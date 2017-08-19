Российский ответ западному авиапрому: новый Ил-114 сядет где угодно

Раскрыта еще одна особенность уникального модернизированного самолета Ил-114. Об этом сообщает портал «Россия-24».

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, после поездки в Иркутск, где собирают модернизированные турбовинтовые самолеты, рассказал подробности главного отличия Ил-114 от западных аналогов. Он отметил, что новый гражданский самолет сможет взлетать и садиться на грунтовые аэродромы. Более того, машина сможет работать и в арктических условиях с помощью лыжных шасси. Таким образом, модернизированный Ил-114 сможет связать между собой такие регионы России как Дальний Восток и Сибирь.

«Сейчас добраться из города в город внутри Дальневосточного и Сибирского федеральных округовможно только через Москву, что неприемлемо», — отметил Рогозин.

«Новый самолет сможет сесть, где угодно», а, значит, летательный аппарат станет возрождением отечественного гражданского авиапрома, так как иностранных аналогов Ил-114 нет. Отметим, что по многим причинам самые популярные в России самолеты в гражданской авиации западного производства.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на скорейшее появление Ил-114.