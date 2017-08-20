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Найден “Индианаполис”

12:29. 20 августа 2017 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал:


В Тихом Океане на глубине 5,5 километров найдены останки тяжелого крейсера "Индианаполис", который был потоплен 30 июля 1945 года японской подводной лодкой.
Крейсер известен тем, что принимал участие в доставке ядерного оружия для бомбардировок Японии и стал последним крупным надводным боевым кораблем погибшим во второй мировой войне, а также тем, что после потопления, значительную часть его экипажа сожрали акулы. Не так давно на эту тему был снят убогий фильм "Крейсер" с Кейджем http://colonelcassad.livejournal.com/2848247.html (по ссылке немного истории).


"Индианаполис" в Лос-Анджелесе. 1945-й год.

Останки корабля были обнаружены исследовательской группой Пола Аллена, которая участвует в экспедициях к потопленным боевым кораблям.
В частности она принимала участие в подъеме судового колокола с британского линейного крейсера "Худ", потопленного "Бисмарком" в Датском проливе 24 мая 1941 года.
Осуществлялись погружения к итальянскому эсминцу класса "Солдати" затопленному после боя с англичанами в 1940 году в Средиземном море, японскому линкору "Мусаси" погибшего в сражении на Филиппинах.
О работе группы можно подробнее почитать вот здесь (на английском) https://www.paulallen.com/uss-indianapolis-history-and-discovery-materials/#paul-g-allen-locates-sunken-japanese-wwii-battleship-musashi
Ну а ниже, место последнего упокоения "Индианаполиса".











Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1945, война на море, индианаполис, история, подводная археология, пол аллен, тихий океан, хиросима, ядерное оружие
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