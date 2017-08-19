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Стих Артема Шейнина о «взятии Вашингтона» в эфире ТВ взбудоражил украинцев …

11:19. 19 августа 2017 Просмотров - 117 Один комментарий Опубликовал:

Стих Артема Шейнина о «взятии Вашингтона» в эфире ТВ взбудоражил украинцев

Украинских пользователей социальных сетей взбудоражило стихотворение российского телеведущего Артема Шейнина о «взятии американского Вашингтона». Об этом сообщает издание «Апостроф».

Короткое стихотворение, написанное в юмористической манере и высказанное Шейнином в ходе эфира на российском ТВ, вызвало бурю обсуждения в социальных сетях. Россияне, которые посмотрели данную видеозапись, писали в комментариях, что этот ролик веселый и не призван обидеть кого-либо, или уж тем более угрожать таким образом США. Однако украинские пользователи традиционно осудили Шейнина и в грубой форме начали писать о том, что подобные высказывания являются позором для России, а сам Шейнин – эталон низменных потребностей русского человека в ненависти. Вероятно, украинцы в свой «европейский» адрес такого уже не скажут.
 
«Хмелел солдат, слеза катилась, играл трофейный патефон,
 
и на груди его светилась медаль за город Вашингтон,
 
допил солдат, поправил каску, достал затвором в ствол патрон,
 
еще освобождать Аляску, раздавил ногой Айфон», - громко и с улыбкой произнес Шейнин.
 

 

Очевидно, что такой стишок направлен лишь на то, чтобы повеселить публику, которая обладает чувством юмора. Никто из присутствующих в зале не воспринял его как призыв к действию против США. Причем там были и оппозиционные журналисты, которые славятся своим скандальным поведение на политических программах на ТВ. Под немилость украинских пользователей попал даже американский журналист Майкл Бом, который присутствовал на программе. Во время речи Шейнина Бом, как и большинство людей в студии, улыбнулся, поскольку оценил юмор.
Стих Артема Шейнина о «взятии Вашингтона» в эфире ТВ взбудоражил украинцев
Украинцы заявили, что такой человек не может считаться независимым журналистом из Америки, а является «подсадным», который только и может, что «униженно» улыбаться. Агрессивно настроенные пользователи в очередной раз слишком бурно реагируют на безобидное событие на российском ТВ, которое, к слову, официально для просмотра на Украине запрещено.
 
Автор: Артём Колчин
 
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Один комментарий»

  • 2258 1629
    любопытный 19 августа 2017 в 12:35 Ссылка Пометить
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    Мне нравится смотреть, как Артем ведет передачу и Майкл, просто ” чистый американец”, они в паре так расшифравывают политику Вашинктона :-):-):-)

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