Англия и США создали самую эффективную паразитарную систему глобального грабежа стран и народов

В целом это была стратегическая ошибка Петербурга. Не надо было тратить силы и ресурсы на поддержание существующего порядка в Европе, как не надо было раньше воевать против Франции, поддерживая национальные и стратегические интересы Австрии, Пруссии и Англии .

После вторжения всеевропейской армии во главе с французским императором Наполеоном Бонапартом Запад некоторое время остерегался начинать открытую войну с Россией. Российская империя получила статус «жандарма Европы», русская армия, после освобождения Западной Европы от французов и захвата Парижа, считалась самой мощной и лучшей в мире. Русских боялись. Александр I и Николай I сохраняли существующий порядок в Европе, поддерживали принцип легитимности. В частности, русская армия спасла империю Габсбургов (Австрию) от Венгерского восстания.



В национальных интересах России были постоянные конфликты в Западной Европе (внутри западного проекта), где Франция, Англия, Австрия и Пруссия (в будущем единая Германия) боролись за гегемонию внутри западной (европейской) цивилизации.



России необходимо было в это время заниматься развитием центральных областей, своих обширных окраин — Севера, Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки.



Решать задачу по замирению и цивилизации Кавказа и Туркестана, наконец-то решить задачу по присоединению проливов и Константинополя-Царьграда. Петербург должен был осуществлять свой проект глобализации, расширяя влияние на Ближний Восток, Персию, Индию, Китай, Корею, Японию, закрепиться в северной части Тихого океана. Россия имела лучшие шансы по расширению своей сферы влияния в Азии и зоне Тихого океана, чем Англия, так имела непосредственный выход на большой Дальний Восток, в Тихий океан, граничила с Китаем, Кореей и Японией.

Однако Романовы, связанные династическими и личными интересами с Западом (в основном с германскими домами), предпочитали тратить время, силы и ресурсы на европейские дела, которые довольно часто были весьма далеки от национальных интересов России и русского народа. Почти всегда это выходило боком России и русскому народу.



Во-первых, не хватало времени, сил и средств на решение обширных задач, которые стояли перед Россией. В частности, так были утрачены великолепные возможности, которые русские первооткрыватели, исследователи предоставили царскому правительству в зоне Тихого океана. Россия могла закрепиться на Гавайях, в Калифорнии (форт Росс), окончательно застолбить за собой Русскую Америку, получая отличные форпосты для стратегического воздействия в зоне Тихого океана и в Северной Америке. Что ставило под вопрос будущее господство США в Америке и их мировое лидерство.

Во-вторых, почти всегда вмешиваясь в европейские дела и спасая европейцев то от Наполеона, то от прусского милитаризма, русские в ответ получали общеевропейское вторжение от «благодарных» западников. Так, помогая Европе бороться с империей Наполеона, Россия получила вторжение 1812 года, когда армия Наполеона Бонапарта имела в своем составе контингенты ведущих европейских держав и государств.



Позднее, помогая дряхлеющим европейским монархиям и вмешиваясь в европейские дела, Россия получила репетицию мировой войны — Восточную (Крымскую) войну, когда против русских выступили ведущие западные державы. Европейцы быстро забыли как русские солдаты проливали за них кровь в многочисленных войнах против «тирана» Наполеона и сплотились против «империи зла».

Стоит отметить, что катастрофа 1853-1856 гг., когда с виду процветающая Российская империя получила сильный удар от Западной Европы, выявила ряд проблемы.



Во-первых, оказалось, что царь Николай, доверявший своему генералитету и бюрократии, упустил момент, когда ранее передовая русская армия стала отставать по ряду прорывных направлений от ведущих европейских армий и флотов.



Оказалось, что в России катастрофически не хватает железных дорог, шоссе, необходима форсированная индустриализация, иначе вскоре Российская империя может оказаться на положении турецкого «больного человека» и западные державы сомнут и расчленят Русь на сферы влияния и колонии. Расчленят и разграбят Россию, как весь остальной мир — Америку, Африку, Азию, острова Тихого и Индийского океанов. Только героизм простых русских солдат, матросов, офицеров и ряда генералов и адмиралов, ещё не пораженных «паркетно-парадной болезнью» и хранящих традиции Ушакова и Суворова под Севастополем, спас Россию от более тяжелого поражения и позора.



Врага смогли отбросить со сравнительно небольшими территориальными потерями.

Во-вторых, оказалось, что на Западе у России нет настоящих союзников и партеров. Так, до войны союзниками России считались Австрия и Пруссия. Однако во время войны Австрия, которую России практически только что спасла от разрушительного восстания в Венгрии, заняла крайне враждебную позицию, сосредоточив армию на русской границе.



В результате Петербург не смог активно действовать на Дунайском фронте, чтобы сокрушить Турцию и держал лучшие и самые мощные силы на юго-западном и западном стратегическом направлениях, где они находились в бездействии, пока в Крыму шла ожесточенная битва. Кроме того, холодно нейтральную позицию заняла и Пруссия, также обязанная России своим существованием. Это предрешило поражение России в Восточной войне. Царь Николай, не выдержавший этого психологического удара, предпочёл умереть, как многие тысячи русских солдат и матросов и лучшие адмиралы русского флота.

На трон взошёл царь-«либерал» Александр II. При нём покровительственный таможенный тариф были изменён, что было в интересах тогдашней «мастерской мира» Англии. Началась серия противоречивых реформ, что дестабилизировало ситуацию в России.



В частности, начался революционный террор, жертвой которого и стал сам царь Александр. Крестьянская реформа (отмена крепостного права) была половинчатой, не решила земельную проблему и аграрную перенаселенность в европейской части империи. При этом заметно расширился рабочий вопрос. Тысячи бывших крестьян стали жертвами рождающего класса буржуазии — земельных спекулянтов, ростовщиков, промышленных олигархов в основном нерусского происхождения, которым требовались дешёвые рабочие руки.



Русский крестьянин стал жертвой хищного капитала, иностранного и российского.



При этом в России стал формироваться значительный слой либеральной и социалистической революционной интеллигенции, которая была настроена против царского режима, самодержавия, мечтала о западных порядках и «свободах». Всё это обрекало империю на катастрофу.

Таким образом, реформы «царя-освободителя», которые так любят восхвалять в либеральных кругах, где был создан настоящий миф эпохе Александра Реформатора, на самом деле только способствовали будущему падению Русской империи и династии Романовых.



Половинчатые, противоречивые, либеральные реформы (схожий характер имела и военная реформа, что показали будущие войны империи) привели к зарождению революционных настроений в обществе, появлению прослойки профессиональных революционеров, прозападной либеральной интеллигенции и буржуазии.



«Освобождение» крестьян без земли стало своего рода долгосрочной диверсией против русского народа, победой буржуазно-ростовщического и иностранного капитала, наживающегося на теле России и народа.



Закономерным следствием этих реформ стала гибель самого Александра Второго, разорившего крестьянство, передавшего финансы и экономику России под власть иностранного и этнического капитала. Долгосрочным итогом этих противоречий станет катастрофа войн с Японией и Германией, а затем тотальное обрушение 1917 года.

Либерализация Российской империи при Александре Втором позволит Западу организовать террористическую войну против России. Для этого будут использованы народники-социалисты, социал-демократы и еврейство, где пассионарная молодежь, недовольная своим положением в России, массово пополнит ряды профессиональных революционеров.



При организационной, информационной и финансовой поддержке Запада террор был направлен против наиболее видных государственных и военных деятелей империи. Либеральная и революционная интеллигенция будет сеять семена нигилизма, с невероятным цинизмом втягивая в свои сети тысячи юношей и девушек, которые видя вокруг себя социальную несправедливость, выбрали революционный путь.

Первую революционную, террористическую волну сможет сбить подлинно русский царь Александр Третий. Он будет проводить умиротворяющую, национальную политику. Откажется от военного вмешательства в дела Европы, при этом сосредоточит внимание на внутреннем развитии. Россия снова введет протекционизм, будет развивать промышленность. Революционное движение загонят в подполье.



Российская империя снова выйдет на первые позиции в сфере военного строительства, будет восстановлен флот. Судя по всему, Александра III, не сумев убить его во время ряда террористических актов, отравили. Стоит отметить, что западники до сих пор ненавидят Александра Миротворца за его прорусскую, национальную политику, характеризуют его как великорусского шовиниста, поливают грязью или всячески замалчивают достижения его эпохи.

Николай II старался продолжить политику отца. Однако не был подготовлен к такому ответственному делу. Он был хорошим семьянином, мог занимать пост офицера в среднем звене, но не более. Николаю Александровичу не хватало решительности и широты кругозора.



При нём информационная, финансовая паутина Запада снова опутала Россию. Но Российская империя обладала огромным потенциалом — духовным, человеческим, ресурсным, чтобы стать мировым лидером.



Необходима была серия коренных реформ — земельная, форсированная индустриализация, решительная русификация национальных окраин, ликвидация безграмотности и создание всеобщего начального образования, упор на научно-технический прогресс, создание мощной госбезопасности, для пресечения деятельности вражеской агентуры и «пятой колонны» и т. д. Всё это могло превратить Россию в исполина, в хвосте которого бы плелась Европа.

Понятно, что это не устраивало хозяев западного мира. В это время лидерами Запада были Англия и США. Англия уже несколько столетий вела подрывную войну против Великой России (ещё со времен Ивана Грозного). США подключились к этой войне сразу после провозглашения независимости.



К концу XIX столетия США, обогнав Англию, Германию и Россию, вырвались по промышленности на первое место. Это было достигнуто благодаря хищнической, бешеной эксплуатации белых и черных рабов (рабочих), ресурсов страны, когда об экологии совершенно не заботились, а также распространению финансово-экономической паутины на всю Америку.



Кроме того, хозяева США сказочно обогатились на собственной Гражданской войне, истребив и закабалив тысячи тысяч своих же менее везучих сограждан. Вливания во время внутренней войны в промышленность были колоссальными.



При этом США провозгласили самой богатой и свободной страной — самореклама всегда была сильным местом Штатов! На место выбитой, вырезанной американской нищеты, которая сложила головы за «свободу негров», в Штаты ринулись миллионы самостоятельных, энергичных и алчных мигрантов со всего мира.



Одновременно США начали политику перекачки «мозгов». Не удивительно, что значительная часть культуры и науки США были созданы потомками русских и русскими евреями. Правда, под «витриной капитализма» скрывалась ужасающая нищета, полное бесправие миллионов, рабский каторжный и беспросветный труд, калечащий людей тысячами, высасывающий их энергию и жизнь, власть богатых.



Но это мало кто видел за блеском американской «пирамиды».

К началу XX века сложился мощный тандем иудейско-протестантских финансово-промышленных домов Англии и США, т. н. «финансовый интернационал», «золотая элита», «мировая закулиса» и т. д. Два самых мощных клана мировых дегенератов, хозяева Лондона и Вашингтона, продолжая конкурировать и сжирать друг друга, тем не менее, шли к слиянию.



Эпоха американо-британских войн ушла в прошлое. Наступила эпоха владычества на планете англо-американского зверя.

Англия контролировала золото и рынок наркотиков. В основном в Лондоне направляли и финансировали все революционные и демократические движения по всему миру. Эта схема работает и до настоящего времени, достаточно посмотреть на «цветные революции» и «арабскую весну».



Поддерживая и контролируя различных революционеров и «демократических лидеров» Лондон, а затем Вашингтон создавали новую «элиту» в различных странах и регионах, когда старую пускали по нож. США порабощали мир через банковско-ростовщические монополии, так мир уже был поделён на колонии.



Лондон и Вашингтон создали самую эффективную паразитарную систему глобального грабежа стран и народов — финансовый империализм.



Эта модель позволяла ничего не производя, кучке ростовщиков-банкиров, присвоивших «производство» финансов практически всей планеты, кредитовать реальное производство на условиях доли в нём и управления им. Это была уже реальная власть над всей планетой. В эту рабовладельческую зависимость попала почти вся планета.



Ослабленный структуры глобальные ростовщики-рабовладельцы имели только в Германской империи (конкурент внутри западного проекта) и России. А также в части исламского мира — Коран запрещал ростовщичество.

И главным врагом хозяев Запада по-прежнему была Россия. Запад в это время, так или иначе, уже подмял под себе почти всю планету. Огромные территории в Азии, Африке и на Тихом океане были колонизированы. Западные паразиты опутали финансово-экономическими удавками государства Латинской Америки. Полуколонией Запада была огромная Турецкая империя и Персия.



Западники поработили и беспощадно высасывали огромный Китай, где до сих пор с ужасом вспоминают эпоху господства «белых дьяволов» и погружения десятков миллионов людей в наркотический дурман. Из Поднебесной сделали «страну-наркомана»!



Великая индийская цивилизация была порабощена британцами, которые обогащались за счёт древней тысячелетней цивилизации. Япония, после того как её «открыли» под дулами орудий, смогла избежать колонизации, но стала «тараном» Англии и США, направленным против Китая и России.

Только Россия, хотя и в неё проникла агентура Запада, стараясь подчинить хозяйство и финансы империи, информационные потоки (через прессу), сохранила самодержавие.



При этом западный мир начал входить в кризисное состояние — Запад существуют только за счёт постоянного расширения «охотничьих угодий», разграбления и освоения новых земель и ресурсов. Западу нужна была крупная жертва, великий грабеж позволял продлить существование. Это заставило Запад на рубеже веков сконцентрировать все силы и возможности в видимой и невидимой войне против русской цивилизации.



И снова Запад объединился в войне против ненавистной им свободной России. Общий могучий враг, которого на западе не понимали и боялись, ещё больше сблизил две ведущих западных державы, ускорил симбиоз их правящих кланов.

Продолжение следует…

Александр Самсонов