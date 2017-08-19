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Дьявол в деталях. Как банки хитрят с депозитами

10:46. 19 августа 2017 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:




На какие уловки идут банки, чтобы привлечь сбережения населения, рассказывает АиФ.ru.

Население всё чаще доверяет деньги банкам, констатируют социологи и финансисты. Так, по данным Центробанка, с начала года вклады соотечественников выросли на 4,9%, до 24,9 трлн рублей. В одном из исследований холдинга «Ромир» говорится, что самым популярным способом накопления в России являются именно банковские депозиты.

Чтобы привлечь сбережения граждан, некоторые финансовые организации идут на хитрости, привлекая население заманчивыми предложениями, которые являются таковыми только на первый взгляд. На деле же заманчивые предложения могут как минимум оказаться невыгодными, а как максимум — оставить вкладчика без денег. Что это за хитрости, рассказывает АиФ.ru.

Высокая ставка, но только на месяц

Вы наверняка не раз в транспорте, интернете и на страницах газет видели рекламу депозитов с очень выгодными ставками, на пару процентов выше рынка. Хитрость таких вкладов в том, что повышенный процент можно получить только при соблюдении определённых условий. Например, при открытии вклада через онлайн-банк (и это самый мягкий вариант), при оформлении премиум-карты с дорогим годовым обслуживанием или при сумме вклада более 1,4 млн рублей (1,4 млн рублей, напомним, составляет максимальная сумма страхования вкладов). Расчёт здесь такой: клиент поведётся на выгодное предложение, принесёт в отделение деньги, а там ему предложат или премиальную карточку оформить, или открыть вклад с обычным процентом. Поскольку клиент уже потратил время, да и с крупной суммой денег ходить по улице не очень безопасно, он махнёт рукой и согласится на обычный депозит.

Может оказаться и так, что никаких телодвижений от вкладчика за депозит с выгодной ставкой не потребуется. Но рано радоваться. Выгодную ставку гражданин получит, но только на… месяц. А потом на его сбережения будет начисляться обычный процент, а то и ниже среднерыночного.

Перед тем как отнести деньги в банк, обещающий привлекательную ставку по вкладу, позвоните на горячую линию финансового учреждения, уточните, при каких условиях можно открыть депозит. С тем же вопросом можно зайти и в банковское отделение.



Высокая ставка, но только до отзыва лицензии

Хитрость, о которой сейчас пойдёт речь, не такая безобидная, как предыдущая. Дело в том, что высокие ставки по депозитам могут предлагать банки и микрофинансовые организации, не являющиеся участниками системы страхования вкладов. У себя в документах и в договоре с клиентом они могут называть это как угодно, например, «безвозмездной взаимопомощью». Что это означает на деле? То, что в случае отзыва лицензии у такого банка или МФО деньги от Агентства по страхованию вкладов их клиент не получит.

Избежать плачевных последствий можно очень просто: прежде чем открыть вклад по небывало высокой ставке, убедитесь, что выбранная финансовая организация является участником системы страхования вкладов.



Также в договоре может быть прописано, что обещанная доходность в 13-15% годовых не гарантируется в случае ряда обстоятельств, например, скачка курса евро.

Чтобы не вляпаться в «доверительное управление», внимательно читайте банковский договор: законодательство обязывает финансовые учреждения указывать в документах целый ряд условий: сумму вклада, валюту, порядок начисления процентов, сроки возврата вложенных средств. Положения договора не должны быть написаны витиеватым языком, а документ должен быть заключён в письменной форме и иметь соответствующее название.

Также не стесняйтесь спрашивать у сотрудников банка, настойчиво предлагающих вам «вклад» с 13% годовых, чем обусловлена такая высокая доходность. Просите показать документы, где указано, что этот финансовый продукт застрахован Агентством по страхованию вкладов (это должно быть именно АСВ, а не какая-то частная страховая компания). На всякий случай записывайте разговор с операционистом на диктофон.

И запомните: ни один банк не может обеспечить процент по вкладу выше ключевой ставки Центробанка (на сегодняшний день составляет 9%). Им это попросту невыгодно.

Елена Трегубова

Источник: nashaplaneta.su

Метки: российские новости
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