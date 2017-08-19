Курганская область готовится к разделу на трех соседей

Все из-за долгов. Население ликует — против только элита

Жители депрессивного региона не против присоединиться к богатым соседям, а местные элиты находят аргументы против

Курганcкой области активизировались слухи о слиянии региона с соседними. Идея об усилении территорий с большим объемом госдолга за счет более устойчивых обсуждается на полном серьезе. Волна аналогичных рассуждений на днях прошла по Северному Уралу. Там неожиданно заговорили о присоединении экономических слабых Ненецкого автономного округа и республики Коми к нефтегазовому Ямалу. Насколько близко Зауралье к превращению в часть Свердловской, Тюменской или Челябинской области — в материале «URA.RU».

Следуя такой логике, Курганская область, госдолг которой составляет 16 млрд рублей, — один из наиболее вероятных претендентов на объединение. Зауралье вошло в число 16 регионов России, которые Минфин назвал наиболее проблемными по количеству долгов. В Курганской области госдолг достиг 90% от собственных доходов.

Идея о присоединении Курганской области не нова. Экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель, высказывал мысль о разделении Курганской области и присоединение к Свердловской, Челябинской и Тюменской областям. Нынешний глава Зауралья Алексей Кокорин неоднократно отвечал на этот вопрос (в том числе в интервью «URA.RU»): «Курганскую область в ее целостном виде гораздо быстрее можно вывести на достойный уровень, чем проводить механизм дробления и присоединения».

Жители депрессивного региона при этом нередко оценивают подобную возможность положительно — они уверены, что только выиграют от слияния с более богатыми соседями. Например, в 2016 году жители курганской деревни Новое Лушниково, уставшие жить без газа, просили президента сделать их территорию частью Тюменской области.