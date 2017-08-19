Почему американские либералы боятся России?

... про иностранную тушенку и американских чипов и дейлов, спешащих...что, господа демократы и либералы, у России есть Президент, которого ... разницу, сэр? - Насмерть? Почему сразу насмерть? Если они были... одежду и идут в бой полуголыми, обнаженными, при этом...