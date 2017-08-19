Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 августа 2017
- 07:30 Битва за Ракку: проамериканские боевики разбегаются, курды насильно мобилизуют молодежь, в тюрьмах сотни дезертиров.
- 07:00 Террористы больше не хотят умирать.
- 04:30 Война в Сирии: Страну рвут на части её соседи и США, но ситуация близка к развязке.
- Вчера 23:04 В Госдепе рассказали, останутся ли войска США в Сирии после разгрома ИГИЛ.
- Вчера 22:01 Новые танки Т-90 прибыли в Алеппо для борьбы с «Аль-Каидой» (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 20:55 Огненный ад: Танки ИГИЛ бросились на прорыв котла, но были уничтожены ВКС России и Армией Сирии (ВИДЕО).
Битва за Ракку: проамериканские боевики разбегаются, курды насильно мобилизуют молодежь, в тюрьмах сотни дезертиров
Сражение за Ракку осложняется большими потерями, дезертирством и недовольством внутри проамериканских сил.
Ракка частично освобождена от террористов ИГИЛ подразделениями «Сирийских демократических сил» (SDF), основу которых составляют курдские формирования, находящиеся в подчинении международной коалиции, возглавляемой США. Дальнейшей целью наступления проамериканских сил многим видится город Дейр эз-Зор и взятие под контроль этого богатого нефтью региона.
Но несмотря на ряд успехов в битве за Ракку, среди отрядов СДС растут серьезные противоречия, увеличивается дезертирство и недовольство.
На днях известное оппозиционное сирийское издание AlDorar сообщило, что есть подтвержденные данные о массовом бегстве из рядов «Сирийских демократических сил». Оно происходит из-за тяжелых потерь, понесенных в боях за Ракку.
Источники агентства стали свидетелями побега большого количества бойцов из рядов SDF, что объясняется страхом перед гибелью в боях. Также ALDorar подчеркивает, что многие дезертиры являются очень молодыми людьми, которых курды насильно мобилизовали и после короткой военной подготовки бросили в гущу городских боев с опытными террористами ИГИЛ, что привело к страшным потерям в рядах новобранцев.
Местные активисты также сообщили изданию, что в связи с этим происшествием курдская милиция арестовала около 150 сбежавших бойцов, которых ранее принудительно включили в ополчение и бросили в сражение за Ракку.
Тюрьма в курдском регионе Камышлы уже заполнена после массовых арестов жителей деревень с востока провинции Хасека, бежавших от боевых действий в Ракке.
Активисты объяснили, что причиной арестов является побег бойцов или же их отказ присоединиться к участию в городских боях с ИГИЛ.
Лидер курдской милиции «Хавал Джаббар», который ведет наступление на столицу террористической группировки, ранее сообщал о трудности городских боев, предрекая, что битва за Ракку будет длиться около 4 месяцев.
Джаббар заявил Рейтер, что «войска идут вперед неуклонно, но на их пути множество мин, которые очень сильно затрудняют продвижение вперед».
SDF: Арабы против курдов
Кроме того, между различными группировками внутри SDF есть большие противоречия. Так лидеры арабских родоплеменных союзов, населяющих провинцию Хасеке и Дейр-эз-Зор, рассматривают продвижение курдских вооруженных формирований по территории провинций как угрозу захвата исконно арабских земель.
Отношения курдов с входящими в состав Сирийских демократических сил арабскими вооруженными формированиями становятся все хуже. Так арабские отряды «Армии Санадид» после возникших противоречий с лидерами СДС отказались от участия в боевых действиях против ИГИЛ* за пределами провинции Хасеке.
Подливают масло в огонь и разногласия, связанные с материально-техническим обеспечением арабских отрядов в составе СДС, которое функционирует по остаточному принципу.
Естественно, существуют претензии и с курдской стороны. В первую очередь это связанно с низким морально-психологическим состоянием арабских подразделений, которые зачастую оставляют свои позиции, оголяя фланги стоящих насмерть курдских подразделений.
Такое положение дел не могло не сказаться на военных успехах СДС. Даже при продолжающейся поддержке США, которая, однако, может быть свернута в любой момент, возможность развития дальнейшего наступления в направлении Дейр-эз-Зор сейчас выглядит весьма туманной, хотя и заманчивой. Сюда так же стоит добавить нестабильную обстановку на севере Сирии и по-прежнему сохраняющуюся угрозу для курдов со стороны Турции.
Естественно, освобождение Дейр-эз-Зора, принесет любой стороне большие экономические (нефть), политические и дипломатические дивиденды, но, исходя из сложившейся обстановки, такие устремления наиболее выгодны для США.
Однако курдам, наверное, стоит задуматься, прежде чем исполнять чужую волю, особенно имея столь ненадежных союзников в лице арабских формирований в составе СДС и непредсказуемых партнеров в лице США, способных в любую минуту изменить свою позицию в отношении своих союзников.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Террористы больше не хотят умирать
Спецкорр КП.ру Дарья Асламова — о том, почему в случае с джихадистами никаких «прав человека» не существует.
На этот раз европейским властям не отвертеться. В Барселоне, самом туристическом городе Испании, на самой модной улице Рамбла, где полно праздношатающихся отдыхающих (местные туда не ходят), фургон врезался в толпу, раздавив множество людей.
И это в августе, в разгар сезона! На модном рынке Бокерия шла стрельба, пока убийцы пробивались к турецкому ресторану.
Это самый настоящий теракт! И нельзя соврать, как это сделали несколько дней назад власти Франции, когда водитель авто снес пиццерию. Погиб ребенок, и четыре человека борются за жизнь. Следов торможения не было обнаружено.
Власти заявили, что это был «умышленный акт», но «никаких следов терроризма».
Европейской полиции дан жесткий приказ: отрицать терроризм. Валить все на временное помешательство преступника: не с той ноги встал человек, наглотался таблеток, находился в депрессии, с женой поругался, плохо позавтракал, жизнь не удалась и т. д. И ни в коем случае не называть национальность.
Как журналист, работавший на теракте в Ницце, могу лишь констатировать факт: «автомобильный террор» не только обретает популярность, но выходит на новый виток.
Террористы больше не хотят умирать. Никаких криков «Аллах акбар» и быстрого ухода к 72 гуриям, ожидающим шахида.
Гурии подождут. Берлинского террориста, устроившего «счастливое Рождество» (наезд на ярмарку, где погибли 12 человек и 48 были ранены) случайно поймали в Италии.
Французский «нетеррорист», большой нелюбитель пиццы, немедленно сдался властям. Отсидит в тюрьме лет пять и выйдет за хорошее поведение.
Стокгольмский террорист (5 человек погибло) пытался уехать на поезде.
Барселонские террористы готовы сражаться до конца и явно готовили пути отхода.
Как с этим бороться? Бетонные блоки, конечно, хороши, но и они не спасают. Надо будет, найдут другую улицу, без блоков. Все улицы не заблокируешь.
Западные коллеги постоянно спрашивают меня с тайным недоброжелательством: а как это вы там в России выживаете? Вы же главная мишень! Отвечаю. У нас нет сантиментов. Научены горьким опытом.
Никаких «прав человека» для террористов не существует! На войне как на войне.
Мы лениво читаем новости: спецслужбы обезвредили очередную банду. И все либеральное сообщество тут же кричит: это они хотят ордена заработать! Да я им всем на грудь готова повесить ордена. И сказать им, как сказал герой России дагестанец Магомед Нурбагандов: «Работайте, братья!»
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Война в Сирии: Страну рвут на части её соседи и США, но ситуация близка к развязке
Зачастую Сирию называют ареной выяснения международных отношений. И в самом деле, на территории этой раздираемой войной страны столкнулись интересы крупнейших мировых и региональных игроков в борьбе за главный приз — ресурсы Сирии.
Все главные мировые добытчики и поставщики углеводородов действуют на сирийском театре военных действий руками собственных подопечных, финансируя и направляя их. Единственным исключением в этом конфликте является Российская Федерация. Лишь наша страна не участвовала в организации военного переворота и не пытается разделить Сирию на анклавы влияния.
Военнослужащие ВС РФ, рискуя жизнью, не только доставляют в опасные районы продовольствие, но и оказывают медицинскую помощь местному населению. Главная же цель присутствия России в Сирии — борьба с терроризмом и помощь сирийским правительственным войскам в борьбе с незаконными вооруженными формированиями.
Деятельность же других государств, таких как США, Израиль, Турция, Катар, Саудовская Аравия и Великобритания носит совершенно другой характер.
Используя предлог борьбы с «ИГИЛ», каждый достигает собственных целей. Кто-то оккупирует нефте-газоносные районы подконтрольными группировками и откровенно ворует углеводороды. Кто-то занимает ключевые логистические центры и города и дожидается раздела сфер влияния пока их протеже собирают дань на дорогах страны. А кто-то, попросту, пользуясь тем, что правительству мягко говоря не до того, незаконно берет воду с Голанских высот для мелиорации собственных посевных площадей.
Однако, как только с террористами «ИГИЛ»* на территории Сирийской Арабской Республики будет покончено (судя по характеру боевых действия ждать этого осталось не так и долго), согласно нормам международного гуманитарного права, любая деятельность на территории этой страны государств, не приглашенных законным правительством, будет являться международным преступлением.
Таким образом оказание помощи некогда «умеренной оппозиции» будет классифицирована, в лучшем случае, как преступная связь с незаконным вооруженным формированием.
В зависимости от характера оказываемой поддержки, деятельности самого формирования, его отношения к мирному населению и законному правительству такое вмешательство во внутренние дела государства может быть классифицировано по-разному.
К примеру, в российском законодательстве такие действия подпадают под описание статьи 208, пункт 1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» и наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
На уровне международного гуманитарного права описываемые деяния подпадают под действие «Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма». А в случае привлечения, в процессе оказания помощи такому незаконному формированию, сотрудников собственных силовых структур, такие деяния могут и вовсе трактоваться, как интервенция или вооруженная агрессия.
Именно по этой причине большинство международных игроков, обозначенных выше, во всеуслышание заявляя о каких-то благих намерениях своих действий, на деле занимаются усложнением и затягиванием процесса примирения и борьбы с террористами.
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Дмитрий Шахматов, для «Русской Весны»
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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В Госдепе рассказали, останутся ли войска США в Сирии после разгрома ИГИЛ
США не намерены оставаться в Сирии после разгрома группировки ИГИЛ*, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
«Наша цель — победить ИГИЛ и не делать ничего, кроме этого. Мы хотим, чтобы Сирией управляли сирийцы, ни США, ни другие силы, а сирийцы», — заявила она на брифинге.
«Это не наш план (остаться в Сирии — ред.). Наш план — разбить ИГИЛ», — добавила она.
Таким образом Науэрт прокомментировала заявление официального представителя «Сирийских демократических сил» (SDF) Таляля Село, который сообщил агентству Рейтер, что военные США планируют остаться в северной части Сирии после победы над ИГИЛ.
По его словам, SDF полагает, что у США есть «стратегический интерес» в том, чтобы остаться в стране после победы над ИГИЛ.
«У них есть программная стратегия на десятилетия вперед. Будут военные, экономические и политические соглашения в долгосрочной перспективе между руководством северных областей (Сирии) … и администрацией США», — сказал он.
Костяк и руководство «Сирийских демократических сил» составляют сирийские курды, которых поддерживают США и их союзники.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Новые танки Т-90 прибыли в Алеппо для борьбы с «Аль-Каидой» (ФОТО, ВИДЕО)
Новые танки Т-90 прибыли в Алеппо для участия в боях с «Аль-Каидой».
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
Несмотря на крупное наступление Сирийской арабской армии на востоке страны и имеющиеся там успехи, правительство Сирии не ослабляет усилия по защите освобожденных территорий от террористов на западе.
В состав правительственных войск в Алеппо прибыли новые танки Т-90. Машины предназначены для усиления оборонительной группировки на юго-западном направлении.
Стоит отметить, что технические характеристики этих танков значительно увеличивают боевые возможности сирийских подразделении и позволят своевременно реагировать на любые угрозы со стороны боевиков.
Военный источник сообщил «Русской Весне», что все экипажи новых танков прошли интенсивную эффективную подготовку, и теперь будут участвовать в боях против «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской «Аль-Каиды»*) и других террористических группировок.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Огненный ад: Танки ИГИЛ бросились на прорыв котла, но были уничтожены ВКС России и Армией Сирии (ВИДЕО)
ВКС России уничтожают технику и живую силы ИГИЛ в «акербатском котле» в Центральной Сирии, где большой анклав террористов попал в окружение.
Военный источник сообщил «Русской Весне» последние подробности об успехах российской военной авиации и Вооруженных сил САР на границе провинций Хама и Хомс.
«ВКС России продолжают оказывать поддержку наступающим войскам Сирийской Арабской Армии. 16 августа российские пилоты уничтожили танк с террористом-смертником, начиненный взрывчаткой. Боевики планировали организовать контрнаступление для замедления продвижения Сирийской армии.
5 танков со смертниками предполагалось использовать против отрядов правительственных войск, находившихся на тот момент в районах населенных пунктов Эс-Сухне и Акербат», — рассказал офицер.
«Всего террористы подготовили 5 танков, начиненных взрывчатым веществом. Все они были уничтожены заблаговременно: огнем наземных средств на достаточном удалении от собственных сил, а в случае ударов ВКС и вовсе в глубоком тылу боевиков», — добавил собеседник «Русской Весны».
«Обычно боевики используют для этого пикапы, обшитые металлическими листами, однако вероятность того, что такая самоходная бомба доедет до позиций противника — гораздо ниже. Уровень бронирования несравним
Если такой пикап со взрывчаткой можно подбить крупнокалиберным пулеметом, то для ликвидации танка понадобится что-то гораздо более мощное. К тому же, как видно на видео, взрыв в случае с танком гораздо мощнее», — подчеркнул военнослужащий.
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