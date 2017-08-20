Главная » История, Политика

Как судили предателя Власова

19:00. 20 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: http://stalist.livejournal.com/
В конце войны генерал Власов с вооруженными частями РОА предал уже фашистов и стал искать поддержки у союзников, в частности американцев. Основная часть власовцев была сразу же выдана ими советским властям. Поняв, что американцы не собираются его покрывать, генерал попросил политического убежища у нейтральной Швейцарии. В этом ему безоговорочно отказали. В 1945-ом, 12 мая, Власов был выдан союзниками советской разведгруппе Якушева и арестован.

15 мая Власова доставили на Лубянку. Первый допрос вел сам комиссар Абакумов В.С., начальник контрразведки. Затем в качестве секретного арестанта под номером 31 Власов был помещен в камеру. 16 мая подследственный генерал попал в так называемый «конвейер». Этим словом на Лубянке называлась особая технология допроса: арестанта почти непрерывно допрашивают сменяющие друг друга охранники и следователи.
Это продолжалось около десяти дней. Власов признал свою вину полностью. Под следствием он пробыл до конца 1945-го. В декабре Абакумов написал доклад Сталину о 12-ти заключенных «власовцах» и предложил приговорить их к высшей мере наказания.

Заседание по делу Власова и его приверженцев длилось 2 дня: с 30 июля по 1 августа 1946 года. Означенного числа 12 генералов были обвинены в измене Родине, шпионаже и диверсионной деятельности против Советского Союза. Приговор привели в исполнение немедленно, прямо в тюрьме. Тела повешенных генералов были кремированы; их прах — развеян в безымянном рву неподалеку от Донского монастыря. Так «хоронили» многих врагов народа.

Попытка обелить имя генерала Власова была предпринята в 2001 году с подачи иеромонаха Никона (в миру известен как Сергей Белавенец). Его прошение о реабилитации казненного в 1946 году генерала основано на том, что тот якобы был не предателем Родины, а лишь противником большевизма, атеизма и тоталитарного сталинского режима, в грош не ставившего человеческую жизнь.
Решением Верховного суда РФ от 2001 года с казненного в 1946 году генерала Власова А. А. было посмертно снято только обвинение в контрреволюционной пропаганде. По остальным пунктам обвинения он реабилитирован не был.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
В каком государстве мы живём?
...национальных интересов, так как: - Какой народ в России не... передадут еврейской общине. “Как сообщает «Агентство еврейских новостей...-1945 годов, восхвалившим предателя Власова, повешенного в 1946 году...Квачкова намерена бороться в суде за разблокировку счёта....
Предатели или герои? Патриотизм или трусость? Война во славу Гитлера...
...гитлеровской Германии – это просто предатели, и награда им только... требованиям войск СС. Как свидетельствуют архивные документы немецкого... Бутырской тюрьмы вместе с Власовым и Трухиным. Некоторой части...были приговорены военно-полевыми судами к смертной казни ...
Резонанс в обществе как ответ на установку памятника А. Солженицыну (2)
...— примкнул к РОА Андрей Власова) и т.д.Кроме ... осевшие в столице либерал-предатели, прямые наследники Солженицына.Солженизм...и прочим предателям Родины. Нас травят либеральным дустом как клопов, пытаясь... обычного суда, то для Суда Истории точно!И этот суд даст...
Бэкграунд, выпуск-302 за 20 апреля 2013
... отношении как чеченских, так и всех постсоветских финансовых активов. Поэтому, судя по... замечательный во всех отношениях суд уже два года как просрочил мандат ООН... тоже не найдешь водку имени предателя Власова, да и его поклонники голову...
Скоро будет 20 лет, как на территории России установился самый кровавый в истории человечества режим
...войск генерал-полковника Виктора Власова, препятствовавшего Сердюкову в.... Их прокуроры и судьи, фабрикующие уголовные дела ... выгоден только сионистам. Предателей и пособников режима из...подконтрольные им формирования боевиков как бандитский спецназ, который ...
Паразитирующие на русском народе грантоеды решили устроить суд над... Сталиным!
..., как если бы некто, понимая, что русские в армии Власова сражаются... виду лишь власовцев:„Русские - предатели и подонки”. Мы видим, ...Конгресса, но упомянем последнюю: устроить суд над... Сталиным! Над Сталиным,...И.А. Крылова „а судьи кто?” не удосужились хотя ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>