Сводки от ополчения Новороссии 19 августа 2017

Украинские войска обстреляли пригород Горловки — поселок Зайцево, в результате чего была ранена мирная жительница.

Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

«ВСУ вновь обстреляли Зайцево. Попадание по адресу Революционная, 2. Ранена Веленская Елена Сергеевна 1986 года рождения», — сказал он.

По словам Приходько, у пострадавшей травмированы правое плечо и грудная клетка. Она находится в тяжёлом состоянии.

Кроме того, в результате обстрела поселок обесточен.

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