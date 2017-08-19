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Дороги, которые не смогли победить дураки

20:43. 19 августа 2017 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:


О дорогах и транспорте в столице Донецкой Народной Республики.

Дороги, которые не смогли победить дураки

Недавно один из укропских блогеров, некий Денис Казанский, которого я лично знаю и который из-за этого факта с началом Русской Весны был вынужден срочнейшим образом эмигрировать в Киев, бросив в Донецке большую часть своих нескромных пожитков, написал о Донецке как о ужасном месте, этаком Аццком Мордоре, где все разваливается нахрен или уже развалилось. Естественно, публиковались фото из разрушенной части города и подавались как весь Донецк есть мертвое место, откуда бегут люди, где воронки на дорогах, опасно фотографировать, собаки догрызают маленького правосека и вообще все очень плохо. В общем, банальнейшая украинская брехня.
Когда-нибудь я буду ходить без боли, а пока стараюсь перемещать свою тушку по Городу на автомобиле, и какие дороги по факту в Донецке есть на сейчас-все могли смотреть:

Поехали.



Донецк выгодно отличается от всех больших городов, по которым я ездил за рулем, этаким фирменным квадратно-гнездовым квартальным способом застройки. Параллельно-перпендикулярное движение по проспектам и улицам, пересекающимися под 90 градусов и кольцевые перекрестки. Пробок не было даже на Евро-2012, когда навалило гостей немерено, а самая большая пробка Донецка, в которой я стоял за 17 лет вождения-это 42 минуты на проезд кольцевого перекрестка(ремонт моста+двойная авария). По меркам Москвы-жалкая пятиминутная тянучка, а не пробка, верно?;)



Когда перемещаешься пешком-Город кажется бескрайним. Но на автомобиле его можно проехать за час. И нигде не поймать колесом дырку.
Водители в Донецке очень вежливые и всегда пропустят поворачивающего налево если что, помигав фарами. Но не Город красит людей, а люди-Город. И стучат молотки мастеров в боевых кузнях и в глубинах Донецкого Кряжа куется Меч, Пронзающий Камень..



Работающий нищим не бывает, Донбасс обеднел из-за войны, но не разорился.



Скорые в большинстве своем выглядят так:



Рогатые-этак:



А маршрутки-они и в Африке маршрутки:



Донецк очень красивый город, ему меньше двухсот лет, по меркам городов-юный и древнего наследия в виде узеньких улочек, крученых как роги у барана, у него почти нет, а улицы прямые и широкие.



Хотя и древнего наследия хватает, особенно в прилегающих к металлургическому заводу кварталах. Вот в этом доме когда-то жил Сталин:



А в этом-был купеческий торговый дом и карточный притон с кокаином и девочками:



Город очень строго относится к своему внешнему виду, и что бы ни происходило-Город должен быть чистым. Воронки засыпаны, стекла вставлены, мертвые убраны, а тротуар вымыт с мылом. Да, с мылом, в Украине пусть хоть навозом моют, а у нас будут с мылом.



Пропылесосить.



И прибить пыль водой.



Город имеет развитую систему пассажирского транспорта, в любой из его девяти районов можно добраться всего за три рубля.



Есть даже пожарный троллейбус


И американский автобус


На всех дорогах Города, даже в промзонах есть дорожная разметка, это очень удобно, хотя пешеходы в массе своей некультурны и часто прутся на красный свет будто слепые лошади по штреку. Ничего с этим не поделаешь, в Донецк много переехало от войны селян, так что нога на тормозе должна лежать, если будете проезжать перекресток на максимально разрешенной скорости.



В Городе много красивых зданий, киевские нацисты хотели их разрушить, но народ отстоял шахтерскую столицу и каратели были выбиты из аэропорта за пределы города. Сейчас этим зданиям и людям в них обстрелы уже не угрожают, но следы войны остались на их фасадах







Но гораздо страшнее следов на фасадах следы в головах, которые оставила война. Уже давно не прилетают украинские мины-а скотч остался. Человеки сами себя оградили, сами поставили себе решетку на окна. Так и живут с ней..



Но я уверен, что они вылечатся. Хотя сложно все и враг у ворот-но мы будем жить, как жили.



Мы не будем рабами.

http://fedor-frank.livejournal.com/102080.html – цинк

PS. И с оказией в порядке бесплатной рекламы.

1. Конкурс документального кино "Евразия.doc: 4 минуты" приглашает творческих людей к участию. Подробности по ссылке http://eurasiadoc4min.com/
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3. Выступление группы "Братья Гримм" в Евпатории, после которого они попали на "Миротворец" как пособники сепаратизма. Смотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=62rSICrqXjI&t=3s
4. В Геленджике открылся интерактивный парк "Римская Империя." Подробности и впечатления посетителя по ссылке http://ferrata-police.livejournal.com/10714.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: война на украине, ДНР, донецк, донецкая народная республика, Новороссия, транспорт, фотографии
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