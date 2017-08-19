Уралвагонзавод наращивает выручку за счет гражданской продукции

Рост выручки за первое полугодие 2017 года составил 50% по сравнению с прошлым годом

Уралвагонзавод, головное предприятие корпорации УВЗ, завершил первое полугодие 2017 года с положительным финансово-экономическим результатом. При этом наблюдается значительное увеличение доли выручки от продаж гражданской продукции.

Выручка предприятия за первые шесть месяцев 2017 года составила 46 845 660 тыс. рублей. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (23 127 062 тыс. рублей) рост составил более 50%.

При этом наблюдается увеличение почти вдвое доли выручки от продаж железнодорожной техники. По итогам первого полугодия корпорацией УВЗ изготовлено свыше 7 500 грузовых вагонов всех видов, 90% из которых – это инновационные модели. Таким образом, по сравнению с первым полугодием прошлого года объем выпуска вагонов увеличился в 3,6 раза. При этом доля УВЗ в общем выпуске вагонов в России за первое полугодие составила 30%, что на девять пунктов выше результатов 2016 года.

«В целом финансовое состояние корпорации можно охарактеризовать как стабильное», – отметила заместитель гендиректора по экономике и финансам Оксана Лобанова.

Как сообщалось ранее, корпорация «Уралвагонзавод» в 2017 году планирует увеличить производство гражданской продукции на 10%. К 2030 году соотношение гражданской и военной продукции в выручке корпорации должно составить 50% на 50%. По итогам 2016 года структура выпуска составила 80% специальной продукции, 20% – гражданской, а выручка достигла рекордного для УВЗ показателя – 141,9 млрд рублей.