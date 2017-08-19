Великий британский учёный Ч. Дарвин: Медведь эволюционировал в кита!!!

…Популярная история в стиле «так уж вышло» рассказывает, как земные млекопитающие решили вернуться обратно в древние моря и стали китами. Такое предположение о происхождении китов впервые было выдвинуто Чарльзом Дарвином в первом издании его книги «Происхождение видов». Дарвин писал: « Не вижу сложности в том, что благодаря естественному отбору определенный вид медведей становился все более морским в своем телосложении и свойствах, размеры их ртов увеличивались, и, в конце концов, появилось такое громадное создание как кит ».

Жил-был один замечательный медведь. Замечательный, потому что была у него великая мечта: превратиться в кита! А как можно превратиться? Только эволюционно. Надо бродить по тайге и собирать нужные мутации.А ещё выбрался медведь на океанский берег, нырнул в воду и поплыл. Только всё равно: не кит – плохо плавал. Да и вода невкусная – больно солёная.Но ничто не смогло остановить нашего бравого Топтыгина. Стал он постоянно купаться в океане, готовя себя в киты. И потомству своему то же завещал.Вот так и купались косолапые где-то 5 миллионов лет. Купались и подбирали разные мутации. Ну, плавники у них вместо лап отрасли, вес телаувеличился, к солёной морской воде стали приучены, да планктон полюбили. Очень полюбили: даже кучу разных органов у себя отрастили благодаря собираемым из поколения в поколение мутациям. Чтобы в ледяной воде не мёрзнуть, планктон переваривать, хвостом вверх-вниз махать.Вот так и появились киты. И никогда эту великую тайну мы бы не узнали, если бы Запад не породил великого британского учёного: Дарвина.



Что само по себе интересно, Чарльз Дарвин отказался от использования этого примера во всех более поздних изданиях книги «Происхождение видов». Однако данный факт не остановил позже эволюционистов.

Например, Гевин де Бир пишет: «У древних предшественников китов было расположение зубов, позволявшее им питаться большими животными, хотя некоторые, такие как плащеносные акулы , продолжали употреблять в пищу рыбу и быстро эволюционировали зубную систему. Далее, некоторые киты охотились на маленькие каракатицы и эволюционировали уменьшенную зубную систему. В конце концов, пристрастившись к поглощению огромного количества маленьких креветок, быстро эволюционировали и беззубые киты».2

Однако эта фантастическая история нам ничего не объясняет. Никого не было там, чтобы наблюдать эволюцию китов, никто не проводил подсчетов и не фиксировал данные. Поэтому, это пустая спекуляция, которую не следует считать наукой.

Если же исследовать процесс эволюции китов с некитообразных предков, то проблемы покажутся такими же огромными, как и сами киты.



В 1982 году, научный писатель из Великобритании и эволюционист писал: «Проблема для дарвинистов заключается в поиске логического объяснения огромного количества адаптаций и мутаций, необходимых для того, чтобы превратить маленькое и примитивное земное млекопитающее, которое жило рядом с превосходящими по силе и размеру динозаврами в громадное животное с другой формой тела, приспособленного для плаванья глубоко в океанах – огромной среде, ранее неизвестной земным млекопитающим.



Эволюционный процесс полного превращения земного млекопитающего в кита должен был произойти за пять, максимум десять миллионов лет – практически за то же время, что и относительно незначительная эволюция первых прямоходящих приматов в человека».3

Вот как обосновывает такое фантастическое перевоплощение эволюционист Майкл Дентон: «Нам нужно предполагать существование несметного числа коллатеральных ветвей, ведущих к множеству неизвестных типов…можно говорить о сотнях, или даже тысячи промежуточных видов на наиболее прямом пути от гипотетического земного предка до простого предка современных китов. Вместе с Дарвином мы вынуждены признать, что в свете постепенной эволюции количество промежуточных видов, необходимых для межвидового перехода, должно было быть огромным». 4

Неудивительно, что «эволюционное происхождение китов все еще остается предметом споров среди зоологов».5

Проблема физиологии

Ряд земных животных, включая медведя, указанного Чарльзом Дарвином, были предложены в роли предков кита: волкоподобные хищники (Mesonyx), пасущиеся копытные животные, а также бегемот. В каждом из этих случаев различия в анатомической структуре кита и этих животных являются значительными. Если киты (китообразные) действительно произошли от земных млекопитающих, то они сделали это невероятно быстро, накапливая удивительное количество «благоприятных» мутаций и адаптаций.

Строение скелета, как и физиология (совокупные функции организма), должны были радикально измениться. Например, предполагаемый ранний «кит», Ambulocetus, пил пресную воду в течение всей своей жизни «50 миллионов лет назад», а Indocetus «48 миллионов лет назад» уже пил соленую воду. Это означает, что за 3 миллиона лет только в этом аспекте должны были произойти значительные изменения в физиологии китовых. 6

Эти протокиты должны были постоянно мутировать благоприятным образом для выработки физиологических адаптаций. Однако наука показывает, что организмы не переживают высокую скорость мутирования. К тому же, современная популярная энциклопедия недавно отметила: «Предполагается, что различные физиологические механизмы, необходимые для регуляции кислородного голода и накапливания молочной кислоты в тканях, а также для развития китового жира с целью регулирования температуры, эволюционировали достаточно рано, хотя свидетельство эволюционной истории отсутствует».7

Менее явные, но важные анатомические черты китовых препятствуют гипотермии (переохлаждению). Млекопитающие были сотворены Создателем как теплокровные животные, и физиологически их организмы функционируют при постоянной температуре, которая выше чем у рыб, рептилий или земноводных.

Поддержание постоянной внутренней температуры тела во время плаванья в холодном океане было бы проблемой для китовых. Однако плавники кита имеют удивительную биологическую структуру, которая называется противоточный теплообменник, и используется для сохранения тепла. К тому же, недавно зоологами были открыты теплообменники, расположенные у основания массивного языка серых китов.8



Эти системы теплообмена представляют собой ряд кровеносных сосудов, расположенных таким образом, что могут функционировать как теплообменники для минимизации потери тепла. В противном случае серые киты теряли бы большое количество тепла тела из-за огромной васкуляризации в языке.

Эволюционисты не могут взывать к естественному отбору для объяснения образования таких удивительных структур, как противоточная система, хотя физиологи и приводят в пример эти системы, обнаруженные d жабрах и почках. Это значит, что проитовоточные системы должны были эволюционировать многократно. Фактически, ни один из известных процессов не в состоянии превратить четвероногое земное существо в голубого кита: “естественный отбор может работать только с теми биологическими свойствами, которые уже существуют, но он не может создавать свойства для обеспечения адаптации организма”.9



Естественный отбор не может создавать новые структуры, как об этом говориться в эволюционных рассказах типа «так уж вышло»; он только может сохранять наиболее приспособленные разновидности.





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Фрэнк Шервин

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