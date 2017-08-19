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За что отвечают Левая и Правая сторона нашего тела

09:04. 19 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



Эмоциональное здоровье

Мозг поделен на два полушария, левое и правое, которые оказывают совершенно различное влияние на организм человека.

Люди с ведущим левым полушарием обычно логичны, рациональны, хорошо говорят и быстро соображают. Они обрабатывают информацию последовательно, изучая ее по частям, и только потом складывают полученные знания в целостную картину.

Люди с ведущим правым полушарием, как правило, визионеры, которые обрабатывают информацию интуитивно. Они сначала улавливают картину в целом и только потом вдаются в подробности. Кроме того, они более интровертны и чувствительны, особенно к свету, звуку и критике.

Наша образовательная система ориентирована на детей с развитым левым полушарием, поскольку они мыслят линейным образом, которому легче научить.
Правополушарные дети адаптируются хуже, поскольку склонны к визуализации и им необходимы зрительные образы, чтобы понять ту или иную теорию. Из-за этого им часто ставится диагноз рассеянного внимания, или дефицита внимания. Однако такие дети просто усваивают материал иначе, и, когда получают такую возможность, никаких проблем с обучением не возникает.

Когда мозговой ствол переходит в спинной мозг – нервы у основания черепа, отходящие от двух полушарий, перекрещиваются. В результате правая сторона нашего тела связана с рациональной, логической частью, а левая сторона – с творческими качествами и чувствами. Впрочем, логические способности никак не связаны с тем, какая рука – левая или правая – доминирует. Это, по-видимому, практически не имеет значения. Есть немало артистов-левшей, но доля леворуких игроков в теннис также велика!

Левая и правая сторона тела

Многие восточные школы описывают различие между правой и левой сторонами, как разницу между женским и мужским, инь и ян. Речь идет не о поле, а о мужских и женских качествах, которыми все мы обладаем. Если применить этот принцип к языку мыслетела, то неизбежно обнаруживается связь между проблемами, которые происходят с одной стороной тела, и внутренним конфликтом, имеющим отношение к тому или иному аспекту соответствующего принципа.

Правая сторона тела как у мужчин, так и у женщин отражает мужской принцип. Она отвечает за способность давать, властвовать и самоутверждаться. Это авторитарная и интеллектуальная часть нашего существа, имеющая отношение к внешнему миру:

работе,
бизнесу,
конкуренции,
социальному положению,
политике и власти.

Как у мужчин, так и у женщин правая сторона тела представляет связь с внутренним мужским принципом.

Проблемы с правой стороной у мужчин могут означать конфликт, связанный с выражением мужских качеств, ответственностью за семью, трудностями конкуренции на работе, недостатком самоуважения или неопределенностью с сексуальной ориентацией. У женщин правая сторона отражает конфликт между материнством и карьерой, сложности с проявлением уверенности и напористости в должности, которую обычно занимают мужчины. Некоторым матерям приходится интенсивно развивать именно мужскую сторону, кормить семью и принимать решения, что также может привести к внутреннему конфликту.

Кроме того, правая сторона отражает отношения с мужчинами: с отцом, братом, любимым человеком, сыном, – и все конфликты, которые могут быть связаны с этими отношениями.

Левая сторона тела как у мужчин, так и у женщин отражает женский принцип. Она означает способность просить помощь, принимать, подчиняться, кормить и заботиться о других, проявлять творческие, художественные способности, слушать и доверять собственной мудрости. Эта сторона связана с домом и внутренним миром рефлексии и интуиции.

У мужчин проблемы с левой стороной отражают сложности с проявлением заботы и чуткости, умением плакать и показывать собственные чувства, обращаться к собственным творческим возможностям, интуиции и внутренней мудрости. Мальчикам с детства твердят, что храбрые мужчины не плачут, поэтому так много взрослых мужчин так и не находят соприкосновения со своей чувствительной, чуткой стороной.

У женщин левая сторона отражает проблемы с выражением ранимости, женственности, проявлением заботы и материнских чувств, конфликт между чуткостью и ответственностью.

Кроме того, левая сторона отражает отношения с женщинами: матерью, сестрой, любимым человеком, женой, дочерью, – и все конфликты, которые могут быть связаны с этими отношениями.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: здоровье, психология
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