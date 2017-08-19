Три войны Василия Книги
19:38. 19 августа 2017 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересный документальный фильм о стравропольском крестьянине Василие Книге, который в 1916 году будучи полным георгиевским кавалером, был удостоин личной встречи с Николаем II в его ставке в Могилеве. Затем воевал в гражданскую за красных (сначала в партизанах, а затем в красной коннице), а в Великую Отечественную командовал дивизией, дослужившись до генерал-майора. В общем, в обеих мировых войнах достойно послужил своей стране, да и в гражданскую не затерялся.
Аннотация:
Год 1916-й, разгар Первой мировой войны. В Ставку императора в Могилёве вызваны особо отличившиеся в боях солдаты и офицеры. Среди них воевавший на Западном фронте прославленный донской казак Козьма Крючков, первый награждённый «солдатским Георгием» во время Первой мировой войны, а также потомственный ставропольский крестьянин Василий Книга, ставший к тому времени первым полным кавалером Георгиевского креста на Кавказском фронте. Как напишут позже историки со слов В.И.Книги, «доставлен скорым литерным поездом, в классном вагоне, удостоен личного монаршего внимания, несказанно обласкан челядью…»
Козьма Крючков стал, пожалуй, самым известным героем той войны. Его рисовали на многочисленных плакатах, ему посвящали статьи в газетах и журналах, писали сотни писем со всей страны.
После Февральской революции Козьма Крючков был избран председателем полкового солдатского комитета, но от идеалов революции казак был очень далёк. В конце 1917 года он вернулся с полком на Дон, где очень скоро стал участником новой войны, на сей раз гражданской. Погиб К.Ф.Крючков в августе 1919 года, воюя на стороне белых.
Козьма Крючков.
Иначе сложилась судьба Василия Книги.
После начала февральских событий он был избран председателем ротного комитета, а в октябре 1917 года членом президиума полкового комитета.
С началом Гражданской войны он стал одним из организаторов краснопартизанских отрядов, а с 1918 года командовал регулярными воинскими кавалерийскими формированиями Красной Армии.
После окончания Гражданской войны В.И.Книга окончил Военную Академию им. М.В.Фрунзе, был командиром кавалерийской дивизии, избирался делегатом XVIII съезда ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны – командир 72-й кавалерийской дивизии Крымского фронта. Генерал-майор В.И.Книга был награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, медалями.
Похоронен на Даниловском кладбище города Ставрополя.
Плюс на тему георгиевских квалаеров в СССР подборка от товарища Дамбиева.
Генерал-майор Книга.
Генерал-майор Трубников
Генерал-майор Кругляков.
Константин Хруцкий, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов на Красной площади в 1963 году.
Маршал Буденный.
http://dambiev.livejournal.com/304525.ht
Источник: colonelcassad.livejournal.com