Чудесное выздоровление: Как смола-живица вылечила гангрену

Хочу рассказать о случае чудесного выздоровления, свидетелем которого я был. Произошло это в одной из сельских больниц Якутии.В Чагде (Алданский район) медперсонал ежегодно очищал территорию больницы от щепок. Дрова для печей больницы поставлял лесхоз. Мы складировали их в поленницах, там они хорошо продувались ветром и высыхали. Но после укладки дров на территории оставалось большое количество щепы. Когда сходил снег, ее сгребали граблями в кучи и сжигали. И так – каждую весну.Как-то в майский солнечный и теплый день, закончив уборку территории, мы подожгли кучи щепок и следили, чтобы пламя не расползалось. Настроение у всех было чудесное, да и погода стояла хорошая – правда, дул ветерок.Идиллию нарушил возглас одного из больных, гуляющих на веранде больницы. Обернувшись на крик, я увидел, что парень указывает на крышу сарая. А там плясали языки пламени! Видимо, ветром туда занесло угли. Не успел я сориентироваться, как увидел, что с крыши падают горящие доски.Оказалось, не растерялась завхоз больницы Надежда Пупкова. Она забралась на чердак сарая и изнутри стала выбивать доски крыши и сбрасывать их вниз. Пожар мы потушили быстро и без заметного ущерба. Все, конечно, были благодарны парню, который заметил начинавшийся пожар и предупредил нас.Но интересно то, что за неделю до происшествия завхоз Надежда буквапьно спасла именно этого больного от смерти.Он был студентом Новосибирского института водного транспорта. Во время практики на судне на реке Алдан ему тросом травмировало кисть правой руки, что привело к гангрене конечности.Картина при поступлении в больницу была ужасной: раздувшаяся черно-синяя рука, отек правой половины груди, высокая температура. По моему мнению, студент был обречен – ему не спасла бы жизнь даже ампутация руки.Я готовился сделать больному так называемые пампасные разрезы вдоль всей руки, хотя надежды на положительный эффект не было. Простите за каламбур: не было надежды, зато была завхоз Надежда!Именно по ее настоянию вместо разрезов было применено народное средство. Живица – так называется смола, что образуется на стволах хвойных деревьев. А ее, к счастью, во дворе больницы оказалось много!Мы собрали около полукилограмма той самой живицы, подогрели, чтобы она стала мягкой. Сделали лепешку и прибинтовали ее к кисти больного. Конечно, кроме этого пациент получил антибиотики и другие лекарства, но, честно скажу, на успех я не надеялся.Но, к моему удивлению, утром следующего дня пациент был все еще жив и чувствовал себя лучше. На лепешке живицы при этом оказались «соски» сине-зеленого гноя.Мы продолжили это необычное лечение. Такая же картина была отмечена и через сутки. Тут уж, несмотря на все еще тяжелое состояние больного, я сам уверовал в чудо – он выкарабкается!Еще через пять дней наш студент ходил по палате, его жизни ничто не угрожало, рана подживала. Ну а как он нас потом отблагодарил, я уже написал в начале истории.

Источник: nashaplaneta.su