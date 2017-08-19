Курганская область готовится к разделу на трех соседей
09:22. 19 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: jackomb
Все из-за долгов. Население ликует — против только элита
Жители депрессивного региона не против присоединиться к богатым соседям, а местные элиты находят аргументы против
Курганcкой области активизировались слухи о слиянии региона с соседними. Идея об усилении территорий с большим объемом госдолга за счет более устойчивых обсуждается на полном серьезе. Волна аналогичных рассуждений на днях прошла по Северному Уралу. Там неожиданно заговорили о присоединении экономических слабых Ненецкого автономного округа и республики Коми к нефтегазовому Ямалу. Насколько близко Зауралье к превращению в часть Свердловской, Тюменской или Челябинской области — в материале «URA.RU».
Следуя такой логике, Курганская область, госдолг которой составляет 16 млрд рублей, — один из наиболее вероятных претендентов на объединение. Зауралье вошло в число 16 регионов России, которые Минфин назвал наиболее проблемными по количеству долгов. В Курганской области госдолг достиг 90% от собственных доходов.
Идея о присоединении Курганской области не нова. Экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель, высказывал мысль о разделении Курганской области и присоединение к Свердловской, Челябинской и Тюменской областям. Нынешний глава Зауралья Алексей Кокорин неоднократно отвечал на этот вопрос (в том числе в интервью «URA.RU»): «Курганскую область в ее целостном виде гораздо быстрее можно вывести на достойный уровень, чем проводить механизм дробления и присоединения».
Жители депрессивного региона при этом нередко оценивают подобную возможность положительно — они уверены, что только выиграют от слияния с более богатыми соседями. Например, в 2016 году жители курганской деревни Новое Лушниково, уставшие жить без газа, просили президента сделать их территорию частью Тюменской области.
Однако практически вся зауральская элита эту идею оценивает негативно. «Как экономист, я не вижу в этом никакого положительного эффекта для региона. Бизнес в городе начнет сжиматься, квартиры — дешеветь, продолжится отток населения, — уверен вице-спикер областной думы Евгений Кафеев. — Не надо ждать, что кто-то придет и заплатит наши долги — нужно самим работать».
Причиной сегодняшней ситуации депутат считает проблему разной финансовой обеспеченности регионов. По его мнению, на федеральном уровне необходимо принять норматив из расчета численности населения каждого субъекта.
Сомневается в вероятности слияния Курганской области с соседями и бывший вице-губернатор Зауралья Сергей Путмин, который в 2016 году вернулся в Тюменскую область, где возглавил Уватский район. «Объединение поможет решить некоторые утилитарные проблемы, но грозит потерей статуса. В Курганской области есть свои резервы, которые могут способствовать ее развитию, — считает Путмин. — В первую очередь это трансграничное положение области, возможность выхода в Китай через границу в Петухово. Есть возможность для добычи полезных ископаемых. Ну, и традиционно — сельское хозяйство».
Руководитель курганского регионального управления ФАС Ирина Гагарина считает, что укрупнение невозможно, поскольку это слишком затруднит работу федеральных служб.
Очевидно, в остальных случаях это нецелесообразно. Мы, например, проводим рассмотрение дел в присутствии заявителя. Это невозможно — каждый раз ездить за сотни километров», — рассуждает Гагарина.
Кроме того, по ее мнению, роль в сохранении статуса Курганской области может сыграть и ее приграничное положение. «У нас здесь погранинститут ФСБ, где есть воинское подразделение. Наш аэродром, хоть с него и летают раз в день, держат в отличном состоянии, поскольку в случае войны тут могут базироваться военные самолеты», — отметила она. Кроме того, Гагарина считает, что соседние регионы также не слишком будут рады воссоединению с зауральцами: «У нас заметно отличается ментальность».
При этом чиновница уверена, что в регионе достаточно денег, чтобы нормально существовать. «Просто нужно их тратить по-другому. Я же вижу, как проходят госзакупки», — добавила она.
Федеральные эксперты поспешили успокоить зауральцев. «Расслабьтесь и живите спокойно», — заявила экономист, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Она уверена, что никаких подобных решений до выборов президента приниматься не будет, не высока их вероятность и после. «Разговоры шли без конкретных названий, но они затихли. Слишком много издержек», — добавила она.
«В ближайшие два-три года не будет резких движений», — согласен политолог Андрей Колядин. Он отметил, что благополучие соседних регионов также довольно зыбкое — строится на машиностроении, которое зависит от госзаказов, и на добыче энергоресурсов. «Все в руках жителей области — как вы будете работать, развивать свой регион», — обратился он к зауральцам.