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Возвращение Великой Даарии

16:38. 19 августа 2017 Просмотров - 132 Один комментарий Опубликовал:

10 августа 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «Возвращение Великой Даарии».

Авторы–сказители Юрий и Ольга Шевченко

В передаче мы поговорили о сакральной географии Северной Америки, о расселении наших Великих Предков по всему Лику Мидгард Земли.
О Новой Решётке Сознания Земли, к которой подключены Мегалитические Комплексы – бывшие Капища и Светилища наших Предков, в коих хранятся Знания и Мудрость.
Они оставлены нам, Потомкам Рода Небесного в помощь, чтобы мы смогли выйти на прежний уровень Сознания, где Истина сияет во всей полноте, а Совесть и Мудрость являются главным Мерилом Жизни.

(Дополнительные материалы к эфиру: фото https://drive.google.com/drive/folder… и видеофильм – “Сакральная география Северной Америки” https://www.youtube.com/watch?v=H_A4t…)

Эти и другие важные вопросы были озвучены в прошедшей передаче 10 августа 2017.

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Источник: www.youtube.com

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