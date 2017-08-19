Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 августа 2017

Сражение за Ракку осложняется большими потерями, дезертирством и недовольством внутри проамериканских сил.

Ракка частично освобождена от террористов ИГИЛ подразделениями «Сирийских демократических сил» (SDF), основу которых составляют курдские формирования, находящиеся в подчинении международной коалиции, возглавляемой США. Дальнейшей целью наступления проамериканских сил многим видится город Дейр эз-Зор и взятие под контроль этого богатого нефтью региона.

Но несмотря на ряд успехов в битве за Ракку, среди отрядов СДС растут серьезные противоречия, увеличивается дезертирство и недовольство.

На днях известное оппозиционное сирийское издание AlDorar сообщило, что есть подтвержденные данные о массовом бегстве из рядов «Сирийских демократических сил». Оно происходит из-за тяжелых потерь, понесенных в боях за Ракку.

Источники агентства стали свидетелями побега большого количества бойцов из рядов SDF, что объясняется страхом перед гибелью в боях. Также ALDorar подчеркивает, что многие дезертиры являются очень молодыми людьми, которых курды насильно мобилизовали и после короткой военной подготовки бросили в гущу городских боев с опытными террористами ИГИЛ, что привело к страшным потерям в рядах новобранцев.

Местные активисты также сообщили изданию, что в связи с этим происшествием курдская милиция арестовала около 150 сбежавших бойцов, которых ранее принудительно включили в ополчение и бросили в сражение за Ракку.

Тюрьма в курдском регионе Камышлы уже заполнена после массовых арестов жителей деревень с востока провинции Хасека, бежавших от боевых действий в Ракке.

Активисты объяснили, что причиной арестов является побег бойцов или же их отказ присоединиться к участию в городских боях с ИГИЛ.

Лидер курдской милиции «Хавал Джаббар», который ведет наступление на столицу террористической группировки, ранее сообщал о трудности городских боев, предрекая, что битва за Ракку будет длиться около 4 месяцев.

Джаббар заявил Рейтер, что «войска идут вперед неуклонно, но на их пути множество мин, которые очень сильно затрудняют продвижение вперед».

SDF: Арабы против курдов

Кроме того, между различными группировками внутри SDF есть большие противоречия. Так лидеры арабских родоплеменных союзов, населяющих провинцию Хасеке и Дейр-эз-Зор, рассматривают продвижение курдских вооруженных формирований по территории провинций как угрозу захвата исконно арабских земель.

Отношения курдов с входящими в состав Сирийских демократических сил арабскими вооруженными формированиями становятся все хуже. Так арабские отряды «Армии Санадид» после возникших противоречий с лидерами СДС отказались от участия в боевых действиях против ИГИЛ* за пределами провинции Хасеке.

Подливают масло в огонь и разногласия, связанные с материально-техническим обеспечением арабских отрядов в составе СДС, которое функционирует по остаточному принципу.

Естественно, существуют претензии и с курдской стороны. В первую очередь это связанно с низким морально-психологическим состоянием арабских подразделений, которые зачастую оставляют свои позиции, оголяя фланги стоящих насмерть курдских подразделений.

Такое положение дел не могло не сказаться на военных успехах СДС. Даже при продолжающейся поддержке США, которая, однако, может быть свернута в любой момент, возможность развития дальнейшего наступления в направлении Дейр-эз-Зор сейчас выглядит весьма туманной, хотя и заманчивой. Сюда так же стоит добавить нестабильную обстановку на севере Сирии и по-прежнему сохраняющуюся угрозу для курдов со стороны Турции.

Естественно, освобождение Дейр-эз-Зора, принесет любой стороне большие экономические (нефть), политические и дипломатические дивиденды, но, исходя из сложившейся обстановки, такие устремления наиболее выгодны для США.

Однако курдам, наверное, стоит задуматься, прежде чем исполнять чужую волю, особенно имея столь ненадежных союзников в лице арабских формирований в составе СДС и непредсказуемых партнеров в лице США, способных в любую минуту изменить свою позицию в отношении своих союзников.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.