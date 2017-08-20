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Каменоломня или остатки древнего города?

19:00. 20 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Многие читатели должны помнить статью Крепость Саркел под слоями глины. Делюсь находкой одного из читателей очень похожего на остатки Саркела в этих же местах.




Место – Цимлянское водохранилище, Ростовская область. Прямо на берегу лежат развалы гранитных валунов и мелких их фрагментов. Они характерно накрыты (частично) слоем глиняных наносов. Надо понимать что вода размыла часть глины обнажив обломки под ней.








Общий вид берега с обломками

А вот фотографии раскопок Саркела:





Но вернемся к находке:





Самое интересно – во многих валунах есть ровные круглые отверстия, однозначно искусственные.


Отверстие в верхней части большого камня по центру




Материал – возможно гранит, но не исключаю, что просто плотный песчаник









Когда я указал людям на эти отверстия и попросил высказать предположения об их происхождении – они сказали что это однозначно следы взрывных работ – при современном строительстве.
То есть сверлится отверстие закладывается заряд (шашка или порох) – взрыв и мелкие фрагменты идут в дело.
В пользу этого предположения работает тот факт что недалеко действительно – берег благоустроен этими мелкими обломками.
Недостатки версии: я понимаю что при взрыве отверстие должно разрушиться. Однако мы видим что они целые. И также факт частичного занесения валунов глиной говорит о том что там ничего не взрывали – при взрыве всю эту глину раскидало бы на сотни метров вокруг. Также не видно ни воронок, ни иных характерных следов взрывных работ








Закругленный валун. Возможно его катало водой. А может быть – литье. Видна странная верхняя его фактура.




Валун справа закрыт слоем глины. Ее что, после взрывных работ нанесло что ли?


Валуны в воде – на дне их тоже полно. Это затопленная территория, водохранилище.

Фотопланы окрестностей:







Карты из гугл этой местности:







Полоса обломков довольно ровная, как будто специально насыпанная. Но она точно не специально насыпанная – это чувствуется когда стоишь рядом, все хаотично, все покрыто спрессованной глиной. Весь берег засыпан мелкой крошкой
и еще один момент: именно там находится та самая крепость Саркел под глиной, причем крепость там не одна и непонятно вообще Саркел это или нет, и если да, то какая именно. Официально у историков это называется левобережное городище и правобережное городище. Одно из них сейчас на дне водохранилища.

Самое непротиворечивое что мне видится – древние гранитные объекты были разрушены сильным ударом (природным или оружием не принципиально), и потом селевой поток сдвинул их очень ровно и накрыл – ну или как то так. Иначе непонятно почему они такой ровной полоской легли. Что за дырки тоже непонятно – то ли действительно что то современное, (они ровные и одинаковые) но непонятно зачем их было делать. Взрывов там не было – следы были бы видны
если это древние дырки – то тоже непонятно зачем они и почему нет дырок других диаметров.

Кстати фактура поверхности в отверстиях ничем не отличается от остальной поверхности камня – не думаю что их сверлили в последние десятки лет, отверстия явно очень старые, некоторые потеряли круглую форму, следов сверла – радиальных полосок также нигде нет.

sibved: Скорее всего это каменоломни. Кроме взрывов, есть технология раскалывания клиньями. Но сверлить для нее не обязательно сквозные отверстия. Если это для шашек или пороха – значит уже был как минимум порох. Еще возникла мысль, что это разбирали остатки чего-то очень древнего.

Благодарность Александру Анищенко за предоставленный материал.


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: древние строения, история, находки, потоп
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