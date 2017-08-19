О потенциале развития России. Михаил Величко

Концептуал СМИ В чём главная проблема современной русской цивилизации?

Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко обсуждает недавнее заявление далай-ламы о потенциале развития нашей страны. Станет ли Россия ведущей нацией мира или грядёт самоликвидация страны и русской культуры? Как вступают в противоречие стадная мораль и культура? Почему все современные стадно-стайные культуры самоубийственны для людей? Что ждёт цивилизацию: глобальная война или биологическое вырождение человечества? Что мы в действительности можем предложить миру: рождение эпохальных идей или слаженный труд по их воплощению?

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Основы социологии. Комплект из четырёх томов



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