысле, который вкладывают в это понятие нынешние киевские идеологи.
Во-первых, стоит напомнить, что территория Закарпатья исторически входила в состав Венгерского королевства, затем Трансильвании и Австро-Венгрии, а в мае 1919 года собрание в Ужгороде провозгласило желание войти в состав Чехословакии. И только 29 июня 1945 года было подписано соглашение о вхождении бывшей Подкарпатской Руси в состав УССР.
Во-вторых, серьезное влияние на местную культуру оказывает как географическое расположение — от остальной страны Закарпатье отделено горами, так и тот факт, что область граничит сразу с четырьмя европейскими государствами: Венгрией, Румынией, Словакией и Польшей.
В-третьих, национальный состав населения области достаточно разнообразен, и на ее территории проживает значительное количество венгров (по данным переписи 2001 года — до 12%).
Все эти факторы, как минимум, не позволяют назвать эту область чисто украинской.
Более того, на ее территории не так уж спокойно. Несмотря на уверения главы ОГА Геннадия Москаля, на Закарпатье регулярно происходят не слишком укладывающиеся в общую информационную струю украинских СМИ, инциденты.
Так, 22 июля 2017 г. в СМИ сообщалось, что В Ужгородский городской районный суд направлено обвинительное заключение в отношении двух украинцев, обвиняемых в государственной измене за установление в Закарпатье агитационных стел на венгерском языке.
«Речь идет об установлении и дальнейшем инсценированном уничтожении агитационных стел на территории Береговского и Виноградовского районах Закарпатской области с надписями на венгерском языке: „Береговский район. Земля венгерского языка” и „Венгры приветствуют в Виноградовском районе” с целью дальнейшего освещения указанной акции в российских СМИ, с провокационной целью, в интересах усиления напряжения в регионе, создания ложного представления о дискриминации и ущемлении венгероязычного населения Закарпатской области», — говорилось в СМИ.
Впрочем, тема «российских шпионов» здесь всплывает регулярно. По мнению украинских изданий, Москва использует своих агентов в венгерских парамилитарных и правых организациях для провокаций на почве сепаратизма.
«Они влияют на них с территории соседней Венгрии. И западная пресса уже неоднократно обращала внимание на то, что РФ использует ее в качестве передовой операционной базы разведки на территории НАТО и ЕС», — считают украинские журналисты.
Однако если взглянуть на ситуацию непредвзято, то складывается несколько иная картина. Огромный поток новостей о контрабанде и нелегалах показывает присутствие на Закарпатье мощной организованной преступности, действующей в тесном контакте с местными коррумпированной властью.
Более того, в начале августа СМИ объявили, что Компания из США Avellana Gold разработала проект по добыче золотой и золото-полиметаллической руды на Закарпатье, в который планирует инвестировать около $100 миллионов. Рудник находится в селе Мужиево, в 15 километрах от венгерской границы, и, с перебоями, действует уже достаточно долгий срок.
При этом американская компания обещает оживить рудник, и начать добычу хотят уже со следующего года.
А ведь где золото — там и большие деньги. Где большие деньги — там большой криминальный бизнес.
Вот и получается, что Закарпатская область Украины — вовсе не составная часть страны, а очень даже криминально-олигархическая республика, со своими источниками дохода и высокой степенью автономности.
С одной стороны, это говорит о том, что, в случае реального отделения от Украины, местный криминал потеряет основную статью дохода от контрабанды, а значит, будет всячески давить — и давить успешно — любые проблески сепаратизма.
С другой стороны, как только контрабанда перестанет быть основным источником дохода — что вполне возможно на фоне возобновления и увеличения объема добываемого золота — и выгоды от интеграции в состав одной от европейских стран превысят выгоды от нахождения в составе Украины, необходимость в сохранении Закарпатья в составе страны для реальных местных элит отпадет.
Формальным же поводом для ухода области из ее состава легко могут стать исторические предпосылки и непринятие насильственного насаждения чуждой жителям области «новой украинской культуры».
И если такое решение будет принято, Киев при всем желании сделать ничего не сможет.
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Эдуард Лимонов: Украина – это империя, составленная как лоскутное одеяло. “Донузлав – 2017″
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Вертолет “Надежда”
На Украине был презентован "Новый украинский" вертолет "Надежда" производимый "Мотор-Сич".
Авторы проекта заявляют, что он так назван, чтобы продемонстрировать надежду на то, что Украина еще может производить самолеты и вертолеты.
Злые языки поговаривают, что проект назван в часть Надежды Савченко.
Машина несколько похожа на Ми-2, но даже в таком виде пока не готова к серийному производству, сроки которого носят достаточно неопределенный характер, особенно если вспомнить анонсированные вскоре после поражения при Дебальцево планы по созданию небольших военных вертолетов, которые должны были компенсировать потери украинских вертолетов на Донбассе в 2014 году. Но с этим проектом судя по всему не сложилось (на Украине существуют серьезные проблемы даже с ремонтом старых Ми-24 и Ми-8), а теперь можно наблюдать попытки продвинуть кустарную разработку в коммерческий сектор. Собранной машиной очевидно попытаются кого-то заинтересовать, потому что заказа на производство подобных машин нет. На экспорт она даже если доберется до серийного производства врядли пойдет, а вот для различных силовых ведомств, ее вполне могут впарить, так как лучше хоть такой вертолет, чем совсем никакого. Другогй вопрос, что непонятна стоимость производства сего чуда инженерной мысли уходящего корнями в 60-е годы прошлого века.
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Интересы Украины и США могут не совпадать, — советник Порошенко
Украина может рассчитывать на политическую поддержку Соединенных Штатов Америки при новом руководстве США, однако особых иллюзий питать не стоит, считает директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин.
«Сможет ли „перезапустить” американскую политику на украинском направлении К. Волкер (специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер — прим. ред.)? Он производит сильное впечатление. То, что у него есть абсолютно четкое и реалистичное понимание происходящего в Украине, — очевидно.
То, что он знает, какие шаги должны быть предприняты для решения ситуации, — тоже. Однако нынешняя политическая реальность в США больше напоминает песочницу греческой богини Эриды, чем нетрадиционную модель с политикой „одного голоса”. В т. ч. в вопросах внешней политики», — говорится в статье Горбулина «Геополитическая реверсия: „новые 80-е”», опубликованной в украинских СМИ.
По мнению эксперта, подобные проблемы связанны с вопросом предоставления Украине летальных оборонительных вооружений.
«И если Б. Обама занимал явную позицию „обещать подумать, но ни в коем случае не давать”, то сейчас…, когда Трамп все еще в поиске решений (в т. ч. по украинской ситуации), коридор возможностей для предоставления такой помощи существенно расширился.
Но даже если такая помощь будет оказана (что действительно было бы важно для нас в военном плане), основной результат был бы скорее политический», — убежден он.
Горбулин считает, что для Украины оказание военной помощи со стороны США — «прежде всего символ того, что США активно вовлекаются в украинские дела, символ наполнения Хартии о стратегическом партнерстве и знак европейским странам, что пора уже переходить к активным действиям».
В то же время, полагает он, тема летального вооружения в Украине «напоминает магическое заклинание, рассматриваемое многими как некая панацея от всех украинских проблем», тогда как львиная доля этих проблем в иной плоскости — «эффективном управлении сектором национальной безопасности, борьбе с коррупцией, эффективных реформах и экономическом росте».
Эксперт призывает помнить о важном аспекте отношений США и Украины, указав, что сейчас «национальные интересы Украины и внешнеполитические интересы США совпадают».
«Однако это не означает, что они будут таковыми постоянно, или что решения, которые будут хороши для внешней политики США, окажутся одинаково хороши и для национальных интересов нашей страны», — подчеркнул он.
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