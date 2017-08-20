АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР. Основы антропометрии.
18:59. 20 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у vaduhan_08 в АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР. Основы антропометрии.
В предыдущем посте про "Великого Дюрера"http://vaduhan-08.livejournal.co
m/327378.html я обещал рассказать про основные проколы создателей мифа древней истории "Дюрера" как такового и истории искусства вообще. Основать доказательство искусственной древности великого художника на истории бумаги и красок совершенно не возможно – бумага существовала с "древнейших времен" и даже в древнем Египте имели полноценный набор красок и создавали чудесные "Фаюмские портреты" http://vaduhan-08.livejournal.com/2 7831.html, которые по красочности и мастерству ни чем не уступают портретной живописи "эпохи возрождения" да и любого другого времени вплоть до 19 века.
Но создатели "Дюрера" работали в своем времени и естественно, вольно или не вольно, несли отпечаток знания и культурных традиций среды в которой они существовали!
Первая половина 19 века было временем великих открытий, люди познавали мир, познавали себя, строили гипотезы о происхождении человека и его месте в мире, мерили линейкой и циркулем все подряд и искали законометрости, объяснения законам природы.
Естественно, первое что стали мерить и сопоставлять результаты измерений, это был сам человек, его тело! Вот тут то Альбрехт Дюрер отметился по полной!
Это не просто рисунки человеческих пропорций, это таблицы антропологических ориентиров, таких рисунков у Дюрера великое множество. Дюрер четко дает ориентиры, точки для измерений основных пареметром человеческого тела. Мы до сих пор пользуемся именно этими ориентирами!
Рисунки Дюрера отличаются высочайшей анатомичностью. Считается что после окончания темных веков средневековья люди вновь, спустя тысячелетия, после великих античных художников, стали интересоваться анатомией человека. Сначала тайком воровали из могил трупы и копались в них, что бы исследовать, как там мышцы прикрепляются и так далее… ну и потом в конце 18 века и уже полноценно в 19 веке появились анатомические театры.
Я посвятил несколько постов истории хирургии и могу смело утверждать, что хирургия как наука а вместе с ней и патологическая анатомия появились только в 19 веке, а настоящее развитие началось со второй половины 19 века с открытием средств для обезболивания!http://vaduhan-08.livejou
rnal.com/168335.html
Нужен ли хирургу художник, а художнику хирург? Да, без сомнений!
Кто из моих читателей не знает – я по специальности хирург и слава богу в детстве окончил художественную школу. Мне, в работе, умение нарисовать объект моих манипуляций очень помогало, любая сложная и не стандартная операция требовала зарисовать то что ты там наковырял внутри у больного, что с чем сшил, дабы другим понятно было. Этого требовала старая школа и я часто был горд своими рисунками в сравнении с каракулями моих коллег! :::-)))
Естественно Дюрер не одинок в своих анатомических рисунках, всем известен еще один гений и большой любитель анатомии Леонардо Давинчи, так же очень разносторонняя личность опередившая свое время так сказать.
Однако реальность развития хирургии, а следовательно и прикладной анатомии это 19 век. Это было время повального увлечения исследования человека. Анатомические театры не зря называются именно театрами, вскрытие трупа собирало публику и не только ученых, приходили и за денюжки смотрели даже люди с улицы. Это было типа развлечения в какой то мере.
Со временем знания накапливались, систематизировались и оформлялись в анатомические атласы, а вот для того что бы нарисовать все это нужны были художники.
Вот реальный рисунок художника который мог сам из любопытства попробовать вскрыть труп и что то там зарисовать! Я вас уверяю мои дорогие читатели правильно вскрыть труп, выделить мышцы, найти их точки прикрепления не просто, для этого нужен профессиональный патологоанатом!
Дело в том, что вскрытие производится по определенным правилам, труп должен быть специальным образом подготовлен, должна соблюдаться строгая последовательность действий и только тогда можно проследить все анатомические особенности строения мышц, сухожилий, нервов, сосудов и костей.
Вот рисунок художника которого направлял хирург и патологоанатом.
И вот только вместе со всеми этими знаниями в голове уже можно заниматься антропометрией! Именно такие глубокие знания анатомии, а возможно что и имея уже за спиной не один нарисованный атлас по анатомии человека можно нарисовать такое…
Безусловно, современные художники не ходят в анатомические театры, но они уже имеют учебники которые составили Дюреры и прочие Леонарды, этот опыт уже накоплен и систематизирован, однако анатомические рисунки это неотъемлемая часть обучения художника и сейчас.
Но вернемся к истории развития антропометрии.
Вот один из "отцов" этой науки…
Поль Пьер Брока́ (фр. Paul Pierre Broca, 28 июня 1824 — 9 июля 1880) — французский хирург, этнограф, анатом и антрополог. Его работы относятся к области медицины и антропологии — серия статей по патологиям суставных хрящей, аневризмам и опухолям. Фактически Поль Брока является основоположником современной антропологии, так как разработал инструментарий этой науки (применяющийся и в настоящее время), основал Общество антропологии в Париже в 1859, основал журнал «Антропологическое обозрение» («Revue d'anthropologie») в 1872 и Высшую школу антропологии в 1876 году.
Заметьте – хирург и анатом!!! Без этого развитие хирургии не могло быть и это время зарождения хирургии, когда анатомия еще была развивающейся наукой!
Вот русский антрополог…
Влади́мир Плато́нович Крыло́в (1841—1906) — русский патологоанатом, профессор Харьковского университета.https://ru.wikipedia.org/w
iki/Крылов,_Владимир_Платонович
Так что антропология как и анатомия человека это науки 19 века. "Дюрер" же сочетал в себе и анатомические знания и антропологические… но и это не все, Дюрер еще хорошо отметился в тригонометрии… но об этом в следующих сериях!
Но создатели "Дюрера" работали в своем времени и естественно, вольно или не вольно, несли отпечаток знания и культурных традиций среды в которой они существовали!
Первая половина 19 века было временем великих открытий, люди познавали мир, познавали себя, строили гипотезы о происхождении человека и его месте в мире, мерили линейкой и циркулем все подряд и искали законометрости, объяснения законам природы.
Естественно, первое что стали мерить и сопоставлять результаты измерений, это был сам человек, его тело! Вот тут то Альбрехт Дюрер отметился по полной!
Это не просто рисунки человеческих пропорций, это таблицы антропологических ориентиров, таких рисунков у Дюрера великое множество. Дюрер четко дает ориентиры, точки для измерений основных пареметром человеческого тела. Мы до сих пор пользуемся именно этими ориентирами!
Рисунки Дюрера отличаются высочайшей анатомичностью. Считается что после окончания темных веков средневековья люди вновь, спустя тысячелетия, после великих античных художников, стали интересоваться анатомией человека. Сначала тайком воровали из могил трупы и копались в них, что бы исследовать, как там мышцы прикрепляются и так далее… ну и потом в конце 18 века и уже полноценно в 19 веке появились анатомические театры.
Я посвятил несколько постов истории хирургии и могу смело утверждать, что хирургия как наука а вместе с ней и патологическая анатомия появились только в 19 веке, а настоящее развитие началось со второй половины 19 века с открытием средств для обезболивания!http://vaduhan-08.livejou
Нужен ли хирургу художник, а художнику хирург? Да, без сомнений!
Кто из моих читателей не знает – я по специальности хирург и слава богу в детстве окончил художественную школу. Мне, в работе, умение нарисовать объект моих манипуляций очень помогало, любая сложная и не стандартная операция требовала зарисовать то что ты там наковырял внутри у больного, что с чем сшил, дабы другим понятно было. Этого требовала старая школа и я часто был горд своими рисунками в сравнении с каракулями моих коллег! :::-)))
Естественно Дюрер не одинок в своих анатомических рисунках, всем известен еще один гений и большой любитель анатомии Леонардо Давинчи, так же очень разносторонняя личность опередившая свое время так сказать.
Однако реальность развития хирургии, а следовательно и прикладной анатомии это 19 век. Это было время повального увлечения исследования человека. Анатомические театры не зря называются именно театрами, вскрытие трупа собирало публику и не только ученых, приходили и за денюжки смотрели даже люди с улицы. Это было типа развлечения в какой то мере.
Со временем знания накапливались, систематизировались и оформлялись в анатомические атласы, а вот для того что бы нарисовать все это нужны были художники.
Вот реальный рисунок художника который мог сам из любопытства попробовать вскрыть труп и что то там зарисовать! Я вас уверяю мои дорогие читатели правильно вскрыть труп, выделить мышцы, найти их точки прикрепления не просто, для этого нужен профессиональный патологоанатом!
Дело в том, что вскрытие производится по определенным правилам, труп должен быть специальным образом подготовлен, должна соблюдаться строгая последовательность действий и только тогда можно проследить все анатомические особенности строения мышц, сухожилий, нервов, сосудов и костей.
Вот рисунок художника которого направлял хирург и патологоанатом.
И вот только вместе со всеми этими знаниями в голове уже можно заниматься антропометрией! Именно такие глубокие знания анатомии, а возможно что и имея уже за спиной не один нарисованный атлас по анатомии человека можно нарисовать такое…
Безусловно, современные художники не ходят в анатомические театры, но они уже имеют учебники которые составили Дюреры и прочие Леонарды, этот опыт уже накоплен и систематизирован, однако анатомические рисунки это неотъемлемая часть обучения художника и сейчас.
Но вернемся к истории развития антропометрии.
Вот один из "отцов" этой науки…
Поль Пьер Брока́ (фр. Paul Pierre Broca, 28 июня 1824 — 9 июля 1880) — французский хирург, этнограф, анатом и антрополог. Его работы относятся к области медицины и антропологии — серия статей по патологиям суставных хрящей, аневризмам и опухолям. Фактически Поль Брока является основоположником современной антропологии, так как разработал инструментарий этой науки (применяющийся и в настоящее время), основал Общество антропологии в Париже в 1859, основал журнал «Антропологическое обозрение» («Revue d'anthropologie») в 1872 и Высшую школу антропологии в 1876 году.
Заметьте – хирург и анатом!!! Без этого развитие хирургии не могло быть и это время зарождения хирургии, когда анатомия еще была развивающейся наукой!
Вот русский антрополог…
Влади́мир Плато́нович Крыло́в (1841—1906) — русский патологоанатом, профессор Харьковского университета.https://ru.wikipedia.org/w
Так что антропология как и анатомия человека это науки 19 века. "Дюрер" же сочетал в себе и анатомические знания и антропологические… но и это не все, Дюрер еще хорошо отметился в тригонометрии… но об этом в следующих сериях!
Источник: mylnikovdm.livejournal.com