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Все государства в мире – самопровозглашенные

09:03. 18 августа 2017 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:

Во время поездки на Донбасс меня пригласили в эфир Радио ТВ. Утренний эфир всегда подразумевает «лёгкие» темы, однако в воюющем Донбассе разговор получился весьма серьёзный.

Хронометраж:

0:02:46 – Главная цель поездки на Донбасс – адресная помощь вдовам и сиротам

00:04:40 – Все государства в мире – самопровозглашенные

00:09:04 – Предательство элит обязательный элемент госпереворота

00:11:39 – На Украине идёт намеренный процесс деиндустриализации

00:13:53  — Приватизация – передача народного достояния на Запад

00:15:24 – Украинцев обманули безвизом

00:18:01 – Правда о событиях на Донбассе изменит Украину

00:23:19 – Политика США не зависит от личности президента

00:24:54 – Проблемы Украины надоели мировой общественности?

00:26:29 – На Донбассе борются за восстановление Русского мира

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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