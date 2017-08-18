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Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года

13:12. 18 августа 2017 Просмотров - 320 Один комментарий Опубликовал:

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Деньги вывозились из посольства США в Москве «отдельными партиями неким частным лицам», отметила представитель МИД
 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Соединенным Штатам о $500 млн, отправленных в Россию в преддверии президентских выборов 1996 года.
 
Соответствующее заявление она сделала в четверг, комментируя высказывания директора ЦРУ Майкла Помпео о том, что Россия якобы на протяжении десятилетий пыталась подорвать демократию в США.
 
«Конечно, странно, что в Вашингтоне забывают о том, что накануне президентских выборов в России в 1996 году Федеральный резервный банк под надуманным предлогом — это цитата: «чтобы избежать ажиотажа старых стодолларовых купюр» — ввез в посольство США в Москве $500 млн наличными, — сказала она. — Несколько ночей личный состав посольской резидентуры ЦРУ во главе с Майклом Суликом буквально спал на мешках с наличностью, охраняя их, пока деньги вывозились из дипмиссии иномарками, отдельными партиями неким частным лицам».
«Что тогда спонсировали на эти деньги — я думаю, что и это мы когда-нибудь узнаем. Узнаем не в плане наших предположений — тут и предполагать нечего, а с использованием конкретных имен, дат и явок», — добавила Захарова.
 
 Она отметила, что США длительное время используют финансовые инструменты для влияния на политические процессы в разных странах. «Россия в списке этих ассигнований идет едва ли не на первом месте, — продолжила дипломат. — Различные государственные и неправительственные организации вроде «Корпуса мира», Агентства США по международному развитию, Национального демократического института, Международного республиканского института и многих других аналогичных структур на протяжении десятилетий неустанно пытаются проникнуть в российский политический истеблишмент, медиасообщество оказывает влияние на общественное мнение».
«По некоторым данным, только в 90-е годы США потратили около $5 млрд», — указала Захарова.
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