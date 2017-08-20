Читая польские газеты

Читаем польские газеты первой половины сентября 1939 года

Интересный обзор польской военной пропаганды первой половины сентября 1939 года.Обсценная лексика сохранена.

Просмотрел польские газеты начала вторжения немцев в Польшу… Это газеты первой половины сентября 1939 года. Газеты в хорошем качестве из польского архива представляю и Вам. Ранее в сети я встречал посты по этой теме. Я решил сам немного покопаться в первоисточниках. Акценты ставлю на главные новости этих газет и обращаю внимание только на самую главную информацию. Перевожу заглавия и выдержки из статей. Уверяю Вас, что выдержки представленные мной выражают только основной смысл информации, которую публикуют газеты. Своими выдержками ни сколь не искажаю "газетную правду". Ключевые выражения и заглавия перевожу и привожу – дословно.



Знать этот исторический материал необходимо прежде всего для понимания реальной ситуации, которая сложилась во время вторжения нацистов в Польшу в сентябре 1939 года, чтобы объективно понять действия Советского Союза в данной ситуации.

Эти документы подтверждают гнилую сущность польской пропаганды сейчас и тогда.

Помимо этого лишний раз подтверждаемся в сущности Англии, Франции и Америки. Они делают только то, что им выгодно, несмотря на жертвы, несправедливость и наплевательски относятся на свои же собственные обещания.



Вот польский плакат – "Англия – это твоих рук дело!". Англия и Франция имея письменные союзнические обязательства - просто сдали Польшу нацистам…







Чтобы посмотреть газету в отличном качестве – откройте ее в отдельном окне.

Потратил достаточно много времени на это дело, но нашел то, что шокирует и удивляет. Прежде всего это откровенная ложь польских газет. Такая брехня, в такой самый страшный момент для страны, просто возмущает! Польская пропаганда прямо обсерается от вранья! Я понимаю там надо успокоить народ… Что сражаются, помощь идет. Хотя, какого хрена успокаивать – надо всех поднимать на защиту Родины! Немцы бомбят, убивают, оккупируют страну, а польская пропаганда травит байки об "успехах войска польского на фронте" и "помощи Англии и Франции", которые "мужественно громят" немецкие войска уже в Германии… Млин!

Чуть поподробнее…. Прежде всего во всей польской пропаганде полная уверенность на "Запад нам поможет!". Эту хохму в нашей классике высказал еще Остап Бендер. По польским газетам "Запад уже помогает". Весь акцент на Запад. Газеты прямо во всю рассказывают о политическом и общественном прессинге Германии на международной арене, которую устроили западные союзники Польши. Газеты рассказывают об активных действиях западных политиков, о активных военных действиях Англии и Франции. Будто союзники Польши уже во всю бомбят Германию, боевые действия простираются на суше и на море. Германия полностью в блокаде… Рассказывается об успешных совместных боевых действиях французских-английских-польских моряков-летчиков-пехотинцев. Тут уже добровольцы из Чехии поспевают… Вообщем, Германию полностью обложили со всех сторон. Население Германии в панике не знает куда деваться. Польские газеты печатают все малейшие "телодвижения" Англии и Франции, поляки прямо "заглядывают рот" любого политического пустозвона из Англии, Франции и Америки. При этом пустое действо англичан и французов представляется в польских газетах прямо таки гиперболически, но ни как объективно…

Не мало и радостных победных криков, что войско польское во всю крушит немецкую армию. Приводятся цифры немецких потерь. Вот уже немцы бегут из под Варшавы. Поляки бомбят Берлин! И заметьте по датам газет… Все происходит когда немцы уже у Львова, Варшава как десять дней в окружении, захвачены практически все польские города. Когда на третий день немецкого вторжения уже польской авиации не существовало… Краковская «Tempo Dnia» (Темп дня) сообщала 2 сентября: «В ответ на предательскую атаку немецкой авиации на мирные польские города польские лётчики бомбили Берлин и Гданьск». Из сообщения Верховного командования от 2 сентября, сообщающего, что в течении двух дней мы потеряли лишь 12 самолётов, можно было сделать вывод, что польские потери в налёте на Берлин были небольшими. Польская победа в небе над Гданьском была тем более ценной, что – как сообщала пресса в тот день – «гауляйтер Форстер объявил присоединение Гданьска к Рейху».

Энтузиазму толпы, собравшейся в Варшаве перед британским посольством, не было границ. Польская пресса сообщала о «едином фронте свободы против германского варварства». Уже на следующий день сводка, передаваемая по радио, официально сообщала, что французская армия прорвала немецкий фронт в семи местах и устремилась вглубь Германии. «Express Poranny»(Утренний экспресс) от 6 сентября, подтверждая эту приятную для Польши новость, дополнял её информацией о налёте польских бомбардировщиков на Берлин. По очевидным причинам детали не сообщались, но Польскому радио удалось установить, что «все наши самолёты в количестве 30 вернулись без повреждений на свои аэродромы». Если кто-то ещё имел сомнения в успешном для Польши развитии событий, должен был поверить Стефану Стажинскому, геройскому гражданскому комиссару обороны Варшавы, который 9 сентября, в одном из первых исторических обращений к мирному населению сказал: «Немцы, желая защищаться на западе, должны отозвать свои войска с нашего фронта, чтобы перебросить их на фронт англо-французский. Уже перебросили на западный фронт шесть дивизий, много эскадрилий и танковых частей». Через неделю оказалось, что никто не перебросил на англо-французский фронт ни одного солдата. В реальности никакой блокады Германии не было, как и не было морских-воздушных и сухопутных баталий англичан-французов с немцами… Никто в Германию не вторгался… Никто из англичан-французов-американцев не топил немецкие корабли и не сбивал немецкие самолеты, тем более не бомбил Берлин и немецкие города и не господствовал в небе Германии.. Союзнический долг Англии и Франции был только на словах политиков и в польских газетах…

Меня рассмешило вот что… Поляки сейчас воняют о якобы ужасной коммунистической-советской пропаганде, которая вообще не раскрывала правду людям… Так подождите…, в Польше тогда и близко комуняк, гэбешни и цензуры вообще не было… Так кто так у них тогда пиздел народу? Получается сами себя наёбывали. И сейчас продолжают… Почитав эти польские газетенки видно, что эти польские пиздоболы ничуть не поменялись с тех времен…

Вообщем…, представляю самые "наиправдивейшие" польские газеты, смотрите, читайте, удивляйтесь…

ВАРШАВСКИЙ КУРЬЕР

от 1 сентября 1939 года.

"Бандитский набег немецкой армии без объявления войны на земли Польской Республики"

Обращение Президента Республики

Граждане Республики!

Сегодняшней ночи извечный враг наш начал дерзкие действия перед Польским Государством, что я говорю перед Богом и историей. В этот момент исторической я обращаюсь ко всем гражданам Государства в глубоком убеждении, что целый Народ защитит свою свободу, независимость и честь, сосредоточится вокруг Главного Вождя и Вооруженных Сил, а также даст достойный ответ нападению, как то уже неоднократно делалось в истории польско-немецких взаимоотношений. Целый Польский Народ, благословленный через Бога, в борьбе за свое святое и правильное дело, соединенный с Армией пойдет плечом к плечу в бою к полной победе.

Мой коммент: Удивило следующее. Польский лидер, который ранее дружил с Германией, лил дружественные речи – теперь называет Германию "извечным врагом". И потом польский лидер подчеркивает, что народ даст немцам "достойный ответ нападению, как то уже неоднократно делалось в истории польско-немецких взаимоотношений"… Когда это поляки немцев побеждали?





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ВАРШАВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК.

от 1 сентября 1939 года.

"Франция и Англия: если Германия не отзовет войска, то союзники Польши выполнят свои обязательства (вступят в войну с Германией)"

Мой коммент: статья большая, приводится то что наговорили и наобещали Галифакс и Даладье. Весь смысл сводится к тому, что "все порвут Германию как тузик грелку".

Далее… Интересная статья. Новости из Токио. Токио осудило договор о ненападении между Германией и СССР. Токио считает, что тем самым Германия нарушила договоренности с Японией. Япония считает, что это снимает с нее обязательства перед Германией. В настоящее время Япония собирается решать проблемы на территории Китая и Дальнего востока (мы то знаем, что это оккупация этих территорий, помним Халкин-Гол и Хасан). Поляки пишут, что японская пресса полна антинемецких выступлений.

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ВАРШАВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК.

от 3 сентября 1939 года.

"Военные сообщения"

"Второе сообщение Главного штаба – мы Уничтожили 100 танков и 37 немецких самолетов"

"Германия бомбардирует гражданское население"

Мой коммент: Две малюсенькие статьи с фронта, одна про количество уничтоженных немцев и одна про оборону Вестерплатто. Все! Это все сводки с фронта! Обалдеть! Далее ВСЯ газета посвящена политикам Англии, Франции и Америки…, что говорят, кто говорит и где говорят… Одна вода и политическая вонь…

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ВИЛЬНЮССКАЯ ГАЗЕТА.

от 3 сентября 1939 года.

"Тоже самое – мы уничтожили 100 немецких танков и 37 немецких самолетов!"

"Немецкое население в панике!"

Немецкое население в панике боится и готовится к налетам доблестной польской авиации, особенно после того как после первого немецкого налета на Польшу было сбито 16 немецких самолетов.

"Наказание смерть или тюрьма"

Германское правительство боится международного общественного мнения. Немцам запрещено слушать иностранное радио под страхом наказания. Принадлежит под­чертить, что таких драконовских сред­ств не хватался доныне ни один из правительств на свете в состоянии войны.

Мой коммент: Тут поменьше рассказов про политику. В основном общие слова про войну. Ну а как дела то в войске польском? Ни слова! А мы знаем, что на третий день в войске польском уже не осталось самолетов….

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ВАРШАВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК.

от 4 сентября 1939 года.

"Англия и Франция в войне с Германией"

" Историческая речь Чемберлена"

"Австралия в состоянии войны"

Мой коммент: Прочитал речь… Честно говоря одна вода, бла-бла-бла… Самое главное, что ни слова о конкретных действиях Англии как союзника Польши, связанного договорными обязательствами с Польшей… В газете опять "Заграница нам поможет!" и ни слова как дела на фронте…., где войско польское, как народ польский сражается с оккупантами… Об этом – ничего…

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ВЕЧЕРНИЙ КУРЬЕР

от 4 сентября 1939 года.

"Англия держит слово"

"11-15 начинается англо-немецкая война"

Мой коммент: Во всю страницу "Заграница нам поможет!", только фишка в том, что вот по числу не определились – то ли 11, то ли 15 сентября…. Где вести с фронта? Где войско польское?

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ВАРШАВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК.

от 5 сентября 1939 года.

Английская авиация бомбит немецкие порты Wilhelmshafen и Brunsbuettel!

Прочитал… Тоже самое бла-бла-бла… Одни лозунги, что многочисленные налеты, даже ночью и при плохой погоде, многочисленные попадания. Однако интересно…, сообщают, что до воздушных боев не дошло. Английские летчики сбросили 6 миллионов листовок с воззванием к немецкому народу.

"Франция начала военные действия!"

"Энтузиазм в Париже. Уверенность в победе. Польские и чешские легионы."

Статья эта меня заинтересовала, почитал… Пипец! Значит так… Сообщается, что Франция начала полномасштабные боевые действия против Германии. Участвуют авиация, сухопутные войска и флот. Французы с "громадным энтузиазмом" восприняли начало войны (охренительно!). Даже прошли "спонтанные" манифестации в поддержку войне против Германии. Люди выкрикивали победные лозунги… Сообщают, что собралась толпа и у министерства на Quai d'Orsay, у дворца президента, посольств Англии и Польши. Даже лозунги были: "Vive la Pologne, vive la Angleterre, vive la Франция, vive victorie"!. Вот так то… Потом рассказывают о национальных легионах поляков и чехов. Польский легион насчитывает около 40 тыщ добровольцев. К примеру из Америки уже направляется чешский легион добровольцев на войну с Германией.

Где войско польское? Что на польском фронте? Немцы уже пол Польши прошли… Об этом ничего!

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ВАРШАВСКИЙ ВЕЧЕР

от 5 сентября 1939 года

Тоже пишет о том, как англичане бомбят немецкие порты, корабли и все такое…. И все про – "Франция", "Англия", "Франция", "Англия", "Франция", "Англия"……………

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АВС ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ

от 5 сентября 1939 года.

Смотрим в нижнем углу газеты: " 7 : 1- Немцы в ловушке!"

подсчет людей в миллионах – Польша 35 млн., Англия 524., Франция 112., Итого 671 млн. и Германия 90 млн…

Мой коммент: Нет слов! Ясно, что посчитали наилучших виртуальных друзей Польши. Вообщем 5 сентября, немец прошел пол Польши, а помощь из-за границы только в мечтах….

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МИНУТА

от 6 сентября 1939 года.

"Налет 30 польских бомбардировщиков на Берлин!"

" Линия Загфрида сломана в 5 местах!"

"Немецкие войска разбегаются в панике"

"Французские войска вступили в Саарский бассейн"

Ниже статьи о том, что Япония и Югославия объявили себя нейтралами в немецко-польской войне. То есть им пофигу.

Мой коммент: Значит переводить польские радостные вести о бомбардировке Берлина польской авиации и о бегстве немецкой армии не буду – это чистая бредятина и словесный онанизм.

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ВЕЧЕРНИЙ КУРЬЕР

от 6 сентября 1939 года.

"Блокада Германии!"

"Победная битва Англии на море"

Не удержался и перевел: " Варшава. По собственному телефону передают. Британский флот самый мощный флот в мире. Английское адмиралтейство сообщило, что Британскийфлот начал боевые действия на всех морях. На Северном море вчера состоялась большая морская битва.Английские пушкиметкими выстрелами причинили врагу серьезный вред. Целью английского флота по-видимому было обезвреживание немецкого флота. Удар был нанесен по Кильскому каналу, который представляет единственный выход Германии в Балтику. Нужно записать затопление торпедоносца "Olinda" и транспорта "Kristow"

"Марш французских войск"

Не удержался и перевел: " Варшава. По собственному телефону передают. Французские войска начали боевые действия. Акции взаимодействия французских сухопутных, морских и воздушных сил развиваются нормально. Французская армия продвигается вперед занимая запланированные боевые позиции. Французская армия столкнулась с врагом и на некоторых позициях начала их постоянную бомбардировку. Польская армия в это время нанесла урон врагу и польская кавалерия вступила в Восточную Пруссию и перенесла боевые действия в Германию.

"Паника в Третье Рейхе"

"Безусловное превосходство Британской авиации"

Ну тут прямо не было сил удержаться, чтоб не перевести: Варшава. По собственному телефону. Британская авиация сделала многочисленные налеты на немецкую территорию. В немецких городах паника. "…Немецкое общество до последней минуты было информировано министерством пропаганды, что и нет речи о допущении чужих самолетов к немецким городам…" Во время бомбардировок Wilhelmshafen и Brundbuetel английская авиация нанесла большие потери врагу. Немецкие самолеты были сбиты британскими самолетами. В воскресенье и понедельник английские летчики провели многочисленные разведывательные полеты над севером Германии. Английские летчики не встречают никаких трудностей и противодействия с немецкой стороны. Британская авиация господствует в воздухе.

Потом статья, что Испания выразила свою нейтральность в немецко-польской войне…

Мой коммент: Специально перевел статьи, прям не удержался. Вообщем.., Англия и Франция уже почти победили Германию, а польские конники уже воюют на территории Германии. Это полный пипец! Вот оказывается откуда теперешние польские брехуны научились врать… Потопленных немецких кораблей так и не нашел.

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МИНУТА

от 8 сентября 1939 года. 3 страница.

Мучился переводил заголовок. Так лихо закрутили!

Вообщем, типа…

" Все меньше немецких бомбардировщиков над Польшей"

"Где ударяет мощный франзузско-английский молот"

"Ни один немецкий солдат не останется на польской земле"

Попытался перевести всю статью. Смысла приводить Вам ее полностью совершенно нет. Художественные образи, патриотизм и все такое… "…Под напором броневого оружия и авиации, польская армия не сломалась. Сохранила силу духа и задержала врага. Мы знаем нашу армию, у нее есть силы, чтобы выиграть войну и выполнить свой долг…. Главное сила духа. Она у нас есть. От ее силы не устоит и крошится даже самое мощное оружие…."

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МИНУТА

от 8 сентября 1939 года.

"Мы боремся за все что есть самое дорогое на свете"

"Англия и Франция гордится своей союзницей Польшей"

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ВАРШАВСКИЙ КУРЬЕР

от 10 сентября 1939 года.

Тут видим некролог по защитникам Вестерплатто.

"Памяти героев Вестерплатто"

"В восьмой день польско-немецкой войны 8 сентября сего года в 11 часов 40 минут в доблестной борьбе на боевом посту пал смертью храбрых последний защитник из экипажа Вестерплатто по защите Польской Балтики."

Мой коммент: Это полный бред. Из 182 защитников гарнизона потери составили 16 человек убитыми (включая Казимежа Расинского, которого расстреляли свои за вывешенный белый флаг) и 50 ранеными. Это была явная очередная польская выдумка. И даже не потому, что неправильно названа дата капитуляция, которая состоялась 7 сентября. Смысл этого вранья, согласно которому погибли все защитники, был в том, чтобы пробудить в борющихся ещё поляках ненависть и желание отомстить. Только спустя годы оказалось, что легендарная уже оборона Вестерплатте требует основательного опровержения. Как следует из последних исследований историков, на второй день обороны майор Генрик Сухарский, комендант польской части, решил капитулировать. Я вот только еще раз убедился, что в ВикиПедии пишут всякое дерьмо. Там даже написали: "… В течение многих лет коммунистическая пропаганда создавала устойчивый миф об обороне Вестерплатте……. Утверждалось к тому же, что в боях погибли все защитники гарнизона. Миф воплотился в некоторых произведениях, в частности, в «Песне о солдатах Вестерплатте» известного поэта Константы Ильдефонса Галчинского…" Подождите! А вот представленный документ – польская газета это что? Коммунистическая пропаганда? Какого хрена валить на коммунистическую пропаганду, если врали про Вестерплатте еще до коммуняк!? С больной головы на здоровую! Задолбали эти сраные историки-брехуны!

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ВАРШАВСКИЙ ВЕЧЕР

от 12 сентября 1939 года.

Заголовки:

"Немецкие войска разбиты и отступают от Варшавы!"

"Враг отступает!"

"Вива Польша!"

"Приказ французского главнокомандующего"

"Все больше Английских войск во Франции"

"Немцы подобны татарам" (Знакомо как!!!!)

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ВАРШАВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК .

от 14 сентября 1939 года.

"Лодзь в руках польских – отбита бравой атакой"

"Армии Поморская и Познаньская соединились под Кутнем"

Опять заглядывают в рот Чемберлену. Печатают о его выступлении. Пишут, что большую часть своего выступления Чемберлен посвятил Польше. Он сказал, что поляки проявили сверхчеловеческую закалку, которая не встречалась в Истории. Он подчеркнул, что английский флот уже выполнил свое первое задание и отсек Германию от всех морей, остановив таким образом многочисленные суда с общим тоннажем 1.500.000 тонн. Чемберлен выразил благодарность и польскому флоту. Речь была принята в Польше аплодисментами.

Вот интересная статья. "Немецкие бомбардировщики с польскими опознавательными знаками атаковали советскую территорию". Как пишет статья, московское радио сообщило, что несколько польских бомбардировщиков вторглись на советскую территорию и бомбили села. Это не единственный случай… Далее польская газета пишет, что мол это были немцы с польскими опознавательными знаками….

Мой коммент: Заметьте, официального опровержения, что это бомбили не поляки, польская сторона не представляет… И кстати. Я вот заглянул на сообщения наших пограничников именно за этот период. Пограничники докладывают по команде о нарушении польскими военными самолетами государственной границы СССР. В частности привожу: Ямпольский погранотряд. Польский самолет-разведчик нарушил советское воздушное пространство в р-не п.Теофиполь, на участке погранзаставы "Степановка". В р-не с.Дидковцы, в 2км южнее г.Ямполь на советской территории совершил вынужденную посадку польский учебный самолет Р-13 Радомской военной пилотной школы. Советскими пограничниками задержаны 2 польских пилота. Олевский погранотряд. Три тяжелых двухмоторных самолета, нарушив советско-польскую границу с юго-запада, сбросили 5 бомб на ж/д-станцию в 12км восточнее г.Олевск, не причинив ушерба, после чего ушли вглубь советской территории вдоль ж/д-линии. Принадлежность самолетов не установлена. Ямпольский погранотряд. На участке погранзаставы "Баймачи" советскими истребителями принудительно посажен нарушивший советско-польскую границу польский двухмоторный бомбардировщик П-3Л-37 эскадрильи 1-го Варшавского авиаполка. Экипаж самолета (4 чел) взят в плен: подпоручики Длугош и Сабаницкий, капрал Матусяк, старший солдат Колодзик.

Так что факты на лицо….

Смотрим…





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УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС

от 17 сентября 1939 года.

"Польско-английский флот и польско-французская авиация задают тяжелые потери Германии"

"Немецкий генеральный штаб приказал войскам оккупирующим Польшу поспешить"

Вот две маленькие статьи:

"Немецкий самолет сбит над Россией"

16 сентября. Москва. Над территорией России около Киева сбит немецкий бомбардировщик. Летчики спаслись на парашютах. Они интернированы.

"Немцы сбили самолет Красного креста"

16 сентября. Лондон. Американский самолет Красного Креста, спешащий в Польшу, был сбит немцами и все пассажиры погибли.

Мой коммент: Тут уж явно про самолеты бреханули… Аж под Киевом немецкий бомбардировщик. Потом Американский самолет сбили. Ага! Щас! Да тут бы уже американцы вонь такую подняли и уже бомбили Германию по-настоящему, а не в польских байках!

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ВЕЧЕРНИЙ КУРЬЕР

от 17 сентября 1939 года.

"Муссолини порвал с Гитлером?!"

"Польские войска в наступлении!"

"Битва под Кутнем"

"Большие потери немецких войск"

"Варшава защищается"

"Польские самолеты бомбят Берлин. Бравый налет ночью."

"Налет англичан на Рейх"

"Побег немцев из Саар"

"Немецкую артиллерию под Львовом заставили замолкнуть"

Так вот тут интересные малюсенькие статьи:

"В России мобилизация"

"Немецкие бомбардировщики сбиты над Россией"

Варшава. Лондонское радио передает, что Советская артиллерия сбила немецкие бомбардировщики нарушившие границу СССР.

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ЕЖЕДНЕВНЫЙ КУРЬЕР

от 18 сентября 1939 года.

"Немцы убегают в панике"

"Поляки и французы бомбят Берлин"

"Ложь Адольфа Гитлера"

Вроцлавская радиостанция подала сообщение, что по приказу Адольфа Гитлера немецкие войска не бомбардируют Варшаву ни артиллерией ни авиацией. Обстреливают есть всего лишь стратегические пункты. Это сообщение, не приобрело себе признания ни в Англии ни во Франции. Они передают, что это ложь.

Мой коммент: Тут просто нечего сказать… Особенно на то, что "немцы убегают в панике", а "поляки и французы бомбят Берлин", прямо разбомбили уже весь…….

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РАННИЙ ЭКСПРЕСС

от 19 сентября 1939 года.

"Прелом немецкого фронта в Польше более близок чем это могло выдавать"

"Германия не господствует над захваченными территориями"

"Бдительность в отношении Советов – была правильной"- сказал Чемберлен.

Мой комент: Тут опять продолжается полный бред с "заграницей нам поможет!"… В газете продолжается и мелькают только Англия-Франция… Они бьют немцев, те бегут… Уже официальная польская пропаганда стоит по самую макушку в дерьме, но продолжает публиковать одну ложь. Польша уже практически полностью оккупирована – о каком переломе можно говорить! Это шокирует и ужасает!

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ВАРШАВСКИЙ ВЕЧЕР

от 19 сентября 1939 года

"Акция Советов и протест польского правительства"

"Нейтралитет или акт агрессии?"

"Голос возьмут США"

"….действия Советов против Польши равнозначно объявлению войны Англии и Франции…"

"Мы сбили 300 немецких самолетов"

Париж. Польские летчики и артиллеристы сбили 300 немецких самолетов.

Мой коммент: Обалдеть! Прямо как сейчас – "А что же скажет Амэрика!?". Польша уже полностью оккупирована, никакой помощи ни от Англии, ни от Франции, ни от США нет, а польская пропаганда все врет своим соотечественникам.., все заглядывают в рот Англии-Франции-Америке… Полный оцтой!

Удивляет, что этих идиотов от пропаганды и тех кто их слушает, верит и повторяет - ничему не научила история!





http://tsar-ivan.livejournal.com/8522.ht ml – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com