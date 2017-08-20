Найден “Индианаполис”
12:29. 20 августа 2017 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Тихом Океане на глубине 5,5 километров найдены останки тяжелого крейсера "Индианаполис", который был потоплен 30 июля 1945 года японской подводной лодкой.
Крейсер известен тем, что принимал участие в доставке ядерного оружия для бомбардировок Японии и стал последним крупным надводным боевым кораблем погибшим во второй мировой войне, а также тем, что после потопления, значительную часть его экипажа сожрали акулы. Не так давно на эту тему был снят убогий фильм "Крейсер" с Кейджем http://colonelcassad.livejournal.com/284
"Индианаполис" в Лос-Анджелесе. 1945-й год.
Останки корабля были обнаружены исследовательской группой Пола Аллена, которая участвует в экспедициях к потопленным боевым кораблям.
В частности она принимала участие в подъеме судового колокола с британского линейного крейсера "Худ", потопленного "Бисмарком" в Датском проливе 24 мая 1941 года.
Осуществлялись погружения к итальянскому эсминцу класса "Солдати" затопленному после боя с англичанами в 1940 году в Средиземном море, японскому линкору "Мусаси" погибшего в сражении на Филиппинах.
О работе группы можно подробнее почитать вот здесь (на английском) https://www.paulallen.com/uss-indianapol
Ну а ниже, место последнего упокоения "Индианаполиса".
Источник: colonelcassad.livejournal.com