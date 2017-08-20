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Кто построил древние тоннели под всей Европой?

12:35. 20 августа 2017 Просмотров - 426 Нет комментариев Опубликовал:

Под Европой есть сотни, а возможно и тысячи подземных туннелей, происхождение которых остаётся тайной. Этот тип туннелей называется «erdstall», и они очень узкие. От 1 до 1,2 м в высоту и около 60 см в ширину. 

Под Европой есть сотни, а возможно и тысячи подземных туннелей, происхождение которых остаётся тайной. Этот тип туннелей называется «erdstall», и они очень узкие. От 1 до 1,2 м в высоту и около 60 см в ширину. 

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

Также встречаются соединительные туннели, которые ещё меньше, и через которые вряд ли пройдёт взрослый человек или человек с избыточным весом. Некоторые туннельные системы представляют собой кольца, длина большинства туннелей в таких системах не превышает 50 м.

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

Возраст туннелей приблизительно определяется как раннее средневековье. Поскольку в туннелях не удалось найти никаких исторических артефактов, трудно определить возраст точнее. По той же причине маловероятно, что эти туннели когда-либо использовались в качестве тайников или в качестве жилья. Хотя полностью исключать эту возможность нельзя. 

Самая распространённая теория гласит, что это сооружения религиозного значения, и что они, возможно, принадлежали какому-то нехристианскому культу. Дополнением к тайне служит тот факт, что эти туннели никогда не упоминались в исторических текстах. Возможно, мы никогда не узнаем, откуда они взялись.

Кто построил древние тоннели под всей Европой?

По мнению немецкого археолога доктора Генриха Куща который недавно выпустил книгу под названием «Секреты подземной двери в древний мир» тоннели появились еще в каменном веке — 5000 лет назад, в период неолита, поскольку они, как правило, расположены рядом со стоянками людей того времени. Поговаривают и о более ранних временах — 12000 лет назад. 

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

Есть данные радиоуглеродного анализа, что баварским тоннелям около 1500 лет, есть и более поздние, средневековые. Об одних было известно давно, другие, как Erdstall, были открыты случайно. Щипала травку корова на альпийском лужку — и вдруг провалилась под землю. Нельзя сказать, что об этих тоннелях не знали до выхода книги, но это как-то не слишком афишировалось, если не сказать прямо — замалчивалось. Темные туннели все еще практически неизвестны среди ученых. В этом отношении книга стала настоящим событием. 

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

«Мы хотели бы воспользоваться помощью физиков для радиоуглеродного датирования, экспертиз; теологов и специалистов по доисторическим временам»,- говорит один из исследователей Алборн. Ни одна диссертация пока не была написана на эту тему на сегодняшний день.

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

По крайней мере, 700 подобных тоннелей были найдены только в Баварии, а также около 500 в Австрии. У народа они имеют причудливые названия, такие как «Schrazelloch» («дыра гоблинов») или «Alraunenhöhle» («пещера мандрагоры»). Некоторые саги рассказывают, что они входили в состав длинных туннелях соединяющих замки.

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

У европейских тоннелей, как правило, одинаковая сводчатая конструкция, высота около 70 сантиметров, часто тоннели соединены ходами диаметром в 40 сантиметров, в которые едва может протиснуться нормальный человек. Кущ предполагает, что прежде подземная сеть была еще больше, но часть ее постепенно разрушилась. Или еще не найдена.

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

Некоторые эксперты полагают, что сеть была способом защиты человека от хищников, а другие думают, что некоторые из связанных туннелей использовались в качестве переходов, чтобы путешествовать безопасно, независимо от войн, насилия и даже погоды над землей. Одно верно — очевидно таковой способ передвижения под землей был чрезвычайно популярен. Правда, не очень ясно кому.

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

В книге отмечается, что часовни часто строились на входах в тоннели, может быть потому, что Церковь боялись языческого наследия, или возможно, для того чтобы таким образом устранить его влияние. Множество тоннелей засыпалось, входы в них замуровывались. Иногда в пещерах попадаются рельефы, как к примеру на Bösenreutin недалеко от города Линдау на Боденском озере. 

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

На нем изображен гоблин с хвостом. Возможно какие-то галереи были храмами для последователей каких то языческих обрядов, вполне возможно что люди эти просто использовали то, что не они построили. В некоторых хрониках были обнаружены ссылки на эти туннели, как на пути в преисподнюю.

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

Но глядя на эти подземные ходы, а они явно искусственные, нельзя отделаться от мысли что человеку, должно быть, в них было явно неудобно и неуютно. Попробуйте-ка вприсядку пройти хотя бы десяток метров. И на коленках вы тоже долго не пропутешествуете. Дышать там трудно и длительную осаду, укрываясь от врагов, не выдержишь.

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

Создается от всего этого впечатление, что мифы о гномах (или карликах, хоббитах, гоблинах — называйте как хотите) действительно имеют реальную почву, точнее, имеют доказательством то, что находится под ней.

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Кто построил древние тоннели под всей Европой?< ![CDATA[]]> 

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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