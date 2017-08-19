Загадка феномена самомумификации монахов

В феврале этого года мировая пресса с небывалым ажиотажем обсуждала уникальную находку, сделанную в древней статуе Будды коллекционером из Нидерландов. Внутри образа Будды из папье-маше возрастом более девяти столетий ученые неожиданно обнаружили тело замурованного монаха, точнее, его мумию.

Удивлению исследователей не было предела, подобных находок в Европе никогда не видели. Впрочем, могли бы не увидеть и сейчас, уникальная находка была сделана совершенно случайно!

Во время ремонта постамента статуи из нее неожиданно показались кожа и кости. Статую тут же подвергли компьютерной томографии, которая лишь подтвердила страшную догадку: статуя Будды оказалась саркофагом для замурованного в ней человека. Мало того, вместе с телом монаха в мумии были обнаружены непонятные письмена на древнекитайском языке, извлечь которые пока не удалось.

Тем не менее точно установлено имя несчастного монаха. Им оказался некто Лю Цюань, покинувший этот мир или, по версии буддистов, достигший просветления приблизительно в 1100 году н. э. Установить личность заживо замурованного монаха помог коврик, найденный в основании статуи. На нем ученые прочитали его имя.

Как оказалось, Лю Цюань умер, находясь в позе лотоса во время медитации. Причем еще при жизни монах прошел самостоятельную добровольную мумификацию. По сравнению с самыми длительными христианскими постами то, что пришлось пережить Лю Цюаню, выглядит настоящей пыткой или подвигом во имя веры. Но тоже как посмотреть.

На протяжении многих лет монах питался смолой и сосновыми иголками. Затем он был замурован в специальную нишу, ему оставили лишь небольшую трубочку для дыхания. После того как монах скончался, его тело, не поддавшееся тлению, извлекли из ниши и, убрав внутренности, наполнили рукописями.

История, что ни говори, жуткая. Тем не менее восклицать «о времена, о нравы!» пока рано, ведь удивительная практика превращения живого человека в мумию жива по сей день!

В современной Японии в префектуре Ямагата до сих пор хранится несколько десятков подобных мумий. Сегодня этот религиозный ритуал строжайше запрещен законом, но еще относительно недавно был довольно популярен в Стране восходящего солнца.

СВЯТАЯ ДИЕТА

Японские монахи, видимо, считали, что, если много лет подряд вести определенный образ жизни, следуя специальным духовным практикам, можно гарантированно создать из собственного тела самые настоящие нетленные мощи.

Впервые необычную практику превращения собственного тела в мумию предложил буддистский священник Кукай много веков назад. Монах проповедовал идею духовного просветления через физические истязания, в процессе которых тело человека постепенно мумифицировалось. Неудивительно, что процесс естественной мумификации занимал достаточно длительное время. Десять долгих лет требовалось монахам, чтобы, соблюдая определенный образ жизни, превратить свое тело в мумию.

В начале пути монах на протяжении 1 000 дней питался исключительно орехами и семенами, запивая скудную пищу чистой родниковой водой. Но если обычный человек на время диеты сокращает физические нагрузки, то монахи, наоборот, находясь на строгом посту, вели активный образ жизни. Они усердно выполняли всю самую тяжелую работу по монастырю, пытаясь избавиться от любых жировых отложений, имеющихся на теле.

Те из них, кто выдержал первую диету, следующую 1 000 дней питались исключительно корой деревьев и кореньями, запивая их уже не водой, а ядовитым чаем из сока дерева уруши. В современной промышленности сок этого дерева используется для лакировки различных поверхностей.

Совершенно логично, что после подобной трапезы монахов страшно рвало, зато организм, пропитавшись ядовитым соком, становился несъедобен для червяков, личинок и других насекомых, поедающих мертвую плоть. Тех, кто с честью живым выдерживал вторую 1 000 дней «ядовитого» поста, помещали в каменный склеп, специально созданный под пропорции тела каждого из монахов.

Причем в индивидуальном каменном мешке монах мог находиться исключительно в позе лотоса и не имел возможности даже пошевелиться. Ему действительно оставляли трубку, через которую он мог дышать, и нитку с привязанным колокольчиком, чтобы замурованный монах мог ежедневно оповещать братию, жив ли он. С того момента, как монах переставал звонить, отсчитывали еще 1 000 дней и лишь затем вскрывали каменный мешок. Считалось, что внутри окажутся нетленные мощи.

Но на деле из вскрытой каменной полости, как правило, выпадало обезображенное, полуразложившее-ся тело с гримасой ужаса на лице. Хотя нельзя сказать, что положительных случаев мумификации не было вовсе. Они были, но их число составляло не более 10%, тогда как обезображенные тела извлекали из склепов сотнями!

Правда, было бы несправедливо утверждать, что люди, сотворившие сами из себя мумии, существуют исключительно в Японии. Во Вьетнаме неподалеку от Ханоя в пагоде Дау в вечном сне пребывает мумия настоятеля местного монастыря By Кхак Миня, который более 300 лет назад закрылся в часовне и, спустя 100 дней постоянного голодания и медитации, умер. Его тело не разлагалось несколько месяцев.

Монахи монастыря восприняли это как знак свыше, покрыли своего настоятеля краской и перенесли в одну из ниш храма, где он пребывает и сегодня. В России, в свою очередь, хорошо известен Хамбо-ла-ма XII (Итигэлов), тело которого, не подверженное тлену, было извлечено из земли в 2002 году.

БОЛОТНАЯ МУМИЯ

Кстати, для создания мумии совершенно необязательно использовать жуткие диеты Востока или методики древних египтян. Существуют вполне естественные, а главное, быстрые способы превратить тело в нетленную мумию. В природе достаточно естественных условий, в которых тело человека или животного мумифицируется само.

Это может быть болото, жаркий и сухой воздух или, наоборот, лютый мороз. В Европе часто находят отлично сохранившиеся мумии средневековых людей, но не в гробницах, монастырях или пирамидах, а… в болоте.

Оказывается, в I тысячелетии н. э. в Северной Европе существовал страшный ритуал, во время которого, чтобы умилостивить богов, в торфяные болота бросали живых людей. Однако болото таким образом воздействовало на тела утопленников, что они мумифицировались и практически в нетронутом временем и тленом виде сохранились до наших дней. Часто специалисты могут с уверенностью сказать, какую одежду или прическу носил нашедший свою смерть в болоте человек 2000-2500 лет назад!

Сегодня известно более 2 000 болотных людей, наиболее знаменитые из которых: человек из Толлунда, женщина из Эллинга, болотное тело из Виндеби и человек из Линдоу. Возраст находок не превышает 2 500 лет, если же говорить о самом «пожилом» болотном утопленнике, то это женщина из Кёльбьерга, погибшая около 10 000 лет назад. Болотные мумии представляют для истории особую ценность, поскольку позволяют предельно точно восстановить не только внешний вид и рацион питания наших предков, но и их одежду.

Человек из Толлунда

Крайне интересно описание причесок древних людей. Оказалось, что уже более 2 000 лет назад существовали своеобразные муссы и лаки для волос. В качестве них древние люди использовали смесь смолы и растительного масла.

Больше всего на сегодняшний день болотных мумий найдено в Дании, Германии, Нидерландах, Великобритании, Ирландии и Швеции. Еще Тацит писал: «По установленному с давних времен обычаю люди, родственные по крови, собираются в определенное время в священном лесу. Здесь они исполняют варварские ритуалы, включающие приношение человеческих жертв».

Обычно подобные жертвы приносились ранней весной богине земли Нерте. Ее просили ускорить приход весны и даровать хороший урожай летом. Для этого среди знатных людей племени бросался жребий, после чего человека в определенное время кормили исключительно растительной пищей и затем, умертвив, бросали в болото, принося тем самым жертву Нерте.