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Биологи выяснили, почему зарядка улучшает память

09:27. 19 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



Занятия спортом и зарядка заметно улучшают память благодаря тому, что они делают гиппокамп, центр памяти в мозге, более эластичным и “монолитным”.

“Мы выяснили, что, чем эластичнее был гиппокамп, тем лучше становилась память добровольцев. Эластичный гиппокамп можно сравнить с плотным матрасом из пенопласта, который восстанавливает форму, если с него встать. Если же он становится более тягучим, то тогда память ухудшается. Аналогичным образом потрепанный матрас продолжает сохранять форму тела и не “вспоминает” свой прежний вид”, — рассказывает Кертис Джонсон из университета Делавэра (США).

В последние годы сразу несколько групп исследователей выяснили, что интенсивные занятия спортом и зарядка заметно улучшают работу мозга. К примеру, в 2008 году австралийские ученые обнаружили, что 50-минутные прогулки заметно улучшили память и концентрацию у пожилых людей, а в 2015 году их итальянские коллеги показали, что физические упражнения помогают нервным клеткам формировать новые связи с другими нейронами при травмах или освоении новых навыков.

Ученые проанализировали структуру мозга пяти дюжин добровольцев, часть из которых были любителями спорта, регулярно тренировавшимися в зале, а другие — типичными лежебоками. Во время этих тестов добровольцы должны были решить ряд простых задач на память: на экран компьютера выводили несколько линий, а испытуемые должны были запомнить и воспроизвести их положение.

Как показали наблюдения, крепость памяти добровольцев действительно зависела от внутренней структуры гиппокампа и того, как часто они занимались спортом, а не от объема этой части мозга и его массы. Подобная зависимость наблюдалась как среди молодых участников опытов, так и среди пожилых людей, и она ярче проявлялась у тех людей, которые чаще и больше занимались спортом, чем у добровольцев, занимавшихся зарядкой лишь эпизодически.

С чем это связано, ученые пока не знают, однако полагают, что эластичная структура гиппокампа говорит о том, что в нем содержится мало источников воспалений, участков с плохим кровоснабжением, других нарушений в работе кровеносной системы, приводящих к развитию хронических проблем со снабжением нервных клеток питательными веществами и кислородом.

Как считают исследователи, пониженная эластичность гиппокампа может быть к тому же связана с развитием нейродегенеративных болезней и исчезновением способности мозга порождать новые нервные клетки и формировать связи между ними, говорится в статье, опубликованной в журнале NeuroImage.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: исследования, прогнозы ученых
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