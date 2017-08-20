Энергия — это ни что иное, как управление и концентрация вашего внимания.

Это правило означает: куда направлено ваше внимание — туда и уходит ваша энергия.

На что вы обращаете своё внимание — туда вы отдаёте свою энергию.

Вы, как будто делитесь ей. Куда вы направляете свою энергию — к этому вы хотите быть ближе.

Или, точнее говоря, куда вы направляете своё внимание — с этим вы хотите быть ближе.

Как ПРОСТО... мы теряем и как ТРУДНО набираем ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ Как ПРОСТО... мы теряем и как ТРУДНО набираем ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ https://cont.ws/@infobazasm/69...

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"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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