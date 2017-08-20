Американец о политической силе России: Вы не понимаете, с кем столкнулись
«Многие могут сказать, что Россия менее развитая страна, чем, например, Италия или Германия. Эти ребята не имеют ни малейшего понятия о том, о чем они говорят», — признает журналист из США Арман Сиани.
В интервью интернет-порталу Quoаra Сиани признает, что многие считают сильными сторонами Российской Федерации оружие и богатство природных ресурсов, однако кроме этого есть еще и сильнейшая политика.
Сиани отмечает, что в чем-то европейские страны и выигрывают у РФ, но точно не в политической воле. «У Европы ее просто нет», — отмечает журналист добавляя, что из-за извращенной демократии и разрозненности внутри союза, европейцы не могут решить даже самые насущные политические вопросы (например, кризис мигрантов), не говоря уже о внешней политике.Россия в этом плане больше консолидирована, она едина в своих политических желаниях и традициях, а значит, более успешна.
Говоря о силе России, Сиани признает: «Вы не понимаете, с кем столкнулись, она может разгромить любого, кто приблизится к ее границам, не используя оружие».
В мире существует стереотип о том, что Россия авторитарна и очень традиционна и менее либеральна, чем Запад и ущемляет чьи-то свободы. Таким людям я предлагаю вспомнить историю, отмечает журналист, Россия была третьей страной в мире, которая позволила женщинам голосовать (раньше, чем США и Великобритания).
Материал подготовила Оксана Волгина
Источник: nnm.me
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Сиани
“прозрел”
какой то залётный студентишка
Вот пусть своим соплякам объясняет то до чего сам “допер” побывав лично в России и увидев лично Людей Русских
Остальная био масса пока сидит в кафешках и хрумает чипсы с ГМО кофе – Этим все равно -Главное чтоб были чипсы и кафешки