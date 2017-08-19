Каталония. Послесловие…

Письма:

Добрый день. Не первый год читаю Ваш блог.

Однако теракт в Испании (его подлинность) вызывает сомнения.

Вот тут, например, разбирают и наглядно показывают, что это спектакль с использованием маникенов:

http://911tm.9bb.ru/viewtopic.php?id=1471&p=3#p127205

И если это действительно постановка (как и большинство других терактов), то Ваши выводы в статье

http://pravosudija.net/article/terakt-kak-posledniy-argument

не совсем точны. Очень хотелось бы узнать Ваше мнение на данный счет.

Спасибо.

К сожалению, это постановка только в части подмены исполнителя. Водитель был другой, он скрылся с места происшествия, и, судя по некоторыми косвенным признакам, он сотрудник спецслужб.

Здравствуйте.

Справедливо ли предположение, что теракты в Испании (http://trueinform.ru/modules.php?name=Laid&sid=16415) педалированы условным Западом для отвлечения внимания от обвинения США и Англии в поставках химического оружия ИГИЛ, насмерть запрещенной в РФ, (http://trueinform.ru/modules.php?name=Laid&sid=16367), а также от внезапно всплывшей на самом “верху” темы о нелегитимности РФ (http://forum-msk.org/material/news/13589486.html), о чем Вы и ваши единомышленники много писали ранее?

Первое – хронология, второе – крайне удобно свалить все на Испанское руководство в контексте подготовки к референдуму об отделении Каталонии (http://pravosudija.net/article/terakt-kak-posledniy-argument).

Отделением Каталонии от Испании можно сравнить с попыткой отделения Украины от СССР в период относительной стабильности последнего.

А доказанные обвинения в финансировании подрывной деятельности со стороны США против другого государства похлеще будет.

Упоминания о химоружии и скандале с выборами 1996 г. в РФ даже в СМИ РФ сразу пропали после терактов в Испании.

Заранее спасибо.

Информационное отвлечение от громкого скандала с поставками Великобританией и США химоружия повстанцам – это бонус, но не причина. В качестве информационного отвлечения, скорее, использовались нападения с ножом в Финляндии. (http://www.segodnya.ua/world/europe/reznya-na-ulice-v-finlyandii-chislo-zhertv-rastet-1048531.html)

Теракт в Каталонии и должен был произойти в обозримом будущем, ведь каталонцы, как и русины Закарпатья, о чем я неоднократно писала, обратились в ООН за признанием независимости и отделением от Испании. Проблема в том, что вся Испания выплачивает долги Ватикана, а отделение одной из богатых областей от испанской короны сильно сократит кормовую базу иезуитов. Часть своих долгов на Испанию Ватикан повесил за то, что восстановили монархию и вернули к власти Хуана Карлоса I де Бурбона, оформив долги тайным соглашением. Не менее 20% налогов каждого испанца уходит на обслуживание и погашение долгов Ватикана. Как только Каталония выходит — долг Ватикана автоматически вырастает, а Святой престол и без того на грани финансового краха. Если не начнут войну до сентября, может случится перезагрузка не только всей ФРС, но и Святой престол потерпит финансовый крах.