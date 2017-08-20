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Мудрая притча о пустых людских жалобах

20:11. 20 августа 2017 Просмотров - 252 Один комментарий Опубликовал:



Однажды человек шел мимо некоего дома и увидел старушку в кресле-качалке, рядом с ней качался в кресле старичок, читающий газету, а между ними на крыльце лежала собака и скулила, как будто бы от боли. Проходя мимо, человек про себя удивился, почему же скулит собака.

На следующий день он снова шел мимо этого дома. Он увидел престарелую пару в креслах-качалках и собаку, лежащую между ними и издающую тот же жалобный звук.

Озадаченный человек пообещал себе, что, если и завтра собака будет скулить, он спросит о ней у этой пары.

На третий день на свою беду он увидел ту же сцену: старушка качалась в кресле, старичок читал газету, а собака лежала на своем месте и жалобно скулила.

Он больше не мог это выносить.

— Извините, мэм, — обратился он к старушке, — что случилось с вашей собакой?

— С ней? — переспросила она. — Она лежит на гвозде.

Озадаченный ее ответом человек спросил:

— Если она лежит на гвозде и ей больно, почему она просто не встанет?

Старушка улыбнулась и сказала приветливым ласковым голосом:

— Значит, голубчик, ей больно настолько, чтобы скулить, но не настолько, чтобы сдвинуться с места…

В этом есть правда: мы часто ноем о том, что нас достало, что надо что-то менять, но при этом ничего не делаем. Вместо того, чтобы хотя бы «встать»!

Источник: nashaplaneta.su

Метки: афоризмы, притчи, юмор
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Один комментарий»

  • 6456 5422
    Ъ 20 августа 2017 в 20:38 Ссылка Пометить
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    Никто никогда не видел животное самовольно лежащее на гвозде…Это-невозможно.Но долб…ов,внимающих “эту мудрость”-масса.

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