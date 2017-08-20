«Наташа массового поражения»: какие «клички» дают российскому оружию (ФОТО)

Главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев в середине августа раскрыл главную «самолетную» интригу последних лет — имя первого российского истребителя пятого поколения.

Он сообщил, что перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) пойдет в серийное производство как Су-57. Неофициальное же прозвище самолет заработать пока не успел, в отличие от его «идейного» предшественника — прототипа Су-47, который создатели еще на этапе проектирования окрестили «Беркутом».

Ломают голову над «кличкой» для нового истребителя-«невидимки» и в НАТО: с начала холодной войны советским самолетам на Западе всегда присваивались специальные обозначения, так называемые NATO reporting names.

Какие имена своей технике дают российские оружейники и как ее «обзывает» наш вероятный противник — в материале РИА Новости.

К вам едет «Травматизм»

Традиционно любому оружию в России, будь то танк, пистолет, или самолет, присваивается официальное буквенное или цифробуквенное обозначение.

В нем могут быть «зашифрованы» тип вооружения, название конструкторского бюро или фамилия генерального конструктора, год создания, номер проекта и многое другое.

Кроме того, большинству типов «стрелковки» и боевой техники присваивают сложные индексы от заказывающих управлений Минобороны. Но в повседневном обиходе чаще всего используются официальные и неофициальные «прозвища», которые оружию дают либо создатели, либо военные.

По ряду направлений в таких обозначениях прослеживается система. Самый яркий пример — «цветочная» серия советских и российских самоходных пушек, гаубиц и минометов: «Василек», «Гвоздика», «Акация», «Пион», «Тюльпан».

Реактивную артиллерию традиционно называют в честь разрушительных природных явлений: «Град», «Ураган», «Смерч», «Торнадо». Мощным реактивным системам залпового огня, способным уничтожить за минуты целый населенный пункт, такие имена, согласитесь, очень идут.



На фото: Дальнобойная реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч» во время штурма позиций боевиков ИГИЛ* в Пальмире. Сирия, 02. 2016

Фото: Александр Пушин / ВГТРК

Крайне популярны у оружейников названия рек — ими особенно часто называли средства ПВО: комплексы «Шилка» и «Тунгуска», ЗРК «Двина», «Нева», «Печора» и «Ангара». Из этого правила, впрочем, есть немало исключений — самоходные и буксируемые артиллерийские установки «Мста», «Хоста», РСЗО «Кама» (модификация «Смерча») и другие.

Многие виды вооружений, техники и экипировки получают имена, так или иначе связанные с их «индивидуальными особенностями». Самая тяжелая российская межконтинентальная баллистическая ракета Р-36 М2 заслуженно носит гордое имя «Воевода». Этот «генерал всех МБР» способен забросить на территорию противника аж десять боевых блоков мощностью до мегатонны каждый.

Ударный вертолет Ми-28 «Ночной охотник», как нетрудно догадаться, «заточен» под боевую работу в темное время суток. Скоростная ракета-торпеда «Шквал» — абсолютный рекордсмен в своем классе по скорости. Танковая динамическая защита «Контакт» срабатывает при контакте с боеприпасом противника.

Зимний маскхалат за характерную расцветку прозвали «Кляксой», а популярные в спецназе снайперские маскировочные костюмы — «Лешим» и «Кикиморой». Действительно, боец в таком наряде похож на кого угодно, только не на человека.



На фото: Военнослужащий на учениях морских пехотинцев береговых войск Балтийского флота в Калининградской области

Фото: РИА Новости/ Игорь Зарембо

Впрочем, подавляющее большинство советских и российских образцов вооружений их создатели называли без какой-либо логики, руководствуясь, скорее, принципом героев х/ф «Операция «Ы» — «чтобы никто не догадался». Из соображений секретности, юмора или просто наобум.

Как еще объяснить тот факт, что опытный автоматический гранатомет ТКБ-0134 прозвали «Козликом»? Или тяжелую огнеметную систему ТОС-1 — «Буратино»? Чем руководствовались люди, назвавшие сторожевой корабль «Гепардом», а опытный плавающий автомобиль УАЗ-3907 «Ягуаром»?

Кошачьи, как известно, не самые большие любители воды. Бронированные медицинские машины для Воздушно-десантных войск и вовсе «крестил» большой любитель черного юмора. Товарищ раненый, к вам едет «Айболит». Или потерпи, боец, «Травматизм» уже близко.

Отдельного упоминания заслуживают названия различных боеприпасов, которые придумали явно очень поэтические люди. Термобарическая головная часть «Волнение» для снарядов РСЗО «Смерч», 122-мм реактивный снаряд 9 М22К «Украшение» для «Градов», 240-миллиметровый реактивный снаряд МС-24 с химической боевой частью «Ласка» и 220-мм агитационный снаряд «Абзац». Видимо, полный.

На этом фоне как-то даже теряются авиационная станция целеуказания «Фантасмагория», 30-мм авиационная пушка «Балеринка», переносная РЛС артиллерийской разведки «Аистенок» и советская тактическая атомная бомба «Наташа».

«Хулиган» и «Рукавица»

Естественно, любой западный военный с ума сойдет, если попытается разобраться во всех хитросплетениях нашего оружейно-лингвистического разнообразия. Впрочем, и россиянину непросто понять, почему, например, стратегический ракетоносец Ту-160 («Белый лебедь») в американской прессе называют «Блэкджеком», легкий истребитель МиГ-29 — «Точкой опоры» (Fulcrum), а противолодочный вертолет Ка-25 — «Гормоном» (Hormone).

Казалось бы, на Западе дела с фантазией обстоят еще покруче, чем у нас. Однако кодовая классификация НАТО советских и российских летательных аппаратов основана на очень простой системе.



На фото: Российский многоцелевой истребитель Су-35

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

Самолетам и вертолетам ВКС России на Западе присваивают имена, первые буквы которых соответствуют их типу. Например, истребителям (fighter) дают «прозвища» на букву F. Су-27 и все его «потомки» вплоть до Су-35 получили «кличку» Flanker — «Бьющий во фланг», скоростные перехватчики МиГ-31 — Foxhound («Лисья гончая»), а истребители-бомбардировщики Су-34 стали «Футбольными защитниками» (Fullback).

Точно по такому же принципу американцы дают имена нашим бомбардировщикам (bomber): Ту-95 и его модификации — Bear («Медведь»), Ту-22 М Backfire («Бьющий в тыл»), Ту-22 ранних версий — Blinder («Ослепляющий») и т. д.

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Литерой М (miscellaneous — разное) в классификации НАТО обозначаются все другие типы самолетов: разведчики, учебно-боевые, дальнего радиолокационного обнаружения и прочие. К ним относятся истребитель-«тренажер» Як-130 Mitten («Рукавица»), самолет ДРЛО А-50 Mainstay («Основа»), топливозаправщик Ил-78 Midas («Царь Мидас»).

Обозначения транспортников начинаются с C (сargo — груз): Ил-76 Candid («Искренний»), Ан-124 Condor («Кондор»), Ан-12 Cub («Щенок»). Имена вертолетов, как не трудно догадаться, начинаются с H (helicopter): Ми-24 Hind («Лань»), Ми-28 Havoc («Опустошитель»), Ми-26 Hoodlom («Хулиган»).

Стоит отдать вероятному противнику должное: многие прозвища подобраны довольно метко. Но хоть убей непонятно, почему наш бронированный как танк и вооруженный до зубов истребитель-штурмовик Су-25 натовцы прозвали «Лягушачьей лапкой» (Frogfoot)?

Андрей Коц

* запрещенная в РФ террористическая организация.