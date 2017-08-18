Все государства в мире – самопровозглашенные
Во время поездки на Донбасс меня пригласили в эфир Радио ТВ. Утренний эфир всегда подразумевает «лёгкие» темы, однако в воюющем Донбассе разговор получился весьма серьёзный.
Хронометраж:
0:02:46 – Главная цель поездки на Донбасс – адресная помощь вдовам и сиротам
00:04:40 – Все государства в мире – самопровозглашенные
00:09:04 – Предательство элит обязательный элемент госпереворота
00:11:39 – На Украине идёт намеренный процесс деиндустриализации
00:13:53 — Приватизация – передача народного достояния на Запад
00:15:24 – Украинцев обманули безвизом
00:18:01 – Правда о событиях на Донбассе изменит Украину
00:23:19 – Политика США не зависит от личности президента
00:24:54 – Проблемы Украины надоели мировой общественности?
00:26:29 – На Донбассе борются за восстановление Русского мира
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Источник: nstarikov.ru