Кто построил древние тоннели под всей Европой?

Под Европой есть сотни, а возможно и тысячи подземных туннелей, происхождение которых остаётся тайной. Этот тип туннелей называется «erdstall», и они очень узкие. От 1 до 1,2 м в высоту и около 60 см в ширину.

Под Европой есть сотни, а возможно и тысячи подземных туннелей, происхождение которых остаётся тайной. Этот тип туннелей называется «erdstall», и они очень узкие. От 1 до 1,2 м в высоту и около 60 см в ширину.

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Также встречаются соединительные туннели, которые ещё меньше, и через которые вряд ли пройдёт взрослый человек или человек с избыточным весом. Некоторые туннельные системы представляют собой кольца, длина большинства туннелей в таких системах не превышает 50 м.

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Возраст туннелей приблизительно определяется как раннее средневековье. Поскольку в туннелях не удалось найти никаких исторических артефактов, трудно определить возраст точнее. По той же причине маловероятно, что эти туннели когда-либо использовались в качестве тайников или в качестве жилья. Хотя полностью исключать эту возможность нельзя.

Самая распространённая теория гласит, что это сооружения религиозного значения, и что они, возможно, принадлежали какому-то нехристианскому культу. Дополнением к тайне служит тот факт, что эти туннели никогда не упоминались в исторических текстах. Возможно, мы никогда не узнаем, откуда они взялись.

По мнению немецкого археолога доктора Генриха Куща который недавно выпустил книгу под названием «Секреты подземной двери в древний мир» тоннели появились еще в каменном веке — 5000 лет назад, в период неолита, поскольку они, как правило, расположены рядом со стоянками людей того времени. Поговаривают и о более ранних временах — 12000 лет назад.

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Есть данные радиоуглеродного анализа, что баварским тоннелям около 1500 лет, есть и более поздние, средневековые. Об одних было известно давно, другие, как Erdstall, были открыты случайно. Щипала травку корова на альпийском лужку — и вдруг провалилась под землю. Нельзя сказать, что об этих тоннелях не знали до выхода книги, но это как-то не слишком афишировалось, если не сказать прямо — замалчивалось. Темные туннели все еще практически неизвестны среди ученых. В этом отношении книга стала настоящим событием.

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«Мы хотели бы воспользоваться помощью физиков для радиоуглеродного датирования, экспертиз; теологов и специалистов по доисторическим временам»,- говорит один из исследователей Алборн. Ни одна диссертация пока не была написана на эту тему на сегодняшний день.

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По крайней мере, 700 подобных тоннелей были найдены только в Баварии, а также около 500 в Австрии. У народа они имеют причудливые названия, такие как «Schrazelloch» («дыра гоблинов») или «Alraunenhöhle» («пещера мандрагоры»). Некоторые саги рассказывают, что они входили в состав длинных туннелях соединяющих замки.

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У европейских тоннелей, как правило, одинаковая сводчатая конструкция, высота около 70 сантиметров, часто тоннели соединены ходами диаметром в 40 сантиметров, в которые едва может протиснуться нормальный человек. Кущ предполагает, что прежде подземная сеть была еще больше, но часть ее постепенно разрушилась. Или еще не найдена.

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Некоторые эксперты полагают, что сеть была способом защиты человека от хищников, а другие думают, что некоторые из связанных туннелей использовались в качестве переходов, чтобы путешествовать безопасно, независимо от войн, насилия и даже погоды над землей. Одно верно — очевидно таковой способ передвижения под землей был чрезвычайно популярен. Правда, не очень ясно кому.

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В книге отмечается, что часовни часто строились на входах в тоннели, может быть потому, что Церковь боялись языческого наследия, или возможно, для того чтобы таким образом устранить его влияние. Множество тоннелей засыпалось, входы в них замуровывались. Иногда в пещерах попадаются рельефы, как к примеру на Bösenreutin недалеко от города Линдау на Боденском озере.

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На нем изображен гоблин с хвостом. Возможно какие-то галереи были храмами для последователей каких то языческих обрядов, вполне возможно что люди эти просто использовали то, что не они построили. В некоторых хрониках были обнаружены ссылки на эти туннели, как на пути в преисподнюю.

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Но глядя на эти подземные ходы, а они явно искусственные, нельзя отделаться от мысли что человеку, должно быть, в них было явно неудобно и неуютно. Попробуйте-ка вприсядку пройти хотя бы десяток метров. И на коленках вы тоже долго не пропутешествуете. Дышать там трудно и длительную осаду, укрываясь от врагов, не выдержишь.

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Создается от всего этого впечатление, что мифы о гномах (или карликах, хоббитах, гоблинах — называйте как хотите) действительно имеют реальную почву, точнее, имеют доказательством то, что находится под ней.

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