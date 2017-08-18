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Я — совок, или какие они, врачи Советского Союза

Читаешь воспоминания советских современников и всё больше и больше, сравнивая с сегодняшней действительностью (), осознаёшь:Что же конкретно по профессии советского врача (а советский врач – это совсем иная специальность, нежели врач), то за ним был закреплён участок с определённым числом жителей. Хочешь работать без устали, когда очередь в кабинет постоянна – лечи плохо. А желаешь по-человечески работать – постоянно самообразовывайся, используй разные методы лечения иТак что в интересах советского врача было как можно быстрее вылечивать своих пациентов. Потому и профессии разные, ибо сегодня врачу вас быстро вылечивать – неприбыльно. Кстати, ответьте сами себе на простой вопрос: выгодно ли современным медикам заниматьсязаболеваний??! Боюсь, что многие сегодняшние молодые люди даже и словосочетание такое не встречали: профилактика болезней.

Схлестнулся недавно с одним коллегой.

В условиях ЦРБ ( центральной районной больницы) он делает операции, совершенно таким больницам несвойственные: то геморрагический инсульт прооперирует, то «холодный» абсцесс головного мозга удалит , то грыжу межпозвонкового диска оторвёт.

И хотя получается у него каждый раз не то, «достижениями» своими он – гордится и широко, с некоторой рекламностью, информирует о них медицинскую общественность.

Естественное желание хирурга — оперировать, я понимаю.

Но нет у него условий для этого в ЦРБ!

Навыков и опыта — тоже нет. За год он оперирует 10- 15 больных с черепно-мозговой травмой, плюс вот эти единичные случаи опухолей и грыж.

И хорошо видно по историям болезни, что никакой срочности в таких плановых операциях — не было.

Больных этих надо было направить в областной нейрохирургический центр. Благо центров таких теперь — пруд пруди .

На все мои доводы доктор этот ответил одним:

- Вы – совок! Кончился давно Советский Союз. Теперь — рынок! Есть спрос – будет и предложение. Не всё же вам зарабатывать!

Вот этот «совок» меня всегда напрягает.

Хорошо, я и мои сверстники — совки.

Означает это только то, что учились мы в нормальных школах с хорошими учителями. Сдавали экзамены, а не сканворды под названием ЕГЭ.

В институты поступали не по результатам этого самого ЕГЭ, а сдавая вступительные экзамены.

Многие это делали не один раз.

Знаю великолепного врача, который поступал в мед. вуз семь раз.

Понятно ведь, что если человек поступает раз за разом в один и тот же мед. институт , то желание его стать врачом не вызывает сомнения.

Результатом же поступлений в ВУЗ по ЕГЭ стало изобилие в мед. институтах брюнетов с плохим знанием русского языка.

Учились мы в институтах не за взятки. В голову не приходило сунуть деньгу нашим совковым преподавателям!

Пропущенные лекции и занятия полагалось тогда «отрабатывать»: по вечерам отвечали по пропущенным темам всё тем же преподавателям. И они – бестолковые люди!- могли не с первого раза эту отработку принять.

Не знаю, платил ли им ВУЗ своим преподавателям за эти вечерние посиделки, но мы, студенты, не платили ни копейки.

На работу после учёбы устраивались тоже не за взятки. Было распределение. Первыми распределялись те, кто лучше учился.

Двоечники перед окончанием ВУЗа частенько вступали в брак с отличниками: семейные пары распределяли вместе, а очередь распределения определялась по отличнику.

Нет, были конечно ВУЗы, в которых поступление «за деньги на лапу» – практиковалось.

Особенно часто это случалось в южных институтах. В них училось большое количество «брюнетов».

Знаю пару нашумевших случаев с разоблачением таких «взяточных» ВУЗов. Дело доходило до самоубийств ректоров этих институтов.

У «совков» деньги не застили глаза.

Стяжательство, крохоборство, поиск во всём собственно выгоды — вызывали брезгливое чувство.

Презирались торгаши.

Это странно звучит сейчас, когда люди типа «купи- продай» стали героями нашего демократического времени.

Одеться, обставить квартиру ( получив её бесплатно) – конечно, хотелось, но во главу угла быт всё-таки не ставился. «Вещизм» – осмеивался.

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Это отрывок из очерка

Источник: ss69100.livejournal.com