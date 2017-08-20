Мудрая притча о пустых людских жалобах

Однажды человек шел мимо некоего дома и увидел старушку в кресле-качалке, рядом с ней качался в кресле старичок, читающий газету, а между ними на крыльце лежала собака и скулила, как будто бы от боли. Проходя мимо, человек про себя удивился, почему же скулит собака.На следующий день он снова шел мимо этого дома. Он увидел престарелую пару в креслах-качалках и собаку, лежащую между ними и издающую тот же жалобный звук.Озадаченный человек пообещал себе, что, если и завтра собака будет скулить, он спросит о ней у этой пары.На третий день на свою беду он увидел ту же сцену: старушка качалась в кресле, старичок читал газету, а собака лежала на своем месте и жалобно скулила.Он больше не мог это выносить.— Извините, мэм, — обратился он к старушке, — что случилось с вашей собакой?— С ней? — переспросила она. — Она лежит на гвозде.Озадаченный ее ответом человек спросил:— Если она лежит на гвозде и ей больно, почему она просто не встанет?Старушка улыбнулась и сказала приветливым ласковым голосом:— Значит, голубчик, ей больно настолько, чтобы скулить, но не настолько, чтобы сдвинуться с места…В этом есть правда: мы часто ноем о том, что нас достало, что надо что-то менять, но при этом ничего не делаем. Вместо того, чтобы хотя бы «встать»!

Источник: nashaplaneta.su